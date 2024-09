Nick Cave, Paul McCartney, Aitana: los grandes momentos de la música en directo en lo que queda de 2024

Mudhoney 6 de septiembre en Boga Boga Festival (San Sebastián), 7 en Playa Club (A Coruña), 8 en Lula Club (Madrid) y 9 en Razzmatazz (Barcelona) Siempre se agradece una nueva visita de los picapedreros del grunge, estajanovistas perfiladores de un sonido que en otras manos (Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden) llegaron a públicos mucho más amplios, pero que ellos preservaron siempre en una fórmula incontaminada. Mudhoney aún son the real thing. Y truenan que da gusto.

The Psychedelic Furs 7 de septiembre en Teatro del Generalife (Granada), 8 en Custom (Sevilla), 10 en Mya (Valencia), 12 en Kafe Antzokia (Bilbao), 13 en But (Madrid) y 14 en Razzmatazz 2 (Barcelona). No han gozado del aura cool que se les ha asignado a otros compañeros de generación, pero los Psychedelic Furs siguen siendo una de las bandas originariamente post punk que mejor directo han detentado siempre. Su influencia tampoco es desdeñable: que les pregunten a The Horrors o a The Killers.

Rayden 12 y 13 septiembre en La Riviera (Madrid) El músico madrileño va poniendo punto final a su última gira, al menos por el momento (para dedicarse por completo a la escritura), con dos conciertos consecutivos en La Riviera. Una última oportunidad para disfrutar de una fórmula de éxito que ha combinado rap, rock y mensaje social.

Residente 14 de septiembre en el Palau Sant Jordi (Barcelona) y 15 en el Wizink Center (Madrid). Los conciertos de René Pérez Joglar son siempre ardientes invitaciones al baile y a la toma de conciencia. Cuando separó su camino del de su hermano, Visitante, y se disolvió Calle 13, hace ahora ocho años, no todo el mundo podía aventurar que su carrera, avalada por 28 Grammy latinos y sustentada en una inconfundible batidora de hip hop, reguetón y sonidos del mundo, pudiera tener la repercusión de la que ahora goza, magnificada por algunos de sus célebres beefs, como aquella pulla a J Balvin en su BZRP Session.

Camera Obscura 26 de septiembre en Sala Villanos (Madrid), 27 en Visor Festival (Murcia) y 28 en Barcelona (Upload) La banda escocesa de indie-pop cristalino y teñido de tonos 'americana', con tantas conexiones y tan a menudo comparada con Belle & Sebastian a pesar de tener sobrados encantos propios, publicaba esta primavera su primer álbum en más de una década. Un periodo marcado por el fallecimiento de su teclista histórica y por la maternidad de su frontwoman y cantante Tracyanne Campell. Por eso volver a verles ahora tiene algo de ocasión especial, cuando no directamente de fiesta.

Bodega 4 de octubre en Dabadaba (San Sebastián), 5 en Wurlitzer (Madrid), 7 en 16 Toneladas (Valencia) y 8 en Upload (Barcelona). Son como un cruce entre los B-52s, R.E.M. y Talking Heads, por inverosímil que pueda sonar, y su visita de hace dos años dejó con ganas de (mucho) más al público español. Los neoyorquinos Bodega son otras de esas bandas que nadie debería perderse en directo, y están en ese momento, a la altura de su tercer álbum, en el que es cuando conviene catarlos, aún en flor, en su punto justo de frescura y de máxima ebullición.

La Casa Azul 11 octubre en Wizink Center (Madrid) y 9 de noviembre en Sant Jordi Club (Barcelona) Las melodías en tecnicolor de Guille Mikyway se merecen un baño de masas como el que les espera en Madrid y Barcelona. Nadie ha combinado mejor en este país el bubblegum pop, el electropop, el el sunshine pop o el funk que La Casa Azul, siempre con esa mezcla de melancolía y euforia que es clave para entender su alquimia.

Gloria Gaynor 12 octubre en Wizink Center (Madrid) Teniendo en cuenta que hace ya doce años que no podemos contar con Donna Summer, si hay una mujer que puede presumir de ser la auténtica diva de la era disco, toda una superviviente, es Gloria Gaynor. Su I Will Survive es un hit eterno, escrito por Freddie Perren y Dino Fekaris, convertido desde hace años en un himno a la resiliencia, adoptado sin fisuras por la comunidad gay, por el movimiento feminista o por cualquier minoría social que la adopte como emblema, aunque en origen apenas fuera una historia personal de superación tras una ruptura sentimental.

SFDK 18 octubre en Wizink Center (Madrid) Dentro de una gira que también pasa por festivales como el Vive Latino de Zaragoza, el Pirata Mallorca, el Pirata Vigo o el Rocanrola de Alicante, el gran concierto de despedida de uno de los dúos más célebres del hip hop español tendrá lugar en el Wizink Center el 18 de octubre. Son treinta años de carrera los que celebran Zatu y Acción Sánchez con este concierto. Irreemplazables.

