Marcelo Criminal: 'Intento hablar del mundo desde una perspectiva que no sea muy dramática'

Marcelo Criminal (alter ego de Marcelo García) presentará esta tarde en el Lemon Pop de Murcia su cuarto disco, La última casa de apuestas (2023), 22 canciones con las que explora el poder de la ficción y con una visión conceptual y muy personal de un futuro post-apocalíptico, más próximo a la precariedad y la miseria medieval que a la utopía idílica. Su popularidad ha crecido considerablemente en los últimos años, sobre todo después de que Carolina Durante versionarán su canción Perdona (ahora sí que sí). Graduado en Filología Hispánica, es un amante de la literatura y el cine, pasiones muy presentes en su obra.

Los laberínticos corredores de El Corte Inglés, el Parque de Fofó, la Avenida Juan Carlos I y el bajo de su psicoanalista (donde, por cierto, quedó atrapado) sitúan este itinerario por la memoria sentimental de este cantautor lo-fi a ritmo de bedroom pop. Todas las canciones, en apenas más de un minuto, muestran la eterna ‘contradicción marceliana’, ya casi como un tópico literario por derecho propio. Marcelo, a quien llamaron el Daniel Johnston murciano por el espíritu que desprendía su música y por su actitud, vuelve a hacer gala de su gran capacidad para hilar palabras que desbordan contenido. Es un talento innato.

P. La última casa de apuestas tiene 22 canciones. ¿Qué le hizo lanzarse a un disco tan extenso?

R. Empezó como un reto personal. Ya que mis discos anteriores son bastante cortos, y no me sale hacer canciones más largas, pensé que podría simplemente hacer más canciones. Llegamos al límite físico de minutos que pueden ocupar un vinilo, y una vez ahí tuve que parar. En la discográfica no me pusieron ni media pega, y eso que ahora lo pienso y es una estrategia rara...

P. ¿Cuál es el eje vertebrador?

R. Mi idea era hacer un disco más o menos apocalíptico sobre la pandemia de la neurosis y la parálisis que provoca ser incapaz de entenderte o de explicarte a ti mismo o a los demás. Hay ecos de estas ideas más o menos en casi todas las canciones, pero al final lo importante para mí es hacer canciones ‘buenas’, y la coherencia narrativa acaba quedando en muy segundo plano.

P. Siempre intenta ampliar la paleta de sonidos y probar cosas nuevas. ¿Cuál ha sido la apuesta en este álbum?

R. Hay algunas novedades: uso ostensible de autotune, hay un solo de guitarra, algunos ritmos caribeños y un poco de música electrónica. Pero, más que una ‘apuesta’ para este disco, diría que hay unas cuantas ocurrencias. Cada canción es bastante de su padre y de su madre.

P. A finales de 2023 arrancaba la gira Satán Bedroom 2023-25. ¿Cómo ha transcurrido hasta ahora?

R. Más o menos... con el perfil bajo. Pero no paro de tocar por ahí, y soy muy afortunado por ello. Tengo mucha ilusión por el futuro también, aunque pueda resultar cursi publicar esto.

P. ¿Le ha traído problemas El día que murió Pedro Sánchez? Salió, con la colaboración de Nacho Vegas, en pleno mes electoral.

R. Ningún problema más allá de la ansiedad del primer par de días de ver que la canción llegaba a un público bastante mayor del que estoy acostumbrado. La gente que suele escuchar mi música creo que me entiende y me sigue bastante bien.

P. No es la única referencia sociopolítica. En Loterías y apuestas del Estado canta: "Me cuesta esquivar las treinta casas de apuestas que hay en mi calle". ¿Se identifica como artista político?

R. Igual es un poco pretencioso plantearlo de esa forma, pero sí me interesa la política; creo que es un tema interesante, y que la misma música o mi forma de hacerla y entenderla es política, así que igual debería identificarme como tal.

P. ¿Algún tipo de hilo conceptual conecta sus discos?

R. Cada uno responde o matiza de alguna forma al anterior, pero no sabría explicarlo verbalmente, y si lo intentase quizás acabaría ingresado.

P. Lo que sí se ha convertido ya en una constante es la participación de Alex López en tus discos. ¿Cómo los trabajan?

R. Canción a canción en los ratos que tenemos libres; conforme compongo, vamos grabando, aprendiendo y retocando las cosas anteriores. Al final me aburro o considero que tengo todo dicho, y se da el proyecto del disco por cerrado, y a por lo siguiente.

P. Hay una mezcla de sarcasmo, rabia contenida y melancolía. ¿Qué quiere expresar?

R. Sobre todo intento hablar del mundo en el que vivimos y de sus cosas, que suelen ser más bien deprimentes, desde una perspectiva que no sea paralizante ni demasiado dramática. Me gusta reírme escuchando música.

P. ¿Ha pensado en escribir relatos, una novela?

R. Lo he pensado muchas veces, pero me parece infinitamente más fácil hacer canciones, porque si te quedas sin ideas, repites una frase que habías dicho antes, y encima a la gente le gusta.

P. ¿Qué dicen en su casa de su faceta musical y la fama?

R. Ya son muchos años: o me aguantan o me matan. Yo, en cualquier caso, hablo muy poco del tema, y toco la guitarra bajito por si acaso.