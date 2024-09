Qué hacer en Madrid esta semana: cine dirigido por mujeres, un festival de videoarte, expresionismo alemán con música electrónica, teatro para bebés...

Son muchos los estudios que aseguran que el teatro es una de las mejores actividades para fomentar la atención, la observación y la concentración de los más pequeños . Los espectáculos creados para ellos no solo tienen en cuenta sus periodos atencionales, sino que además ofrecen estímulos adecuados a su edad consiguiendo atraer su atención durante toda la función. LuchanaKids , la programación infantil del Teatro Luchana , estrena este mes una nueva obra escrita y diseñada para la primerísima infancia: Una rana en el hielo, perteneciente a la tetralogía de las aventuras de la rana NANA, referentes del teatro para bebés en la capital. Con una duración de 40 minutos, música, instrumentos en directo e infinidad de elementos sensoriales , la pieza sigue a la rana Nana en sus aventuras por el hielo, e invita a las niñas y niños a embarcarse desde el asiento en un viaje donde compartir aventuras junto a pingüinos y otros animales polares en un mundo de magia.

En el teatro, como en todas las artes, hay obras que han sido escritas para quedarse. En su monólogo No solo duelen los golpes, la actriz y activista feminista Pamela Palenciano narra las experiencias vividas a lo largo de su primera y violenta relación de noviazgo haciendo un uso inteligente de la ironía, las técnicas dramáticas, el humor ácido y la interacción con el público, en un ejercicio con el que la creadora consigue generar conciencia y preguntas entre los presentes. Este monólogo autobiográfico ganador del premio GODOFF 2016 aterriza en El Teatro del Barrio después de años girando por asociaciones vecinales y casas okupas, para conectar con la historia universal de las violencias machistas y la construcción de los estereotipos y las desigualdades que culminan en episodios de violencia. Desde el 7 de septiembre y durante un mes, los madrileños tendrán la oportunidad de ver a Palenciano sobre las tablas en un espectáculo contra la violencia patriarcal que lleva más de una década siendo azote de las ideologías y políticas ultras allá por donde pasa.

MONÓLOGO. 'No solo duelen los golpes'

Dónde : Teatro del Barrio (c. Zurita, 20)

CINE. Directed by Women Spain

Directed by Women Spain regresa a Cineteca, en Matadero, para celebrar su X edición. Durante cinco días, estas jornadas destinadas a reivindicar y visibilizar el cine dirigido por mujeres acercarán al público el trabajo de 50 cineastas del panorama nacional a través de sesiones de cortometrajes de técnicas y temáticas diversas. Este año, el ciclo propone un programa documental con Arnasa Betean. A pulmón, de Bertha Gaztelumendi y Rosa Zufía; La Singla, de Paloma Zapata, Sew to say / Coser para decir, de Rakel Aguirre; y la pieza ganadora del Premio César a Mejor Cortometraje Documental, La mecánica de los fluidos, de Gala Hernández López. El programa incluye también la sesión Tocar el cielo con los ojos, dedicada al cine experimental contemporáneo; además de coloquios, encuentros, mesas redondas y una programación familiar con un taller muy especial titulado Los colores se juntan, impartido por la artistas Mariquiña Díaz y donde las familias podrán experimentar con los colores y el cine sin cámara.