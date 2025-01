Explosión de conciertos en Madrid: Xoel López, Marlena, Rodrigo Cuevas y otras 96 propuestas para aplacar el invierno

Hace 10 años que Madrid apostó por un festival de música en pleno invierno. El proyecto de Pablo Rodríguez y Alex Graneri era una locura teniendo en cuenta la estacionalidad que azotaba la industria. Sin embargo, lejos de amedrentarse, apostaron por un cartel de altura que templó la capital y que, ahora, 11 ediciones después, se ha consolidado con éxito. Desde entonces, Inverfest se ha convertido en el icono cultural que inaugura cada año la temporada: en esta ocasión, se han programado 100 conciertos repartidos por nueve sedes que, hasta el 22 de febrero, resguardarán del frío a los interesados. La cita acaba de arrancar con La Bien Querida en La Riviera y Sarria en El Sol, un doblete que subraya el carácter con el que nació la cita: la diversidad.

A lo largo de las próximas semanas, desfilarán grupos prometedores y consolidados, contemporáneos y clásicos sobre sus tablas: además de La Riviera y El Sol, se subirán al Movistar Arena, Teatro Circo Price, Sala But, Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, Sala Siroco, Casa de la Música de Fuenlabrada y La Sala del Movistar Arena.

Xoel López líderó Deluxe, la banda que impulsó a Mushroom Pillow. / ARCHIVO

Este viernes, Rita Payés, Hard GZ, Depedro, Éxtasis y Yarea presentarán sus últimos trabajos, cinco géneros para una misma noche: raíz, rap, folk, indie y pop a granel. El toque flamenco lo pondrán Miguel Poveda (11 de enero), María José Llergo (22 de enero) y Niño de Elche (1 de febrero), que están desmenuzando tres álbumes de alto vuelo. También habrá tiempo para leyendas de la talla de Mocedades (19 de enero), Pedro Guerra (23 de enero) y Kiko Veneno (30 de enero). Un puñado de propuestas que busca captar la atención de todo tipo de público. Incluido el más joven, que tendrá a su disposición nombres tan demandados como Judeline (21 de enero), Marlena (1 de febrero) y Bernal (7 de febrero).

Marwan (17 de enero) y Coque Malla (31 de enero), por su parte, celebrarán sus respectivos aniversarios: llevan 20 y 40 años relatándonos la vida con un estilo propio que, por el momento, sigue conquistado a la masa. Como Xoel López, el único que hará dos sold outs seguidos (6 y 7 de febrero) para culminar la etapa Caldo espírito.

Las joyas escondidas

Para quienes quieran aventurarse en grupos que no copan el prime time, no se olviden dar una oportunidad a Guadi Galego (15 de enero), Pedro Pastor (16 de enero) y Nat Simons (16 de enero). Ojito a Gorka Urbizu (18 de enero), que tiene entre manos el mejor disco de 2024. Y a Idoia (23 de enero), que está reformulando la música en euskera junto a Izaro. Aún desconocido para la masa, Michael Foster (24 de enero) es una de las promesas pop más atractivas. Acaba de lanzar No sé si me explico, un exquisito compendio de melodías sugerentes y letras inteligentes. No se olviden de Merino (26 de enero): en la época más urbana, el dúo se ha prometido recuperar el pop que dominó los 2000. Beben de Sergio y Estíbaliz, no hay mayor halago que reconocerse en un clásico.

Rodrigo Cuevas, en el Teatro Campoamor de Oviedo. / FERNANDO RODRÍGUEZ

Vuelven The New Raemon con McEnroe (23 de enero) y Standstill (31 de enero). Maika Makovski (24 de enero), Viva Belgrado (24 de enero) y Karmento (31 de enero) son imprescindibles. Sin olvidar a Rodrigo Cuevas (25 de enero), que cerrará La romería que montó hace dos primaveras. Como sorpresa, el festival ya ha anunciado su primer concierto de 2026: Valeria Castro. Tiran alto.