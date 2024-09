'Cómo cazar a un monstruo', o el mano a mano entre un pederasta de ego desmedido y un 'youtuber' en busca de justicia

A sus 29 años, Carles Tamayo se ha convertido en uno de los ‘youtubers’ más audaces y respetados de nuestro país. Descubrió su vocación periodística en su infancia, cuando utilizaba a amigos y familiares para hacer programas de televisión y radio y, sobre todo, cortometrajes. Algunas de estas películas de corta duración las filmaba en el cine La Calàndria de El Masnou, el pueblo barcelonés en el que creció. “Os podéis imaginar la ilusión que me hacía que el gerente del cine, Lluís Gros, me regalara pósters y entradas gratis. Pero, sobre todo, me hacía especial ilusión que proyectara mis cortos en el cine. En la misma pantalla donde había visto ‘Harry Potter’, ahora se veían mis cortometrajes”, asegura el periodista, que contaba 16 años cuando conoció a Lluís durante su etapa como voluntario en una emisora de radio local para la que realizaba reportajes. Tiempo después, ya con las ideas bastante claras, estudió dirección cinematográfica en la famosa Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) y se animó a abrir su propio canal de YouTube, en el que empezaría a publicar piezas de investigación hechas “con rigor, ironía, respeto y humor”, y con las que intentaba dar voz a realidades silenciadas generalmente por los medios de comunicación de masas.

Mal no le ha ido, como lo demuestra el hecho de que su canal supere hoy los 700 mil suscriptores. El estallido del boom se produjo en 2019, cuando llegó a infiltrarse por unos días en la secta de El Palmar de Troya, que siempre ha estado bajo la sospecha de escándalos y abusos sexuales, y con el material recopilado montó un vídeo que ya rebasa los cuatro millones de visualizaciones. Precisamente en septiembre de aquel año, una noticia bomba sacudió su pueblo: Lluís Gros había sido condenado a 24 años de cárcel por abusar sexualmente de varios menores entre 2007 y 2011. Carles se quedó de pasta de boniato al tener conocimiento de la sentencia, que consideraba que el exgerente de La Calàndria, ahora septuagenario, contactó con sus víctimas con el pretexto de contratarlas para repartir publicidad de su cine y, después, mantuvo relaciones con los chavales a cambio de dinero o de entradas para el cine. Aunque la sorpresa fue aún mayor cuando, en diciembre de 2021, Lluís se puso en contacto con él para proclamar su inocencia y pedirle que hiciera un documental con el que limpiar su imagen.

El periodista y youtuber Carles Tamayo, en el documental. / Cedida

Carles acabó aceptando el reto, movido por su innato sentido de la aventura y extrañado por el hecho de que, habiendo una sentencia firme y conociendo a algunos de los afectados, el protagonista de la historia no hubiera entrado aún en la cárcel. Durante varios meses hizo un seguimiento exhaustivo de Lluís, lo que le permitió documentar su pasado y recopilar más pruebas que corroboraban su culpabilidad. El resultado de su investigación acaba de llegar a Prime Video bajo el título Cómo cazar a un monstruo. Producida por Ramón Campos y dirigida por el propio periodista, la docuserie de true crime muestra cómo Carles va descubriendo otros crímenes de Lluís, lo que le removerá algo por dentro y lo empujará a luchar para que se haga justicia. “Cuando empecé a grabar a Lluis, obviamente no sabía qué iba a capturar”, comenta a este diario. “Mi objetivo era entender la estrategia que estaba utilizando para eludir la cárcel y descubrir si había más víctimas de las que recogía la sentencia. Sin embargo, a medida que vivía los eventos que se muestran en el documental, fui comprendiendo que estaba documentando algo inédito: un true crime en el que vemos al criminal actuar en primera persona”. Un delincuente que pudo seguir haciendo su vida, gracias a que sobre él no pesaba ninguna medida cautelar, y que solo se preocupaba por el qué dirán.

Un criminal que no se rendía

En la docuserie se explica que la Audiencia de Barcelona acabó emitiendo una orden de busca y captura para Lluís, quien hasta el último momento se resistió a entrar de forma voluntaria en la cárcel. El chollo se acabó una mañana de mayo de 2022 en la que Carles consiguió convencerle para charlar en un bar de la avenida de Vallcarca de Barcelona. Al encontrarse, el periodista le dijo que aprovecharía aquel rato para grabar la última escena del documental. Fue entonces cuando corroboró que el agresor no estaba por la labor de admitir su culpabilidad y, mostrando una frialdad imperturbable, se desplazó hasta el baño del local para llamar a los Mossos d'Esquadra y avisarles de que se encontraba en compañía de un delincuente en situación de busca y captura. Acto seguido, regresa a su mesa y le cuenta al pederasta lo que acaba de hacer: “Puedes escoger cómo acabar el documental y qué persona quieres ser: la que ni al último segundo es capaz de reconocer los hechos o reconocerlos y, al menos, redimirse ante las personas de las que abusó". Incapaz de creer lo que está escuchando, Lluís empieza a gritar que ni una cosa ni la otra y maldice al periodista, quien al cabo de un rato, para deleite (o taquicardia) del espectador, captará con su cámara el momento de la detención de un señor que actualmente se encuentra entre rejas, pero que no ha pedido perdón ni ha indemnizado a las víctimas.

Carles comenta que, después de aquel subidón de adrenalina, comenzó a editar el material que tenía y fue presentando clips y cebos a distintas productoras. Tras conversar con Ramón Campos, corresponsable de Bambú Producciones, además de guionista y productor de series como El caso Asunta, El caso Alcàsser y Fariña, se decidió “sin dudarlo” por él, por su manera de enfocar los true crime. “Desde mi perspectiva, un true crime no debe limitarse a narrar un crimen con sensacionalismo o recrearse en atrocidades; debe denunciar algo más profundo. De la misma manera que El caso Alcàsser denuncia el papel nefasto de la prensa en aquella tragedia, mi documental no trata solo sobre los crímenes de Lluis, sino sobre la impunidad de un criminal que ha delinquido durante años sin enfrentar consecuencias. Al ver que compartía esta visión con Ramón, me sentí seguro trabajando con él. Lo mismo ocurrió en las conversaciones que tuvimos con Alicia Malo de Prime Video. En todo momento, sus comentarios y aportaciones se orientaron a engrandecer el documental bajo esta premisa, sin imponer ninguna exigencia en cuanto al contenido”.

En ese sentido, hace hincapié en que las líneas rojas las marcaban los afectados, que en esta ocasión no se han limitado al papel de simples entrevistados. “Este ha sido un trabajo colectivo de tres años en el que muchas de las víctimas han estado involucradas desde el principio hasta el final, y cada afectado ha participado en la medida que ha considerado adecuada”, apostilla el periodista, al que los propios chicos abusados pidieron en un principio que volviera a contactar con Lluís para entender por qué no estaba en la cárcel, a pesar de existir una sentencia firme. “Además, todos ellos han colaborado en parte de la investigación. En muchos casos, han seguido el desarrollo de la investigación y del documental desde el principio hasta el final, y han visto parte del metraje. Hasta ahora, el feedback ha sido muy positivo, ya que después de tantos años en los que se les ha cuestionado y revictimizado, finalmente se puede ver sin lugar a dudas quién era realmente Lluís: un monstruo que nos tenía a muchos engañados”.