México, Perú y Brasil consiguen importantes devoluciones de bienes culturales desde museos del norte global

Las devoluciones de bienes culturales a América Latina han acelerado su ritmo. A finales de julio, el gobierno de Perú recuperó 33 piezas arqueológicas de época prehispánica procedentes de Argentina, Bélgica, Estados Unidos y Suiza, entre ellas una valiosa conopa inca (objeto asociado a rituales de fertilidad y abundancia). El Museo Nacional de Dinamarca devolvió a Brasil en julio el manto Tupinambá (traje sagrado de la etnia Tupinambá) tras años de negociaciones. A mediados de agosto, el gobierno de México anunció la recuperación de 279 bienes arqueológicos, entre ellos restos óseos, piezas elaboradas en jade y cerámica de distintas civilizaciones prehispánicas.

La mayoría de los países de la región han reforzado sus políticas de protección patrimonial y disparado sus acciones diplomáticas para la recuperación de bienes culturales. Al mismo tiempo, las devoluciones voluntarias, como las efectuadas por dos coleccionistas alemanes en mayo de 2021, que entregaron a México treinta y cuatro artefactos precolombinos, también han crecido. Aún así, el número de piezas devueltas es pequeño. Por ejemplo, los museos y coleccionistas del mundo poseen cien mil objetos provenientes exclusivamente de Perú. El Museo de América de Madrid tiene más de tres mil piezas peruanas. El Museo Nacional de Arqueología de España, alrededor de mil.

Por otro lado, el ritmo de los procesos de devolución acostumbra a ser lento. En algunos casos, como el Monumento 9 de Chalcatzingo, una imponente escultura olmeca que volvió a México el pasado 25 de mayo, la negociación se demoró durante sesenta y cinco años. En otros, como el Penacho de Moctezuma (tocado de plumas de quetzal engarzadas en oro regalado al conquistador español Hernán Cortés), el retorno ni siquiera está en el horizonte. Aunque el presidente mexicano Antonio Manuel López Obrador solicitó su devolución al Museo de Etnología de Viena, este esgrime dificultades de transporte. Otros museos suelen usar motivos jurídicos o incluso defienden que es más conveniente que las piezas permanezcan en centros expositivos del norte global, por su proyección y sus condiciones técnicas para la conservación.

Alejandro Bautista Valdespino, subdirector de Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México, en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, defiende que todos los objetos arqueológicos e históricos elaborados en México forman parte de su patrimonio cultural. "En los países latinoamericanos existen tanto los recintos museísticos adecuados, como las condiciones técnicas suficientes y el personal profesional capacitado para el apropiado manejo, resguardo, análisis, exhibición e intervención de sus objetos culturales. Podemos decir que la visión eurocéntrica contrasta con una realidad de las naciones afectadas por el expolio en identificar, reclamar y recuperar los bienes que les son propios", asegura.

A vueltas con el tesoro Quimbaya

El presidente colombiano Gustavo Petro organizó un seminario de arte precolombino el pasado mes de mayo para activar la devolución de las 122 piezas del Tesoro Quimbaya que están en el Museo de América de Madrid, equivalente para Colombia, en sus propias palabras, a "los frisos del Partenón para los griegos o Nefertiti para los egipcios". En los últimos meses, medios conservadores españoles airearon un artículo firmado por Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia Colombiana de Historia, desaconsejando la devolución del Tesoro Quimbaya. Su argumento era que se trata de un regalo de Colombia a España, refrendado por su Consejo de Ministros en 1891. Por su parte, el ministerio de Cultura de España considera que "el Tesoro Quimbaya forma parte de las colecciones del Estado español y es parte de las colecciones fundacionales del Museo de América". El hecho de que las 122 piezas sean de bienes de interés cultural, para algunos medios españoles, convierte a las mismas en "inexportables" e "imposibles de devolver".

Sala que alberga parte del Tesoro Quimbaya en el Museo de América de Madrid. / Benjamín Núñez González - Wikipedia

La prestigiosa investigadora colombiana Olga L.González, doctora en sociología en el Instituto de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, defiende con contundencia la devolución del Tesoro Quimbaya. En un artículo reciente, González argumenta que fue regalado por el presidente conservador Carlos Holguín Mallarino a la regente María Cristina de Austria hace ciento treinta y dos años en condiciones de dudosa legalidad. "Eran años en que los conservadores en el poder querían reforzar los vínculos con España: con su lengua, con el catolicismo (visto como consustancial a la empresa "civilizadora" en nuestra tierra), con sus tradiciones, y por supuesto con la idea de que los blancos encabezaban la jerarquía social", escribe. Acusa al presidente Carlos Holguín, designado directamente por un Congreso elegido por hombres mayores de 21 años, alfabetos y con renta o propiedades, de ser parte de la trama del expolio.

