Eduard Fernández: “Es difícil ser feliz y rico, pero al menos hay que intentarlo”

El barrio de Torre Baró, situado en una colina al noreste de Barcelona, siempre estuvo bastante desatendido por la administración. De hecho, todavía hoy sigue contando con una de las peores conexiones de la ciudad. Y la situación era aún más lamentable en mayo de 1978, fecha en la que un conductor municipal de origen extremeño, Manolo Vital, secuestró un autobús de la línea 47 y lo plantó delante de las humildes viviendas que sus vecinos habían construido con sus propias manos, para desmontar las mentiras del Ayuntamiento, que se negaba a implantar este transporte público porque un vehículo de esas dimensiones no podía supuestamente circular por las estrechas y empinadas calles del distrito. La película El 47, de la que Eduard Fernández (Barcelona, 1964) es protagonista, recupera la memoria de ese héroe de barrio que lideró la protesta popular que transformó Barcelona. “Siempre había querido interpretar a un charnego”, comenta a nuestro periódico el actor barcelonés. “De hecho, siempre me quedará clavada la espina de no haber hecho al Pijoaparte de Juan Marsé, especialmente con Mariano Barroso”.

P. ¿Cómo es Manolo Vital?

R. Manolo Vital es un hombre de Valencia de Alcántara, provincia de Cáceres, que emigró a Barcelona. A veces nos olvidamos de que España ha sido siempre un lugar de migrantes, aunque ahora nos exaltemos con eso de ‘a ver cuántas personas vienen a nuestro país’. Manolo es un héroe involuntario. No es alguien que tenga mucho ego o que quiera destacar, pero sí tiene claro que hay que luchar por la dignidad personal y colectiva. Mis cuatro abuelos son de fuera de Barcelona, todos ellos eran de Castilla y de La Rioja. Hablamos de gente que se integró en Cataluña, se puso a aprender catalán... La película cuenta un poco esa historia. Y también la de Manolo, que protagonizó un acto poético y revolucionario gracias al cual se consiguió transporte público tanto para Torre Baró como para todo el extrarradio de Barcelona.

Dentro de Cataluña no hay ningún problema ni con el catalán ni con el castellano"

P. El director de este filme, Marcel Barrena, señaló que en lo profundo de 'El 47' anida el bilingüismo. ¿Qué siente usted cuando ve a tantos políticos usando la lengua catalana para generar conflicto y división?

R. Siento que muchos hablan de algo ficticio. Para empezar, la lengua tan solo es un medio para entenderse, ni crea ni divide nada. Lo que pasa es que algunos la utilizan para crear divisiones. En realidad, dentro de Cataluña no hay ningún problema ni con el catalán ni con el castellano. Todo el mundo entiende perfectamente el castellano y casi todo el mundo entiende el catalán, aunque es cierto que esta lengua está un poco en retroceso. Es normal que, al tratarse de una lengua minoritaria, haya que promocionarla y cuidarla.

P. Estos días también ha presentado en Venecia la película Marco, donde interpreta al español que fingió ser víctima del holocausto. ¿Es este el personaje más complejo que ha abordado?

R. Seguramente sí. Marco resulta muy complejo, porque es muy contradictorio y tiene sensaciones encontradas. Hay mucha gente que ya tiene una opinión formada sobre el personaje y que no lo soporta por tratarse de un mentiroso que hizo mucho daño al tema de la memoria histórica. Yo, como actor, me limito a interpretarlo, sin juzgarlo. Es un personaje al que tengo mucho cariño, porque he estado muy cerca de él y, de hecho, me volví un poco loco cuando lo interpreté. Engordé 16 kilos para hacer de viejo, aunque lo cierto es que Marco no estaba gordo, y reconozco que ha sido un placer. Marco fue un trabajo mágico y bonito.

