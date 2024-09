Broncano, primer asalto: 'Tengo mucho dinero, pero no gano 14 millones de euros al año'

Quedan cinco días para que David Broncano estrene La revuelta en TVE, una fecha que pondrá punto y aparte a tantos meses de rumores. El coste ha sido una de las principales polémicas a la que se ha enfrentado el presentador, pero no la única. ¿Debe un programa así ocupar un espacio en la cadena pública? ¿Con qué objetivo? Este miércoles, el presentador ha respondido algunas de ellas. La primera, en la frente: “Yo ya era rico antes. He hecho muchos formatos y ganaba bien. El presupuesto no es sólo para mí. Tengo mucho dinero, pero no gano 14 millones al año”.

Su fichaje respondió al interés que José Pablo López, director de Contenidos Generales hasta el pasado 26 de marzo, tenía por hacer de TVE una cadena competitiva: trasladar el éxito de La Resistencia entre los jóvenes y en las redes sociales es su principal aliciente. “Me va de puta madre, cómo no va a ser fácil estar en mi posición. Soy joven y dinámico. Trabajo en un sitio donde me lo paso bien, voy andando desde mi casa. No tengo problemas financieros, soy un privilegiado”, ha asegurado durante la presentación La Revuelta en el Festival de Vitoria.

En total, serán dos temporadas por 28 millones de euros. Prorrogables, eso sí, según el impacto que tenga. Una variable que tienen presente: “Es una franja concurrida, con gente potente. No he intercambiado ningún mensaje con Pablo Motos, pero igual le mando uno. Van a ganar ellos, claro. ¿Que audiencia han hecho en estos días? ¿Un 35%? Tengo miedo de que El Hormiguero haga un 75% y nosotros un 1%. No obstante, siempre me ha preocupado más que el programa no mole. Hasta ahora la medición ha sido más laxa porque estábamos en una plataforma, pero hay que tener los datos presentes”.

En cuanto a los colaboradores, no faltarán Lala Chus, Antonio Resines, Ernesto Sevilla, Pantomima Full, Sergio Bezos… Tampoco habrá demasiados cambios en la escenografía. “El teatro es el mismo. Y el decorado no ha cambiado, no lo hemos modificado demasiado. Parece un ministerio al que han entrado unos grafiteros… una institución vandalizada”, ha bromeado. Es decir, apenas se notarán diferencias. Ni siquiera en el contenido: “El programa funciona increíble. Cada vez nos gusta más hacerlo. Nuestra idea es que se parezca lo máximo posible porque está de puta madre”.

¿Pedro Sánchez en plató?

La idea de posicionar La Revuelta como el contrapunto ideológico de El Hormiguero no ha hecho más que avivar la controversia. ¿Será Broncano un catalizador del ideario de Pedro Sánchez? Por el momento, el presentador no tiene previsto entrevistarle. “Creo que no lo haré. Me gustaría que viniera Mariano Rajoy. Como presidente no voy a entrar, pero como registrador… Es gracioso sin quererlo”. Al respecto, Agustín Alonso, delegado de Contenidos de RTVE, ha precisado los puntos a favor del tema. El más importante: sus posibilidades.

“Trata con inteligencia al espectador. Se trata de entretenimiento de calidad. Igualmente, hay muchos invitados que no participarían en otros sitios. El formato ha dado visibilidad al deporte femenino, artistas internacionales, académicos de la lengua… Es puro servicio público. Y, por último, hay que destacar la interacción los espectadores. Queremos mostrar la diversidad de España”, ha destacado mientras Broncano, con su habitual sorna, se deseaba lo mejor para esta etapa. Empieza la cuenta atrás para la gran batalla.