Para la investigadora, el lugar del Tesoro Quimbaya debería ser un museo en Colombia: "Es positivo abrir esta discusión, e involucrar a las regiones de Colombia. Imaginemos, colectivamente, dónde deberían estar estas piezas. Esta discusión puede ser la oportunidad de contar la historia del despojo y el afán de lucro. Podemos aprovechar la ocasión para hacer un gran proceso de pedagogía patrimonial y crear un sentimiento colectivo de orgullo por nuestros símbolos culturales".

Recontar la historia

La devolución de bienes históricos a sus países de orígenes, al margen de los matices legales o técnicos esgrimidos por algunos museos del norte, activan la posibilidad de contar la historia de otra forma. "La recuperación de cualquier tipo de bien patrimonial mexicano es relevante, por la información histórica que puede aportar. Cada uno de ellos posibilita ahondar en el conocimiento de las sociedades que los elaboraron", afirma Alejandro Bautista Valdespino del INAH.

La devolución de manto Tupinambá del Museo Nacional de Dinamarca a Brasil ejemplifica cómo un mero objeto puede interferir en la historia oficial. La propia institución danesa desconocía cómo un manto sagrado de la etnia Tupinambá hecho con diez mil plumas rojas llegó al museo en 1689. Cuando el manto volvió de forma temporal a Brasil en el año dos mil para una exposición, los Tupinambá de Olivença (sur de Bahía) reivindicaron su devolución. La vida de Glicéria Tupinambá, una joven que entonces tenía 18 años, dio un vuelco. Conocer la historia del manto sagrado la llevó a tejer otros mantos con obsesión. Mientras descubría que el manto era usado en asambleas, entierros y rituales de pajés (chamanes) de sus antepasados, Glicéria fue transformándose en una de las artistas más reconocidas de Brasil. Tejiendo mantos sagrados, Glicéria llegó a ser una de las estrellas del pabellón brasileño en la Biennale di Venezia de 2024. Desde 2018, Glicéria se lanzó a visitar los once mantos Tupinambá que están en museos de Francia, Suiza, Bélgica, Italia y Dinamarca. Su investigación reveló detalles sorprendentes de la historia.

Glicéria Tupinambá, primera por la derecha, viendo uno de los mantos originarios, el que se exhibe en la Pinacoteca Ambrosiana de Milán. / Cedida por la artista

En 2023, visitando el Palacio de Versalles, la artista descubrió una pintura que representaba a una mujer armada con arco y flechas, usando el manto de plumas rojas del Museo Nacional de Dinamarca. "Ella está allí con el poder de negociar. A pesar de ello, en la historia nadie le concedió ese poder. Nadie narró y empoderó a ninguna de las mujeres tupinambá como negociadoras. A ellas se les atribuye siempre un papel secundario y subalterno (...) El manto tupinambá no fue robado, fue un intercambio. No éramos solo esclavos. Teníamos diplomacia", escribe Glicéria en O território sonha, texto publicado en la antología Terra.

La investigación de Glicéria, cuya mediación fue fundamental para el regreso del manto desde Dinamarca, recontó la historia de una etnia con larga tradición de diálogo con Europa. En 1562, tres indígenas tupinambá viajaron hacia la corte de Carlos IX de Francia, algo que provocó que Montaigne mencionara sus tradiciones en el capítulo De los caníbales de sus célebres Ensayos.

Un de los mantos creados por Glicéria Tupinambá. / Bienal de Sao Paulo.

"Lo que Glicéria Tupinambá y su comunidad reivindican es que les sea devuelto el derecho a recordar. El manto representa un saber que puede ser reactivado, no es algo del pasado. Está vivo en el presente. Los mantos son fruto de relaciones diplomáticas. La idea del robo, de la necesidad de repatriación, es un poco reduccionista", asegura a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Fernanda Pitta, comisaria de la exposición Manto em movimento, que la Casa do Povo de São Paulo organizó en 2023. Pitta destaca la importancia que el proceso de devolución del primer manto está teniendo en la homologación de la Tierra Indígena Tupinambá de Olivença, para la que apenas falta la firma del presidente Lula da Silva.

Christian Sune Pedersen, jefe de investigación de Historia Moderna y Cultura del Mundo del Museo Nacional de Dinamarca, explica por email que es necesario cuestionar la legitimidad de las colecciones etnográficas de los museos europeos: "Desde el Museo Nacional de Dinamarca estamos tomando parte en diálogos internacionales y en proyectos que buscan crear prácticas museísticas nuevas y sostenibles, especialmente colaborando o interactuando con museos, investigadores o comunidades o países de origen". El proyecto europeo Taking Care: Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care o la voluntad de Ernest Urtasun, ministro de Cultura de España, de descolonizar los museos, son señales de los nuevos tiempos de gestión patrimonial.

Devolver el Códice de Trujillo del Perú o del Tesoro Quimbaya desde Madrid a sus países de origen podría no ser tanto un cuestión legal como a una actualización de nuevas prácticas museísticas.