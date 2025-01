Triunfal arranque de 'La Revuelta' tras el parón navideño: Broncano lidera las audiencias con la visita de Pedro Alonso

David Broncano y Pablo Motos se sumían en un largo parón navideño después de protagonizar uno de los hechos más remarcables de este 2024: la guerra de audiencias. Desde la irrupción de La Revuelta, su competidor ha estado más atento que nunca a sus números y, por ende, de llegar a alcanzarlos noche tras noche.

El Hormiguero era lo más visto del día antes de que La Revuelta irrumpiera en la televisión convencional. Desde que se forjó el show de Broncano, las hormigas han perdido gran parte de su liderazgo. Si hacemos balance, la victoria se la lleva el de La 1, quien se ha convertido en el máximo competidor del de Antena 3 noche tras noche.

Y es que el 2025 no pinta diferente, pues, mientras los espectadores esperaban la vuelta de dos de los programas más seguidos en televisión, La Revuelta demostraba de nuevo que volvía con las pilas cargadas de las vacaciones y era capaz de empezar el año por todo lo alto diferenciándose de su competidor.

Pedro Alonso lidera las audiencias del miércoles noche

Manuel Carrasco era el invitado en El Hormiguero, mientras que en La Revuelta un carismático Pedro Alonso se llevaba la atención del público. El formato de David Broncano fue lo más visto del día, pues vencía a las hormigas con un 14,8% de cuota y 1.942.000 espectadores de media en la franja de coincidencia. Motos, por otro lado, se quedaba peligrosamente cerca de la suma, con un 14,4% de cuota y 1.881.000 espectadores.

Carrasco acudía al formato de Antena 3 para presentar su nuevo single, 'Pueblo Salvaje', lo que él ha denominado como una canción guerrera que lucha contra lo establecido. "El pueblo salvaje es algo que todos llevamos dentro, es nuestro mundo interior, es lo más profundo de nuestro ser, es nuestro yo más auténtico, no fingido. Estamos todo el día intentando ser lo que no somos, y creo que hay que empezar a construirse desde dentro de uno mismo, no hacia fuera", explicaba el cantante.

Por otro lado, Pedro Alonso se sentaba en el plató de La Revuelta para hablar acerca de su nuevo proyecto titulado 'En la nave del encanto', que lo convierte en el escritor, director y protagonista de una serie documental en la que explora las profundidades del chamanismo y la conexión espiritual en México. El documental se divide en tres episodios en los que el que ya es conocido mundialmente como Berlín se sumerge en las prácticas de curación y rituales chamánicos, guiado por expertos y figuras espirituales de la zona.