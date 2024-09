Jann Haworth: Cómo crear con los Beatles la portada más célebre de la historia

Los discos, especialmente los vinilos, poseen el tamaño adecuado para que sus portadas se conviertan en auténticos lienzos. Un ejemplo emblemático es el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles. El diseño de la cubierta, la fotografía y la técnica empleada se convirtieron, con el tiempo, en un icono del arte y del rock. Peter Blake y Jann Haworth (Los Ángeles, 1942) fueron los responsables de esta obra, mientras que el fotógrafo Michael Cooper inmortalizó la imagen final, tras quince días de arduo trabajo. Lo curioso de todo esto es que Jann, en particular, no era fan de The Beatles, a diferencia de Peter, quien la había llevado a algunos conciertos.

El padre de Jann, Ted Haworth, era diseñador de producción en la industria del cine y ganador del Oscar a la Mejor Dirección Artística por la película Sayonara, dirigida por Joshua Logan y protagonizada por Marlon Brando. Jann creció en ese entorno artístico, en el surrealismo cinematográfico y su falso mundo paralelo. “Debido a que mi padre me llevaba a ver todos sus sets, estuve en los estudios antes y durante la producción. El lenguaje de mi arte proviene de esa experiencia”, declara Jann Haworth. Su primera obra se remonta a su época en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres. Allí creó tres paredes falsas que incluían una chimenea, estanterías con libros, un espejo superpuesto y dos figuras. “En el lenguaje de Hollywood, usamos 'suplentes' o personas que desempeñan un papel, un perro falso, flores o rosquillas. No es necesario que todos esos elementos sean reales, ya que la mirada del espectador estará centrada en ellos”, explica la artista. Esta es la razón por la cual la portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band fue concebida como un conjunto en lugar de un collage (según Jann, Peter habría optado por un collage).

Jann Haworth posando junto a dos de sus figuras en 1965. / CEDIDA

Jann decidió estudiar Filosofía durante dos años en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), aunque después de un año cambió su especialización al Departamento de Arte. Más tarde se trasladó a Francia, donde su padre trabajaba en la película The Longest Day de Darryl F. Zanuck, sobre la Segunda Guerra Mundial. “Pasé seis meses allí y después regresé al Reino Unido para reencontrarme conmigo misma y retornar a UCLA, pero me enamoré de Londres y comencé a estudiar en la Slade School of Fine Art”. Según Haworth, la Filosofía reafirmó su pasión por la Historia del Arte y la sumergió profundamente en el teatro y el cine contemporáneo.

El origen de una leyenda

Paul McCartney regresaba en un vuelo junto a Mal Evans (asistente de The Beatles) cuando surgió el nombre y, casi, el concepto del que sería el octavo álbum de la banda. Durante la comida, Evans le pidió a McCartney que le pasara la sal y la pimienta, pero Paul no entendió exactamente “salt and pepper”. “Pensé que había dicho 'Sargento Pimienta'”, comenta el músico británico en su podcast Paul McCartney: A Life In Lyrics. Esa confusión le inspiró una idea que comenzó a esbozar en un papel, imaginando cómo sería una banda de estética militar. “Era simplemente para darnos alter egos, para que todos tuviéramos personajes inventados”. Fueron al Soho, en West End, y se hicieron los uniformes en la sastrería de Monty Berman.

Al marchante de arte y amigo del grupo, Robert Fraser, no le convenció la portada propuesta por el colectivo artístico neerlandés The Fool para Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Tampoco a Paul McCartney. Entonces, Robert sugirió que Peter y Jann se encargaran de este trabajo. “Paul y yo nos conocimos en EMI y luego, a través de Peter, en mi estudio. Tuvimos una conversación final con Peter y captó la idea. Peter dijo: 'Vamos a reunir a una multitud de tus héroes detrás de ti'”, recuerda Jann. La idea era que The Beatles fueran una banda, la banda del Sargento Pimienta, y que el escenario representara a un público observando al grupo en un parque, en tamaño real y sin letras sobreimpresas. Para lograrlo, Jann Haworth utilizó un tambor para colocar el título del álbum, dándole un punto central a la composición. “Peter Blake se encargó de los parches de la batería, ya que conocía a alguien que pintaba para parques de atracciones”, cuenta Paul McCartney. “Siempre estaban decorados de una manera específica. Al parecer, es una tradición muy antigua, y hay especialistas en ello. Así que creo que Peter encargó el trabajo a esa gente y también pidió un parche extra”.

