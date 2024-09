C. Tangana y 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', su primera película

“Tengo que contarlo” son las tres palabras que se leen en el cartel de la ópera prima firmada con nombre real de C. Tangana, Antón Álvarez. La familia Cortés tiene un secreto, y la no ficción del madrileño tiene que desvelarlo. La cinta protagonizada por el alicantino Yerai Cortés (y su guitarra) dura poco más de 90 minutos y de la producción se ha encargado Little Spain, compañía creada por Tangana junto a Santos Bacana, Cris Trenas y María Rubio. En el elenco también aparecen Miguel Cortés, Tania García y María Merino de Paz. Se estrena el 20 de septiembre en San Sebastián y será la apertura de la sección New Directors.

No es la primera vez que Little Spain aparece en el Festival de San Sebastián. Antón Álvarez protagonizó Esta ambición desmedida, pero el ecosistema creativo de este documental estuvo compuesto por Bacana, Trenas y Rogelio González, que acompañaron al artista durante la creación de El Madrileño --llamado Disco Latin por aquel entonces-- e intentaron retratar en formato documental la composición de Sin cantar ni afinar, la gira más ambiciosa, caótica y económicamente decepcionante de la carrera del madrileño.

“Es lo más guapo que he hecho nunca”

El director lleva acompañando a Yerai Cortés desde que empezó a grabar su nuevo disco en octubre de 2022. Cortés es una figura poco común en el flamenco: es respetado por los más tradicionalistas, pero la vanguardia también lo admira. “Es lo más guapo que he hecho nunca”, confesaba Álvarez a Rolling Stone España.

La guitarra flamenca de Yerai Cortés llegará a las salas españolas el 20 de diciembre y, después, al resto del mundo. Su banda sonora, una colaboración entre C. Tangana y Yerai Cortés, es de lo más esperado por los fans del ‘Pucho’.