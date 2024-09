Eduardo Vasco, director del Teatro Español: “Tengo un máximo de dos direcciones al año, pero solo voy a cobrar una: joder, estamos muy bien pagados”

"No vamos a traer la revolución, no vamos a hacer tabula rasa ni poner patas arriba lo anterior, vamos a hacer un teatro de fuerte base literaria, con una columna vertebral basada en autores y en grandes textos, lo que en la cultura teatral denominamos repertorio”. Así ha definido Eduardo Vasco la vocación que defiende su primera programación como director artístico del Teatro Español, cargo para el que fue nombrado el pasado mes de febrero tras la negativa de Natalia Menéndez a prorrogar su contrato por su oposición a la decisión de Marta Rivera de la Cruz de separar la gestión artística y administrativa del Español y las Naves de Matadero, que dirigirán Luis Luque (Nave 10) y María Pagés (Nave 11).

Vasco, que fue director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de 2004 a 2011 y que desde los años 90 ha llevado a escena textos de Shakespeare, Calderón o Lope, ha presentado este viernes una temporada y un proyecto que tienen como prioridad “crear o reconducir la identidad de Teatro Español” y convertirlo en un teatro “ligado a las grandes interpretaciones, a los grandes trabajos escénicos y a los grandes textos”. En la presentación de su programación, en la que ha recordado al actor Julián Ortega, recientemente fallecido, Vasco ha añadido que el Español “no será un mero contenedor de espectáculos seleccionados entre los que circulan por el mercado teatral, debemos establecer prioridades y mantener un discurso propio, estrenando proyectos generados mayoritariamente desde el propio teatro”.

Los montajes que construirán ese discurso propio y esa identidad de teatro de repertorio sin grandes sorpresas son: Luces de bohemia, de Valle-Inclán, que dirigirá el propio Vasco, además del estreno absoluto de Viaje hasta el límite, de Luis Martín-Santos; Historia de una escalera, de Buero Vallejo, a cargo de Helena Pimenta o Un tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams, dirigido por David Serrano, con Nathalie Poza y Pablo Derqui al frente del reparto. Además, el Español acogerá “el primer estreno en Madrid” de un texto del Premio Nobel Jon Fosse, Viento fuerte, o Bernice, de la autora norteamericana Susan Glaspell, considerada una pionera de la escritura feminista. Vasco también se hace eco de uno de los grandes éxitos de la pasada temporada, Tea rooms, de Luisa Carnés, y programa Natacha, de la misma autora, en un montaje que, como aquella, también dirigirá Laila Ripoll.

Además, el Español recuperará un texto del recientemente fallecido Fermín Cabal, ¡Esta noche gran velada!, a cargo de Pilar Valenciano, y programará a un único dramaturgo español vivo, exceptuando las reposiciones con las que se abre la temporada: Borja Ortiz de Gondra, con El barbero de Picasso, dirigido por Chiqui Carabante. Antonio Najarro llevará a escena el espectáculo Romance sonámbulo a partir de poemas de Lorca, y en el capítulo de montajes para un público familiar se estrenará en Navidad Soñando el carnaval de los animales, de Enrique Lanz. La nueva temporada del Español comenzará el próximo 10 de septiembre, con la reposición de Carmen, nada de nadie y la celebración de los 15 años de vida de la compañía Kulunka, con la puesta en escena de sus piezas André y Dorine, Solitudes y Forever.

Menos montajes, pero con más funciones e intérpretes

Además de apostar por el repertorio y el teatro de texto, Eduardo Vasco toma otras decisiones como director artístico del Español: reduce el número de montajes estrenados tanto en la Sala Principal como en la Sala Margarita Xirgu —“creo más en la calidad que en la cantidad”, dice— y amplía en muchos casos el número de funciones hasta las seis semanas. Reduce también el número de coproducciones (solo dos y ninguna con otro teatro porque dice no haber llegado a tiempo); recupera ese espíritu del teatro público prepandémico de montajes con grandes repartos (Luces de bohemia, con 25 actores, o Historia de una escalera, con 16) y crea un tercer espacio: el Salón de los balcones, antes Sala Andrea D’Odorico, que acogerá coloquios, conferencias y el estreno de piezas de pequeño formato, también de Valle, Martín-Santos, Lorca o Glaspell, a cargo de jóvenes directores como Luis Sorolla, Marlene Michaelis o Josete Corral y diez días de exhibición por montaje.

