La ‘healing fiction’ de Hwang Bo-Reum, el último fenómeno literario en Corea

Trabajo y disfrute son dos términos tradicionalmente enfrentados. Hay quienes puede dedicarse a aquello que les gusta hacer, pero no es lo común. También hay quienes se cansan y deciden dejarlo todo para perseguir la felicidad, pero son los que menos. Esta línea es la que se explora en el libro de Hwang Bo-Reum, Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong. La primera novela de la ensayista ha sido un éxito en Corea, donde ha sido galardonada con el Premio al Mejor Libro del Año y el de los Libreros. Sus traducciones en Reino Unido, Estados Unidos, Singapur, Brasil, Japón (país que le otorgó su Premio de los Libreros a la Mejor Novela Extranjera) y Malasia también han sido muy bien recibidas.

Con más de 3 millones de copias vendidas, la novela acaba de ser publicada en España por Espasa, con una doble traducción (del coreano al inglés y del inglés al castellano) por Shanna Tan y Andrea Rivas. "No me imaginaba que mi novela pudiera ser traducida a tantos idiomas", confiesa a este diario la autora, que cuenta que esta es su primera vez visitando España y que está disfrutando la lectura de Eduardo Mendoza, recientemente traducido al coreano con Sin noticias de Gurb.

La cultura del trabajo

En la novela, Yeongju decide dejar su trabajo para dedicarse a lo que realmente le hace feliz: montar una librería. Hwang Bo-Reum hizo casi lo mismo abandonando su carrera en el mundo tecnológico para asomarse a la escritura. Este fue el contexto en el que nació Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong, que tiene algo de autobiografía: “dejé mi trabajo como informática porque no me gustaba y decidí dedicarme a la literatura”. Un acto valiente en una sociedad como la de Corea del Sur, donde la cultura del trabajo obliga a un frenético ritmo de vida en el que todo es “correr, correr y correr”, en palabras de la autora.

La autora, Hwang Bo-Reum, en una imagen promocional. / SEONG JI MIN / CLAYHOUSE INC

La protagonista tiene que cambiar de estilo de vida porque siente que no puede seguir así: “Corea es un país en el que todo el mundo va corriendo. Youngjo no había parado desde la adolescencia hasta que abrió la librería. En Corea es así, hay muchas personas cansadas y la depresión es un problema muy grave debido a la presión a la que los coreanos estamos sometidos”. Por suerte, Bo-Reum no tiene ese problema. En una entrevista para un medio coreano, su interlocutor le preguntó si había descansado bien y cuando respondió que sí, el entrevistador se llevó las manos a la cabeza: “eres la primera persona que me dice que sí”, le confesaba el periodista.

La ‘healing fiction’, una invitación a la pausa

La tendencia literaria en la que se enmarca Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong tiene mucho que ver con este “no parar” coreano. La healing fiction, o ficción curativa en su traducción literal, y los populares feel-good books (libros reconfortantes y optimistas para leer en una tarde de sofá) de BookTok, la parte más literaria de TikTok, son todo un éxito en el país asiático porque invitan a la pausa. En Japón, por ejemplo, este género lleva algo más de tiempo siendo popular: la saga Antes de que se enfríe el café (en España lo editó Plaza&Janes), de Toshikazu Kawaguchi, se publicó originalmente en 2015, y le siguieron títulos como La biblioteca de los nuevos comienzos, de Michiko Aoyama; La papelería Tsubaki, de Ito Ogawa o Mis días en la librería Morisaki, de Satoshi Yagisawa.

En Corea, explica la escritora, la healing fiction nació en lo audiovisual con películas como Little Forest (Yim Soon-rye), una de las referencias de Bo-Reum, que narran las historias de quienes se alejan del ritmo de la ciudad para llevar una vida más lenta, en escenarios cuidados y presentados con una fotografía minimalista pensada al detalle. El despegue del género en literatura es más reciente: “Cuando empecé a escribir el libro, no había muchas novelas enmarcadas en la healing fiction, es un fenómeno que se está dando desde hace un par de años. Hasta entonces, el mercado literario en Corea estaba dominado por los clásicos”

Libros físicos y café

La protagonista, Yeongju, al decidir abrir una librería, resalta la importancia del libro en formato físico. Su autora opina lo mismo: “en Corea tenemos una plataforma de suscripción, pagas 9 euros al mes y lees todos los ebooks que quieras. He leído muchísimo gracias a esta aplicación, pero, al final, siempre vuelvo al libro físico. El formato físico te exige concentración, cosa que no pasa al leer, por ejemplo, desde el móvil, porque tienes más distracciones”. Quienes todavía acostumbran a realizar el trayecto hasta la librería de preferencia en lugar de acudir a lo online reconocerían en cuestión de segundos la sensación que Bo-Reum quiere transmitir con su obra: “para las personas a las que les gusta la literatura, las librerías y el libro en sí mismo son refugios. Son lugares donde uno se respeta a sí mismo, a sus gustos y a sus pensamientos”

'Bienvenidos a la librería Hyunam-Dong', una novela donde los protagonistas son los libros y el café. / UNSPLASH

Pero si hay algo que se menciona durante toda la novela es el café. En todos los capítulos hay, al menos, una taza que invita a los personajes a parar unos instantes para, simplemente, estar sentados. La autora explica que esto también es así en la realidad de Corea, donde “hay muchas cafeterías y muchísima gente adicta al café”. Además, es un símbolo común en la literatura coreana: “la mayoría de cosas que sé sobre el café las he aprendido a través de los libros”, decía Bo-Reum. El café representa el descanso, el poder evadirse un momento. Un objetivo común con el de su literatura: “quiero que mis lectores pasen un buen rato con el libro, que descansen”.