St. Vincent 18 de octubre en Razzmatazz (Barcelona ) y 20 en La Riviera (Madrid) Aunque ya no es difícil ver a Annie Clark por estos lares, donde recae más o menos cada vez que tiene disco nuevo, sí que es menos habitual hacerlo fuera del formato festival. Por eso esta visita a salas, en la que se trae debajo del brazo su último álbum, un All Born Screaming que suena algo más hetéreo y romántico que los anteriores, tiene algo de especial. Verla en directo, con sus cuidadas escenografías y momentos en los que disfrutar viéndola lucirse con la guitarra, siempre es un viaje que no sabes muy bien dónde termina.

Nick Cave & The Bad Seeds 24 de octubre en Palau Sant Jordi (Barcelona) y 25 en Wizink Center (Madrid). El reciente Wild God (2024) ha supuesto un punto y aparte en la carrera de Nick Cave, uno de los músicos más abrumadoramente genuinos que se pueden ver aún sobre un escenario. Un disco que celebra la vida tras la superación del duelo, sin renunciar a una espiritualidad que modula en una clave más luminosa y esperanzada. Uno de esos directos a subrayar con rojo en el calendario.

Alcalá Norte 25 y 26 de octubre en Teatro Eslava (Madrid) e infinitas fechas más en toda España Con dos soldouts seguidos esperándoles en el Teatro Eslava, la pregunta es quién queda que no haya visto todavía a Alcalá Norte. Quizá buena parte de ese público que va a asistir a sus conciertos de Madrid esté sencillamente repitiendo o tripitiendo después de haberles visto en alguno de los 457 festivales en los que han tocado este verano. Si no lo han hecho todavía y tienen la entrada comprada, damos fe: merece la pena. El grupo con más jeta del panorama nacional garantiza un directo divertidísimo a base de rock-punk vitaminado y el impagable papel de maestro de ceremonias de su descacharrante batería. Una noche... cañón.

Fontaines D.C. 2 noviembre en Wizink Center (Madrid) De actuar en la sala Cool ante 900 personas a hacerlo en el Wizink ante varios miles: el salto de popularidad de los irlandeses en los cinco años transcurridos desde su debut es patente con solo echar un vistazo a los recintos en los que se manejan en esta gira. Hace tiempo que trascendieron la etiqueta post punk para ser, simplemente (que no es poco) una de las mejores bandas de rock de nuestro tiempo, por mucho que las sombras de Depeche Mode, Nirvana o The Smiths sean localizables en el reciente Romance (2024), uno de los grandes discos de este año.

Evan Dando 4 de noviembre en La Nau (Barcelona), 5 en Kafe Antzokia (Bilbao), 6 en El Sol (Madrid) y 7 en Loco Club (Valencia). Sus conciertos han sido con frecuencia imprevisibles, y hace mucho tiempo que no publica nada relevante, pero Evan Dando atesora uno de los mejores cancioneros de entre los surgidos del rock alternativo norteamericano de los noventa. Todo lo que tocaba al frente de The Lemonheads lo convertía en oro. Y eso es lo que esperamos escuchar.

Jessica Pratt 15 de noviembre en Independance Club (Madrid) y 16 en Centre Artesà Tradicionarius (Barcelona) Aunque ya tiene una carrera razonablemente amplia a sus espaldas, este ha sido quizá el año en el que Jessica Pratt se ha convertido en la comidilla de prensa musical y aficionados gracias a un disco, Here in the Pitch, con el que ha convertido en un manjar exquisito esa fórmula tan suya en la que conviven el twee, el folk, el sonido de la California de los 70 y hasta un punto dream pop.

Dellafuente 15 de noviembre en el Bernabéu (Madrid). Que el granadino Dellafuente haya vendido todo el papel para su concierto del Bernabéu viene a demostrar no solamente el propio talento hilando con esmero su combinado de trap, latineo y sonidos aflamencados, sino también la pujanza de la música urbana entre los más jóvenes. Solo hicieron falta unas horas para que se agotaran las más de 70.000 entradas previstas para el show. Como los más grandes.

The Lemon Twigs 3 de diciembre en Apolo (Barcelona), 4 en Moon (Valencia) y 6 en But(Madrid). Son lo más parecido que hay hoy en día a ver en directo a los Beach Boys de su buena época. O a Big Star. O a Todd Rundgren. Y tienen en España, cómo no, una de sus plazas fuertes. Los hermanos D’Addario sirven en bandeja una colección de estribillos radiantes, armonías vocales de órdago y requiebros melódicos inolvidables, como salidos de otra época pero despachados con un oficio y una delicadeza que parecen impropios de dos tipos que aún no han cumplido los treinta.

Paul McCartney 9 y 10 de diciembre en Wizink Center. Se colgó el cartel de “no hay billetes” hace tiempo para los dos conciertos de una de las leyendas vivas de la música popular, pero no podemos dejar de resaltar su visita. Muchos lo han denostado. Se han criticado sus últimas giras. Ha sufrido siempre el agravio comparativo respecto a John Lennon, perfil creativo distinto en todo caso, magnificado por su muerte prematura. Pero el día que McCartney ya no esté con nosotros (ojalá quede mucho, aunque tenga ya 82 años), un capítulo esencial de nuestra cultura se habrá ido con él.