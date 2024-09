Bruselas examinará los "precios dinámicos" de Ticketmaster tras el fiasco de la venta de entradas de Oasis

La Comisión Europea examinará los “precios dinámicos” de Ticketmaster tras la polémica venta de entradas de Oasis. Así lo ha avanzado el diario británico The Guardian después de que el gobierno inglés haya anunciado esta semana que tomará medidas para evitar el fiasco que se produjo el fin de semana pasado, en el que se vendieron 1,4 millones de entradas para la esperada gira de reunión del grupo de Manchester a precios mucho más elevados que los anunciados.

La altísima demanda para los conciertos accionó el mecanismo de los "precios dinámicos" que suele usar Ticketmaster, provocando una oleada de enfado, frustración y caos entre centenares de miles de fans. Según la cabecera inglesa, el modus operandi de Ticketmaster, que aumenta el precio de las entradas de conciertos en función de la demanda (igual que sucede con los billetes de avión o los hoteles) está siendo examinada por la Comisión Europea. En paralelo, el organismo de control de la competencia del Reino Unido ha anunciado esta semana una “revisión urgente” del fiasco de los conciertos de Oasis. Los precios de los hoteles de las cinco ciudades anunciadas para la gira también experimentaron una fuerte subida, con tarifas hasta 10 veces superiores a lo habitual.

Según el rotativo, un portavoz de la Comisión Europea confirmó que estaba estudiando el uso de precios dinámicos ante la creciente preocupación entre los parlamentarios en Bruselas. Lara Wolters, eurodiputada holandesa, dijo a The Guardian que quería nuevas leyes para proteger a los consumidores europeos contra este tipo de inflación de precios. “Los únicos ganadores en esta situación son las grandes plataformas de venta de entradas, a expensas de los fanáticos que se ven excluidos de los conciertos. Las empresas saben mucho más sobre sus clientes que al revés”.

“Este no es un sistema que busca maximizar la alegría llenando el estadio con los mayores fans de un artista, sino maximizar las ganancias de la música como cualquier otro producto”, afirmó Wolters. “Como aficionada a la música, esto me parece desalmado y quiero ponerle fin, así que me complace ver que el gobierno del Reino Unido está investigando esto y espero que la nueva Comisión Europea haga lo mismo para que finalmente podamos traer en nuevas reglas contra la emisión de multas injustas”.

Y es que Tickemaster, la gran empresa de venta de entradas estadounidense, podría haber infringido las leyes del Reino Unido y Europa al inflar el precio de algunas entradas de Oasis que pasaron de 135 a 350 libras, dejando a muchos fans devastados.

Nandy afirmó que es "deprimente ver cómo se inflan los precios, lo que priva a los fans comunes y corrientes de cualquier posibilidad de disfrutar de su grupo favorito en el escenario". Nandy añadió que quiere trabajar para establecer un sistema "más justo". Ticketmaster UK se defendió el sábado afirmando que el "organizador" de la gira, los promotores y los artistas, habían optado por fijar el precio de las localidades "en función de su valor de mercado".

Antes de Oasis, otra polémica ya había acompañado la venta de entradas por parte de Ticketmaster, durante la gira de 2023 del cantante norteamericano Bruce Springsteen por Estados Unidos, con entradas que se vendieron por varios miles de dólares.