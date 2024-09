Las expectativas mal llevadas, el centro de la nueva creación de baile de Marta Nogal

El bloqueo, la resistencia, la carga de las expectativas y la imposibilidad de enfrentarlas... ¿Cómo se cuenta todo esto en un espectáculo de flamenco y danza española? Es lo que trata de construir Marta Nogal (Barcelona, 1988) en Expectativas, su nuevo trabajo coreográfico, creado gracias al programa de residencias de Canal Baila, de la Comunidad de Madrid, y que los días 10 y 11 de septiembre podrán verse en público, por primera vez, en la sala negra de los Teatros del Canal. Nogal concibió esta obra tras su primera maternidad, abrumada por la responsabilidad que conlleva criar a una criatura y tratar de seguir siendo la misma persona que era. "Yo soy muy metódica y muy organizada y pensé que lo iba a poder abarcar todo de una manera más natural", explica Nogal en la sala de ensayo, unos días antes del estreno, en una entrevista con este periódico.

La obra no aborda directamente la maternidad, pero la suya es el germen de este trabajo, que comenzó en una obra anterior que versaba sobre la identidad, Prima Par, creada junto a la también bailaora Carmen Muñoz estrenada en 2022. "La maternidad es preciosa, pero te desgasta mucho físicamente, y conlleva mucha soledad", explica. "Gracias al trabajo con Carmen pude reactivarme a nivel físico, pero yo tenía algo dentro que necesitaba explicarlo a través de una creación que abordase todas estas emociones de una forma más directa".

Expectativas es, pues, su tercera obra completa (la primera, Los finales, se estrenó en 2020). Aquí trabaja con un elenco de tres bailarines (Sergio R. Suárez, Elisabet Romagosa y Marta Bonilla) en una pieza que se mueve entre el pequeño y el medio formato. Le arropan, además, dos personas de su entorno más cercano: su hermana mayor, la también bailarina Lorena Nogal (componente de la compañía La Veronal) -en el acompañamiento artístico- y su marido, el actor Canco Rodríguez, con su mirada externa y asistencia en dramaturgia.

Con ellos ha construido una obra que pretende poner el foco en las expectativas mal gestionadas a partir de una serie de bloques en los que se pone de relieve una emoción y que construye junto a su elenco y el equipo musical que le acompaña: José Manuel de las Heras, responsable de la composición y edición musical y espacio sonoro (y que interpreta en vivo la percusión) y Cristina López. "Yo me imaginaba una batería desde el principio, porque da mucho ruido, y quería crear la atmósfera en el escenario del ruido que tenemos constantemente en nuestra cabeza, nuestros propios demonios y los pensamientos que te hacen dudar a veces de quién eres", explica. "Cristina López le añade la parte más flamenca y más onírica también".

Marta Nogal, bailarina, estrena la obra ‘Expectativas’ en el ciclo Canal Baila de los Teatros del Canal. / José Luis Roca

De Barcelona a Madrid pasando por Córdoba

Nogal es de Barcelona, donde comenzó sus estudios en danza española y flamenco y se formó con bailaores como Juan Carlos Lérida, aunque lleva instalada en Madrid desde hace casi 15 años. En medio, vivió tres años en Córdoba para formarse con Javier Latorre, Antonio Ruz, Rafael Estévez y Valeriano Paños y otros maestros. En Madrid, además de tratar de sacar adelante sus creaciones propias, trabaja como bailarina freelance y forma parte de compañías como la de Ángel Rojas y Joaquín Cortés.

El suyo es un flamenco en el que es fácil reconocer una seguiriya o una caña y que pone en escena una bata de cola, pero para ella es importante también trascender del corsé de las estructuras tradicionales de los palos para colocar su creatividad en un lenguaje que también bebe de la danza contemporánea, también presente en su formación y en su recorrido artístico.

Junto a su hermana Lorena -además de los bailarines Pol y Guillem Jiménez y Carlos Cuenca Cebrián- trabajó en Les Hereves, una pequeña pieza estrenada en las fiestas de La Mercé de 2023. Pero además, Marta formó parte de una de las primeras obras de La Veronal, Los pájaros muertos (2011), en la que Lorena tiene hoy un papel destacado: "esto fue un regalo de la vida", dice con una sonrisa. "Yo era muy pequeña, tenía 17 años y en aquel momento no le di tanta importancia, pero aprendí muchísimo". La obra, dirigida por Marcos Morau, fue creada específicamente para la Fira Tàrrega, y para el estreno el equipo artístico convivió durante dos semanas en una residencia en el municipio. "Fue uno de sus primeros proyectos con El Conde de Torrefiel, y el elenco éramos un grupo de lo más variopinto, con gente de muy distintas procedencias, incluso que no sabían bailar: gente del circo, actores, gente mayor, gente joven... Verles trabajar y poder trabajar con ellos fue una experiencia brutal". Y añade: "Me hizo ver que había otros caminos para una creación escénica, que una obra de baile no solamente tienen que ser pasos con una música bonita".

Tanto Morau como Lorena Nogal, son responsables de la coreografía del estreno más reciente del Ballet Nacional de España, Afanadoruna de las referencias que Marta Nogal tiene presente en sus creaciones, aunque su estilo, admite, es completamente diferente. "A mí me habría encantado también bailar en un tablao, pero no lo he hecho nunca", admite. "Pero siempre digo que tengo una relación de amor-odio con el tablao, porque a mí lo que me motivó a buscar mi camino fue el aprendizaje junto a Juan Carlos Lérida. Me hizo querer indagar más en un flamenco más deshecho, desestructurado y a partir de ahí he ido buscando un sello propio". El flamenco más tradicional, explica, lo ha visto siempre desde la distancia, porque no forma parte de su base.

Es tímida, y le cuesta estar en primera fila. El suyo, dice, es un baile estilizado, de aire. Es en la gestualidad donde siente que se expresa mejor aunque cree que la maternidad le ha cambiado también el cuerpo. "Siento que mis caderas han bajado, que pesan más y me hacen conectar más con el baile de tierra", explica. "Siento que ser madre me ha ayudado a orientarme hacia el flamenco más de suelo, más de pies".

Trabajar con la pareja

En Expectativas, su marido y padre de su hijo, el actor Canco Rodríguez, asume el papel de asistente en dramaturgia. Asiste a la entrevista con Nogal desde el teléfono, por videollamada desde Vitoria, donde se encuentra para presentar su trabajo más reciente para televisión. ¿Cómo es trabajar en casa para sacar adelante a una criatura y después encontrarse en la sala de ensayo? "La parte de la maternidad la llevamos bien porque tenemos muy bien repartidos los roles", dice Nogal entre risas. "En esta obra tiene un papel fundamental, si no fuera por él no podría haberla sacado adelante. Es muy exigente y siempre está tirando de mí".

Pero Rodríguez confiesa que la relación no siempre es fácil: "de la anterior obra me echó. ¡Me echó!", exclama refiriéndose a Prima par. Nogal se justifica: "Él viene de la narrativa, la palabra tiene mucho más peso, y no terminaba de aterrizar la obra. Yo no trabajo con historias, sino con sensaciones".

Para él es estimulante poder trabajar en la danza, algo que, confiesa, es complejo y admira de uno de sus grandes referentes, la compañía El Conde de Torrefiel, de Pablo Gisbert. Y pone el énfasis en el tema que trata Expectativas: "Hasta la situación de estar yo en esta entrevista tiene que ver con las expectativas mal gestionadas, por esa desconfianza en enfrentar sola una entrevista y querer apoyarse en la dramaturgia".