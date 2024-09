Guadalupe Plata: miedo y asco en la carretera de Andalucía

Es casi medio día en algún lugar de la A-4. Las chicharras estridulan a la muerte en la autovía que al sur conduce. El viento resopla con vibrato cuando adelanta un Socibus camino a una estación de servicio Abades. Con el sol en lo alto, estos parajes son un horno. El verano muere matando. En un vehículo viajan Guadalupe Plata y su representante. En Madrid son cabeza de cartel del IV Festival HRB, que se celebrará el 7 de septiembre a las 19:30 en la sala Villanos. “Siempre que hemos sacado disco hemos tenido algún evento así”, empieza contando Carlos Jimena, batería, que será quien hable en esta entrevista. Dice que están entrando en salas de 100 o 150 personas, pero también en las de 20. Depende de dónde toquen. “Pero tampoco se te puede poner el culo fino con los aforos”, advierte. “Si realmente te quieres dedicar a tocar, tienes que pasearte por toda España. Nosotros lo hemos hecho y creo que hemos estado casi en todas las capitales de provincias. Te tienes que adaptar al hueco que hay para ti...”. Interviene entonces Toni Anguiano, mánager, para recordarle que todavía les falta Ávila.

“Siempre que vamos a algún lado hay gente de nuestra misma calaña”. El público que va a verlos no es purista del blues, porque lo que ellos hacen –defiende Carlos Jimena– para nada es purista, sino algo más próximo al folclore. El blues es el motivo, pero mezclando Sudamérica, el folclore castellano, el andaluz, el de Úbeda y su Semana Santa... Guadalupe Plata se revuelcan en el barro.

Guadalupe Plata, en una imagen promocional. / CEDIDA

El flamenco se escucha a continuación en este viaje. La raíz de “lo nuestro”; el martinete es el blues de los ibéricos del sur. El propio Jimena había trabajado en una alfarería de Úbeda ubicada enfrente de una herrería donde el maestro herrero (no podía ser de otra manera) cantaba martinetes mientras golpeaba el yunque. Le viene otro nombre a la memoria: Fran, maestro de Torreperogil. “Antes no se podía acceder a tanta música como ahora, así que en ese momento tenía a alguien que me la enseñaba y que me grababa una cinta. Tenía una colección de discos impresionante, era como el Spotify Premium de la época”. Además de ser coleccionista y profesor, a Fran no le importaba nada el dinero; la música estaba por encima de todo. Jimena lamenta el fallecimiento de Fran hace unos años: “A Guadalupe Plata nos ha dejado una huella bastante profunda”.

Si se refiere a lo que escuchaba en casa, Carlos Jimena dirá sobre todo Amor de hombre de Mocedades los sábados por la mañana. Resulta que un día, su padre, coleccionista de discos, apareció con una cadena Sony, un “mueble con tocadiscos” que fue recibido con algarabía. “Podía escuchar la música de mi hermana o de mi hermano. Se mezclaban los gustos familiares...”. Su hermano, de hecho, le regaló un disco de Sonny Terry y Brownie McGhee que Carlos considera “bastante interesante” para el transcurso de Guadalupe Plata. “Y el primero que me compré yo fue un disco pirateado que me costó 2.000 pesetas. Era We're Only In It For The Money de Frank Zappa. Sigue siendo mi disco favorito a día de hoy”, añade el entrevistado.

Misisipi

La voz del GPS se cuela en la conversación con Carlos Jimena. Se ve que hay próximo un desvío. Mientras tanto, el músico recuerda la leyenda ubetense de la Tragantía, que da título y espíritu a Tía Tragantía, tercer corte del último disco de Guadalupe Plata. “La historia de la Tragantía a mí me tenía un poco atemorizado. Y a Pedro [de Dios Barceló] (voz y guitarra) también. Te contaban que si la oías cantar en la Noche de San Juan te morías el día siguiente. Cuando eres chico, es una historia realmente terrorífica. Ha estado siempre ahí, como un perro acompañándonos”. El GPS interrumpe: viene un cruce. En uno de ellos hizo Robert Johnson un pacto con el Diablo. Le parece a Jimena que este tipo de mitos los pintan y colorean para que sean más bonitos o más terroríficos.

Lo que no está pintado ni coloreado es lo que les sucedió en 2014, la vez que fueron a Clarksdale, al Deep Blues Festival, en el delta del Misisipi. Jimena describe el alojamiento, un hotel con casas que a él se le antojaban barracas de campo, “con sus chapas y todo”. “Estábamos allí con el organizador del festival, Chris Johnson (fallecido el 20 de abril del 2020). El tío había visitado casi todo el país calcando con papel y un carboncillo las tumbas de sus bluesmen favoritos. Nos dijo que iba a ir a buscar la tumba de James T Model Ford; sabía dónde estaba el cementerio (Greenlawn Memorial Gardens), pero no la tumba exactamente. Nos preguntó si queríamos ir y nos fuimos para allá con él tan contentos”. Cuando por fin llegaron, después de algo más de una hora de camino hasta Greenville por carretera, se encontraron con un cementerio gigante con las tumbas en el suelo. Aquel panorama estaba pidiendo un paseo, y no corto precisamente. Sería finalmente Paco Luis Martos (bajo) quien detuviera la marcha al dar con lo que buscaban al cabo de unos largos minutos.

