Julieta, la 'Dua Lipa catalana' que arrasa en Madrid: "Estoy preparando algo grande desde hace tiempo"

Pasó con Rosalía y con Bad Gyal, y el fenómeno parece estar repitiéndose con una nueva generación de artistas catalanes. Se llaman a ellos mismos La banda del pati en referencia a la popular serie infantil, como contaban en el documental que TV3 les dedicaba el verano pasado, y la conforman, entre otros, Mushkaa, que además es una de las hermanas pequeñas de Bad Gyal, The Tyets y Figa Flawas. Entre ellos, Julieta. Cantante y productora, es la autora de LOKURA, tema que cuenta con una Gallery Session que se viralizó en diciembre de 2023, haiku y Full Romance. Durante 2024, Julieta ha estado girando en salas y festivales de toda la geografía española con el Tu Juru la Ju Tour, que termina este sábado 11 de enero en la Sala But de Madrid.

Julieta Gracián (Barcelona, 2001) compone, canta -en catalán y en castellano- y produce. Su trayectoria musical comenzaba en 2021 con el lanzamiento de su álbum debut, Juji, donde ya se intuía que las por melodías etéreas y los reverbs espirituales, sonidos que evocan atmósferas casi oníricas, serían protagonistas en su proyecto. Antes de aquello estudiaba una ingeniería que acabó dejando El año siguiente presentó Ni llum ni lluna, un trabajo que le valió dos premios Enderrock y consolidó su presencia en la nueva escena musical catalana. En este álbum, su voz, descrita por su agencia de representación como la de un "ángel urbano", se entrelaza con una estética visual que coquetea con el realismo mágico. "Quiero crear nuevos mundos mezclando elementos que, de primeras, puede parecer que no tienen sentido juntos pero que acaban teniendo una coherencia", explica Julieta a este diario, citando a artistas como Frida Kahlo y Greta Freis como influencias en su propuesta artística.

En 2023 publicaba su último disco, el proyecto que la lanzó al panorama nacional. 5AM es un proyecto más conceptual que los anteriores, dividido en tres partes, en el que se narra una historia de amor imposible dividida en las partes que conforman el álbum. Ahora, su estética se acerca más a la de una diva del pop de los 2000. El videoclip de Jean Blau, una de sus últimas canciones, es un ejemplo: solo hay que verla luciendo un vaquero de talle sobre un fondo blanco en el que solo aparece ella. Aunque lo etéreo de sus inicios siga presente, también se refleja una evolución en su sonido, donde la mezcla de géneros se nota cada vez más: "Siempre he escuchado música de todos los géneros porque todos tienen algo que me interesa. Me gustaría que mi carrera fuera muy rica en todos los estilos, por eso mezclo", afirma la artista.

La diva pop de la escena urbana en Cataluña

Lo urbano en catalán lleva tiempo sonando de manera local, pero es desde hace poco que se escucha fuera. Rosalía y Bad Gyal pueden considerarse excepciones, ya que la mayoría de sus letras están compuestas en castellano. 31 FAM, autores de temas como Valentina, fue uno de los primeros grupos en salir de lo autonómico. Se abrió la puerta a Mushkaa, The Tyets, Figa Flawas o Flashy Ice Cream. Durante su trayectoria, Julieta ha colaborado con figuras como Belén Aguilera, con quien lanzaba en Thelma y Louise en 2023, pero especialmente con estos artistas catalanes con quienes comparte escena. Con Mushkaa, por ejemplo, ha grabado No m'estima+ y Vaya liada. Con The Tyets, Clar que t’he trobat a faltar. Aun así, es la que más se aleja del estilo de la autodenominada La banda del pati.

Julieta le aporta el toque más pop a la escena urbana en Cataluña. “Soy el catalan dream”, aparece serigrafiado en una de las camisetas de su merchandising: “El catalan dream para mí era como hacer un push a la cultura pop en Cataluña. Entiendo que con el tiempo para muchos se ha vuelto un lema y cada persona le ha dado el sentido que ha querido. Suyo es”, cuenta. Su acercamiento a las divas del pop viene desde la infancia, cuenta que creció escuchando a estadounidenses como Lady Gaga, Ariana Grande o Beyoncé, pero a ella sus fans la llaman la “Dua Lipa catalana”. “Dua Lipa fue la primera referencia que tuve de popstar en Europa. Por eso le tengo un especial cariño. Me gusta mucho como juega con el house y la música disco”, asegura, porque ella también mezcla géneros que de primeras podrían parecer contrarios, “hay una parte de mí en cada uno de los géneros que utilizo en mis canciones”

El despegue definitivo de la artista fuera de Cataluña llegó el año pasado. Desde marzo, la artista ha actuado en más de 50 conciertos en el marco del Tu Juru la Ju Tour, gira que la ha llevado a todo tipo de escenarios: grandes festivales, fiestas mayores, salas… “Soy muy ambiciosa con mi show y esté donde esté siempre quiero dar mi mejor performance. He aprendido haciendo, y cuando bajo del escenario siempre quiero sentir que he dado un paso más”. Este 11 de enero, Julieta cierra la gira en la Sala But de Madrid: “Vamos con todo, con nuestras mejores cartas. Hicimos hace un mes el show de cierre en Cataluña en la Sala Razzmatazz en Barcelona y fue mágico. En Madrid cerramos la gira completa con baile, fiesta y baladas”.

Las salas donde actúa Julieta, por ahora, no son lo suficientemente grandes para albergar a la cantidad de fans que la artista ha ido cosechando durante los últimos meses, por lo que el cartel de sold out se ha colocado en más de una ocasión durante los 50 conciertos de su tour. Ella misma asegura que no hay de qué preocuparse, está trabajando en otro disco: "Estoy preparando algo grande desde hace tiempo. Es un proyecto nuevo y fresco, con mi esencia. Mucha música con la que vendrá un tour precioso", adelanta la cantante.