Otra gran decisión de Vasco, además de cambiar la imagen y logo del teatro, es eliminar de la actividad y programación del Español el Torneo de dramaturgia, el ciclo Plataforma, la revista Espiar a los árboles, el proyecto La senior y el Certamen Internacional de Comedia. Lo único que conserva de la etapa anterior son las residencias artísticas para ayudantes de dirección.

“El mensaje al público es: lo que hay aquí te va a gustar, ven a verlo”, declara a este diario. ¿Quiere Eduardo Vasco un teatro que sea un valor seguro? “Quiero un teatro”, contesta, “que genere confianza al espectador y cada vez que en este teatro o en otros aparece una pieza de repertorio, la gente va, incluso cuando no son grandes títulos. Es decir, hay cierta hambre de literatura y esto es un poco la raíz de la propuesta. Además, yo vengo de una generación en la que esto generaba una serie de debates que estaban muy bien, nosotros somos hijos de los grandes debates del clásico, de los intelectuales de la universidad y de los grandes directores del momento, que se pelearon para ver cómo se decía el verso y luego no se pusieron de acuerdo, pero había un debate en la calle que hace tiempo que no tenemos. Y es verdad que hay algunos medios que sí os habéis empeñado en dar cera por algún lado, pero los profesionales no debatimos de nada hace siglos”.

Vasco, en el escenario del teatro que dirige. / Vanessa Rabade

Recuperar el flujo de público de Mario Gas

Vasco señala, además, que su objetivo es “recuperar un flujo de público que ha tenido este teatro, ese flujo que tenía Mario Gas, por ejemplo, y creo que no hay tanta gente haciendo esto, no hay tanta oferta de esto ahora mismo”. Eso, con un presupuesto cercano a los dos millones y un sueldo anual de 150.000 euros: “A efectos de remuneración, es el mismo que tenía Natalia Menéndez. Ella percibía un sueldo de 85.000 euros y el resto iba para su adjunto de producción, que era Fernando Bonelli. Yo también cobro esos 85.000 euros y lo que he hecho es dividir lo que cobraba Bonelli en los sueldos de dos ayudantes, dos directores jovencitos de la RESAD: Álvaro Nogales y Francisco Weber”.

En la conversación sobrevuela, sin citarlo explícitamente, el caso de las codirecciones falsas de Lluís Homar desvelado por este periódico y Vasco explica que “lo más exótico de mi contrato es que tengo un máximo de dos direcciones al año y que solo cobro una (en su contrato se especifica una tarifa estándar para esa dirección, que Vasco cree que es de 18.000 euros). O sea, puedo elegir no hacer ninguna, hacer una o hacer dos. Pero si hago dos, solo cobro una. Este año cobraré la dirección de Luces de bohemia y el año que viene, como es bianual, la segunda obra que dirijo, la de Martín-Santos, no la cobro”. ¿Por qué? “Porque yo soy un director que hace músicas, que hago no sé cuántas cosas y, cuando llegué, planteé ese problema a la gerencia y les dije: yo cobro la dirección, cobro mi salario y se acabó. Es decir, no voy a cobrar si hago una música o si hago una versión. Por todo eso no voy a cobrar nada en absoluto. Joder, estamos muy bien pagados, yo lo entiendo así, ¿vale? O sea, yo ahora podría decir que voy a dar un curso de esgrima y lo facturo, pero es que eso no está en el contrato y no lo voy a hacer. Hago la adaptación de Luces de Bohemia y no la cobro, porque yo ya no sé casi dirigir sin hacer yo la versión y, claro, he llegado aquí y he dicho: quiero hacerla, pero no quiero cobrar un extra. Es decir, al final entras en una dinámica muy rara y en cuanto abres ese grifo, ¿cómo lo cierras? ¿Sabes lo que te digo?”.

P. ¿Por qué su contrato de dirección artística se hizo a través de Noviembre, su empresa y compañía teatral?

R. Porque como quería meter en el contrato a estos dos ayudantes, prefería hacerlo con la empresa y no como autónomo. Me generaba menos problemas de gestoría. En abril se acaban las funciones de Las locuras por el veraneo (la última obra que ha dirigido con su compañía) y Noviembre cierra la persiana hasta que yo salga de aquí, pero tiene su mantenimiento asegurado por cuatro años y eso incluye la gestoría, por ejemplo. Es una cuestión práctica, vamos.