Chris entonces sacó sus bártulos, el carboncillo y el papel calco con el que los Guadalupe Plata le tuvieron que ayudar para que no se le doblara de fino que era. Parece ser que en la maniobra Paco Luis, quizá queriendo quitar un jarrón colocado a los pies de la sepultura del bluesman (o lo tiró sin querer), liberó a un ejército de hormigas que, desparramadas por doquier, comenzaron a atacar a los intrusos. Hay quien cree que fue la maldición de T Model Ford. “Esa historia no está nada pintada ni de retocada. Fue tal como te he contado”.

Valentino's, León

Hay tierras en las que ni Radio María se oye. Por aquí, la cobertura de los tiempos modernos ni está ni se la espera. La Santa Pena. Un perro abandonado llora en el carril contrario como aullaba John Mayall en Spinning Coin.

Al bluesman Theodore Roosevelt Hound Dog Taylor el apodo perro de caza se lo puso un amigo. Le viene por su desmesurado interés hacia el género femenino cuando acudía a los clubes de Chicago. A casi 6.500 kilómetros de allí, en León (España), Guadalupe Plata siguen la luz de Hound Dog tocando en el Club Valentino's. Antes de contar nada, Carlos Jimena (no hará falta que recite las cifras de su carnet de identidad) aclara que no están de acuerdo con la prostitución de ningún tipo. Dicho esto, pasa a narrar lo que sus ojos vieron esa noche: “Fue una experiencia súper curiosa y sorprendente, independientemente del sitio y a lo que se dedicaran en él. Era una discoteca antigua de los 70 que tenía su barra y un escenario muy chulo. Merecía la pena bastante”. En la tarima, delante de ellos, una bailarina que al batería le parecía una atleta, comenzó a hacer un número mientras ellos tocaban la canción Milana: “Baby... No sabía que la amaba hasta vi que la enterraban...”. “Entonces se sacó un collar de perlas de sus partes. Eran 10 metros de collar. Nos quedamos un poco locos. Hoy, independientemente, si quitas el contexto, todo lo que puede opinar todo el mundo y todas las sensibilidades que se puedan herir, al final fue un concierto que estuvo muy guay, además de la experiencia de la bailarina”.

Aquella historia surgió mediante Amalia, una amiga de León, que tenía la Cabina de la Medusa. “Las últimas veces que estuvimos allí, llegaron los municipales y casi se lo cierran, porque allí no se podía tocar; era muy chiquitilla la sala y se ve que molestaba a los vecinos. En su afán de seguir dando conciertos, Amalia contactó con el dueño del Valentino's, un tío estupendo, para empezar a hacer actuaciones como sala de conciertos. Durante una temporada fue bastante importante; la gente quería ir para tocar”. La idea era hacerlo cada año. Después pasaron a tocar en el Gran Café de León. Siempre que están de gira procuran pasar por allí.

A-301. De Valdepeñas a Jaén

Suena It's Alright. Son algo más de las 12 de la tarde. Poco o nada habrá cambiado del paisaje desde hace un rato. Justo ahora, Guadalupe Plata se encuentran inmersos en el proceso de un nuevo disco. “Ya hemos hecho una jornada de estudio, un poco para ver cómo iban las cosas e ir situándonos un poco en la idea de lo que va a ser el disco nuevo”, continúa Carlos Jimena, que adelanta que ya hay “bastantes cosillas”. El día anterior, Pedro le explicó una idea que le gustó mucho. Van a ver si la desarrollan por ahí. No sabe, por otra parte, si van a continuar titulando los álbumes con el nombre del grupo y el año de publicación del disco o si va a ser de otra manera. Esto no lo sabrán hasta que no esté el trabajo terminado.

La música de Guadalupe Plata no se explica. Y van siete discos (contando The Devil Can't Do You No Harm, compartido con Mike Edison). Jimena sostiene que no es necesario explicarla; cada uno recibe la música de una manera diferente, o al menos así lo han percibido ellos cuando han hablado con la gente que ha ido a verles. “¿Para qué la vas a explicar? No hace falta”.

Más asfalto allende las llanuras de La Mancha, entre Valdepeñas y Úbeda. Canta Hound Dog Taylor: “Woman, I tell the world... I don't love nobody, I'm tellin' you... In the whole round world but you...”. Después, silencio salvo para las chicharras, que a lo lejos zumban con el pulso del verano. Pasa lacónico un camión de retorno. Dentro va un tipo solo. Ya lo dijo John Lee Hooker: “El blues es un hombre, una mujer y un corazón roto. Ahí se resume todo”.