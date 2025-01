Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Enero es un mes frío en el que no se publican muchos discos, pero la agenda cultural está repleta de citas que no perderse. Una de ellas, sin duda, es el Festival de Flamenco de Nîmes, en la ciudad del sur de Francia, que arrancó el año flamenco este jueves. En uno de sus primeros días podrá verse de nuevo en el escenario al proyecto que han creado el cantaor Perrate y el grupo catalán de música experimental Za!. Sacaron un disco, 'Jolifanto', al que pertenece esta 'Seguirilla MIDI', que lejos de fusionar, lo que trata es de investigar, cada quien desde su lenguaje y su instrumento, para ampliar los límites en los que se mueven las músicas. Esta es una seguiriya en la que Perrate se duele y la electrónica en la que se envuelve su voz hace de cámara oscura y opresiva para resaltar el dolor del que se está cantando y subir la intensidad hasta el éxtasis final. Pero en directo, esta propuesta no es más que una base sobre la que seguir probando y ampliando los efectos emocionales de una música que no deja indiferente a nadie, ni debe usarse como fondo para hacer cualquier otra cosa.