P. Su nombre ya circula como posible nominado al Goya. ¿Cómo le influyen las expectativas de los demás?

R. Lo que pasa con esto es que uno ya tiene una cierta edad. Es algo que está guay, pero también es verdad que cuando era más joven me producía más intriga e inquietud. A veces es imposible no tener expectativas, pero he aprendido a tenerlas sin luchar contra ellas. Pasará lo que tenga que pasar, y todo será bienvenido.

P. Carlos Boyero se refirió a usted como un “actor superdotado, hondo, magnético, siempre creíble”. ¿Está de acuerdo con él?

R. ¡No me hagas responder a eso, hombre! Me gustan mucho sus palabras. Uno nunca es objetivo consigo mismo, pero estoy encantado de que a él le parezca que soy todo eso que dice.

P. A pesar de los elogios, su rostro no resulta tan reconocible para el gran público. ¿Le toca el ego esto?

R. Antes sí me lo tocaba, pero ahora ya, francamente, no. También te digo que el aspecto físico de muchos de mis personajes hacía difícil para la gente reconocerme luego cuando me veían. A veces me ha pasado que estaba con alguien y, al cabo de un rato, tras enterarse de quién era, esa persona me ha dicho: ‘¡Hostia puta! ¡No te había reconocido!’ Aunque ahora ya me importan menos este tipo de cosas. Es cierto que no soy famoso, pero estoy cómodo en ese lugar, porque me permite ir tranquilamente por ahí. Y cuando me reconocen, lo hacen sobre todo por mi historial en cine, lo cual es bonito.

Siempre estoy pensando en el siguiente trabajo que voy a hacer, en cómo lo voy a abordar, sin ninguna seguridad de que lo vaya a hacer bien. Y lo pienso así de verdad, porque hay que trabajar mucho para hacerlo bien"

P. Tiene tres Goyas, una Concha de Plata y dos premios Max. No está mal para alguien que solo aspiraba a hacer mimo en el café teatro.

R. No está mal, no [risas]. Debo admitir que me gusta que me den premios. Mi recorrido ha sido curioso. He ido subiendo peldaño a peldaño, lo cual tiene sentido en mi caso, y me gusta mucho mi profesión. Siempre estoy pensando en el siguiente trabajo que voy a hacer, en cómo lo voy a abordar, sin ninguna seguridad de que lo vaya a hacer bien. Y esto lo pienso así de verdad, porque te diré que hay que trabajar mucho para hacerlo bien.

P. ¿Sigue desconfiando de los ascensos meteóricos?

R. Me parecen, sobre todo, muy peligrosos. Todo lo que sube de golpe puede bajar también de golpe. Y, además, ese tipo de subidas tienen algo de ficticio. A menos que hablemos de alguien con un talento descomunal y capaz de destacar ya en su primera película, lo que se da pocas veces, normalmente se trata de algo que es producto de un interés externo, así que te puedes sentir manipulado y te puede acabar produciendo mucho sufrimiento en un momento u otro.

P. Ha dicho que con los años se ha vuelto más selectivo. ¿Qué determina hoy sus elecciones?

R. Todo depende del sentido que yo le vea al proyecto en cuestión. Me tiene que parecer que la historia está bien contada, que hay un buen casting, que me entiendo con el director, que se va a contar con una buena producción... Uno va pidiendo cada vez más cosas. Pero te diría que lo más difícil es encontrar un buen guion. Y sin un buen guion es imposible hacer una buena película. Y bueno, hay otra cosa esencial: como persona que se dedica a esto, intento elegir siempre lo mejor, aunque tampoco te creas tú que hay tantas cosas buenas entre las que elegir.

P. ¿Y aceptaría un proyecto en el que no cree si le pagaran un pastizal por hacerlo?

R. Puede ser, depende. Podría decir que no, pero también podría decir que sí a algo que no me parece una maravilla pero que me va a reportar un dinero con el que luego puedo comprarme algo o invertir. Igual tendría sentido, sí. Al final, yo trabajo por dinero. Es difícil ser feliz y rico, pero al menos hay que intentarlo [risas].