El 'making-of' de la portada. Jann Haworth, con jersey blanco, es la primera por la dcha. / CEDIDA

Paul cree que esas ideas fueron de Peter Blake y no tiene dudas de que él fue quien propuso la idea fundamental de la banda y el montaje. McCartney menciona un reloj de flores que se cambió por los arreglos florales que finalmente se incluyeron en la versión final. En cuanto al “público” que aparece detrás de The Beatles, el bajista destaca que cada uno de los personajes debía tener su propia historia, por lo que pidió a George Harrison, John Lennon y Ringo Starr que redactaran una lista con las personas que admiraban.

El truco de la gente falsa

La técnica de utilizar figuras falsas en una foto en 2D —como en las filas traseras de la multitud— para que parecieran estar en una fila delantera en 3D, fue un consejo del padre de Jann, quien estaba en Londres mientras su hija trabajaba en la portada del disco de The Beatles. Él les sugirió dónde podían conseguir cabezas de masonita ya cortadas. Por cierto, la anciana que aparece en la portada es una de las figuras que formaron parte de la obra de Jann en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres en 1963.

El fotógrafo Michael Cooper, revisando las imágenes que formarían parte del conjunto. / CEDIDA

En la mencionada entrevista del podcast, le entregan a Paul McCartney un ejemplar de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Identifica a Aldous Huxley, que está allí porque había leído uno de sus libros, y también señala a H.G. Wells, Tony Curtis, Aubrey Beardsley, Max Miller, Fred Astaire, Terry Southern, Dixie Dean, Marilyn Monroe, Albert Einstein, Laurel y Hardy (El Gordo y el Flaco), William Morris, Oscar Wilde, Stuart Sutcliffe (el anterior bajista, fallecido el 10 de abril de 1962), Bob Dylan (y debajo el poeta James Joyce), Marlon Brando, los propios Beatles del comienzo... “Todos teníamos una lista de favoritos. George incluyó a un gurú indio, Sri Mahavatar Babaji. Cada uno de nosotros seleccionó a personas que admirábamos a lo largo de la historia. [...] George admiraba a figuras místicas, a mí me atraen más los personajes literarios... Esto nos daba a cada uno una identidad”.

El equipo de montaje posando delante de la composición. Jann Haworth con jeresey blanco, Peter Blake con camisa y brazos cruzados y Michael Cooper con las manos en la cintura. / CEDIDA

Paul cuenta que Joseph Lockwood, jefe de EMI en aquel momento, fue a su casa a quejarse; el proyecto iba a ser una batalla interminable de problemas legales. El beatle intentó convencer a Lockwood asegurándole que a la gente le encantaría porque, ¿quién no querría aparecer en la portada de un disco de los Beatles? Sin embargo, hubo quien se negó: el actor Leo Gorcey, la mitad del dúo The Bowery Boys, pidió cuatrocientos dólares por su consentimiento. Su compañero Huntz Hall, en cambio, aceptó sin problema. Aunque los Beatles se dedicaron a escribir a todos los “invitados” que habían elegido, en realidad este paso lo omitieron al principio. Leo Gorcey, de hecho, tuvo que ser eliminado de alguna manera, ya que formaba parte del conjunto que Peter Blake y Jann Haworth habían ido colocando.

También hubo descartes internos, como Jesús o Adolf Hitler, vetado de inmediato. El autor de Yesterday cree que la inclusión de Hitler fue una broma, no así la de Jesús, que estuvo cerca de llegar a la selección final, pero fue eliminado por prudencia, para no ofender a los cristianos (la polémica entrevista en la que John Lennon afirmó que los Beatles eran más grandes que Jesús todavía estaba fresca en la memoria pública).

Un legado que perdura

Jann Haworth tendría que recordar esta historia el resto de su vida. El 24 de septiembre de 2004, en el cumpleaños de su padre, comenzó a trabajar en el mural SLC Pepper de Salt Lake City, finalizado el 19 de noviembre. A esta obra le siguió Work in Progress, dedicado a las mujeres que han sido catalizadoras del cambio en las artes, la ciencia y el activismo social. “Se ha expuesto en diecisiete ubicaciones en quince meses, desde Viena hasta San Francisco, y en eventos como la Marcha de las Mujeres en Washington D.C. en 2016, y las TED Women de 2016 y 2017...”. En ese momento, también estaba a punto de debutar en Nueva York, en el Mes de la Historia de la Mujer.

El mural 'Work in Progress'. / CEDIDA

Originalmente, el mural tenía veintiocho pies de largo (más de ocho metros), pero luego se amplió a cincuenta y dos pies (más de quince metros). Más de doscientos cincuenta artistas han trabajado en él. “Tanto SLC Pepper, con un cincuenta por ciento de mujeres, como Work in Progress, están destinadas, en parte, a ser una especie de 'reflexiones iconoclastas' sobre el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles”, completa Jann Haworth para terminar.