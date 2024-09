El grupo Imagine Dragons actuará en España con su gira ‘Loom World Tour‘

Los fans españoles de Imagine Dragons están de enhorabuena. El grupo estadounidense ha anunciado las citas europeas de su gira mundial, entre las que se incluyen Madrid y Barcelona. La banda liderada por Dan Reynolds estuvo por última vez en España en julio de 2022, cuando trajeron el Mercury World Tour a Madrid y a Santiago de Compostela. Tres años después de estos conciertos, la banda que firma temas como Radioactive o Demons regresará a España el próximo verano con su gira mundial Loom World Tour.

La gira arrancó el pasado 30 de julio y desde entonces no ha parado. Durante el primer mes se llevaron a cabo 18 shows, descansando un día entre concierto y concierto que los músicos aprovechaban para viajar a la siguiente ciudad. El brazo europeo de la gira tendrá lugar en 2025 y llevará al grupo de las Vegas a 16 países en la que será su primera gira de estadios. En España actuarán en dos únicos conciertos para presentar LOOM, su último álbum, en el que se incluyen canciones como Wake Up, Eyes Closed y Nice To Meet You: el 28 de junio de 2025 en el Civitas Metropolitano de Madrid y el 1 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas saldrán en preventa para los usuarios de Santander Music el próximo 11 de septiembre a las 14 h y se podrán conseguir hasta las 23:59 h del día siguiente. La venta general comenzará el viernes 13 de septiembre a las 14 h a través de Livenation y Ticketmaster, puntos de venta oficiales de la gira en España.

Según ha comunicado Livenation, los precios de las entradas van desde los 65 euros hasta los 120, además de tres paquetes vips cuyo precio no se ha desvelado todavía.