P. ¿Va a dirigir montajes con Noviembre durante su mandato?

R. Legalmente sí podría porque no tengo exclusividad, pero no lo voy a hacer. No voy a hacer nada más porque quiero disfrutar de esto. Tengo 56 años y que me caiga esto ahora es un regalo de la vida. Y luego, mira, tengo tres hijos ya muy mayores y de lo que tengo ganas es de divertirme, de pasármelo muy bien, de disfrutar, y hacer esto es un lujazo.

P. ¿Por qué va a dirigir sin cobrar pudiendo dar trabajo a otro profesional que ocupe ese lugar y sí cobre por ello?

R. Esa es una filosofía un poco rara. Es decir, hay una gran diferencia entre un programador y un director artístico. Si te recorres cualquiera de los teatros europeos, cada uno tiene su identidad y la manera de marcarla por parte del director es dirigir. No coge y escribe teorías sobre el teatro o sobre cómo se tienen que hacer las cosas. Dirige y marca un poco las pautas de la dirección artística del teatro. A mí, ahora, hoy, en esta temporada, me interesa hacer eso. A lo mejor la temporada que viene ya no. O la siguiente, ¿sabes? Pero te lo digo ya, y me lo puedes decir en el futuro, no es una cosa que vaya a hacer mucho más. Porque, entre otras cosas, va ser una paliza. Pero ahora sí que quería hacerlo. Es posible que la temporada que viene ya no lo haga, y seguro que en la siguiente no lo voy a hacer, eso te lo garantizo. Pero yo quiero dejar esto muy definido artísticamente y la manera de hacerlo es esta. El dinero que yo no voy a cobrar aquí va a pasar a otros sitios, con ese dinero que no se gasta se pueden hacer otro tipo de cosas donde también va a cobrar mucha gente. No es que vaya a hacer una donación al Ayuntamiento de Madrid, pero al final tú distribuyes el presupuesto como quieres.

P. ¿En próximas temporadas va a seguir apostando mayoritariamente por textos y autores del siglo XX?

R. Para mí, lo que llamamos escritura consolidada es la generación de Bradomín para arriba. Y de ahí para abajo se ocupa Luis Luque (director de la Nave 10 de Matadero). Nos vamos a pisar cosas porque es inevitable y hay gente que tiene Luis esta temporada que yo voy a tener la siguiente porque me interesan y porque se acercan un poco a esto. Hay autores como José Ramón Fernández, Yolanda Pallín, Itziar, Laila… que acabarán aquí tarde o temprano y, si sigo aquí un rato, esto se tiene que empezar a contaminar con eso. ¿Pero sabes una cosa que hay que demandar ya? Que te guste lo que estás haciendo, que te mole. Y aquí eso pasa. Otra cosa es que de repente, yo qué sé, me salga algo que tú consideres que es menos rompedor de lo que a ti te hubiera gustado.

P. Obviamente, su programación no defiende una premisa de ruptura, pero sí creo que apuesta por una austeridad que elimina cualquier cosa que no sea escénica

R. Para mí lo importante es el teatro. Soy íntimo amigo de Natalia Menéndez y la adoro profundamente, pero yo no quiero un teatro con una sala de exposiciones. No quiero un teatro con una revista que, además, no es de teatro. Yo quiero teatro, teatro, teatro. Quiero centrarme en lo que pasa en los escenarios. Quiero que el público venga a ver lo que hay aquí. Y no me voy a excusar por el tiempo, pero no me puedo disipar en más cosas porque el trabajo que da todo esto es tan bestia que quiero estar aquí. Y lo que a mí me interesa es que funcione el teatro.

P. Imagino que Natalia Menéndez y Carme Portaceli también querían eso…

R. Sí, pero ellas tenían otro concepto de programación, otro tipo de espacios. Yo he dedicado mucho tiempo a diseñar la programación con una idea muy clara de qué textos deberían ir y eso requiere un tiempo que no empleas cuando solo programas. Es decir, el nivel de programación que hay aquí es mínimo. Lo que hay es nivel de producción porque generar los proyectos te lleva mucho más tiempo. Ahora estoy ya con la próxima temporada pero, de momento, lo que quiero es que el público venga, no me interesan otro tipo de experimentos.