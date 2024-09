De la lasaña Colgate al UroClub, el tubo para orinar entre hoyos en el campo de golf: los dislates del Museo del Fracaso

"La gente prefiere no hacer nada a meter la pata" afirmaba en una conferencia el psicólogo sueco Samuel West que, durante los años que estuvo trabajando como terapeuta, trató a un gran número de pacientes que sufrían cuadros de ansiedad y miedo. "La realidad es tan espantosa como nuestra mente pueda imaginarlo, pero rara vez sucede que lo imaginado se corresponde con lo real. Por tanto, la mejor forma de luchar contra ese miedo es conocerlo", aconsejaba West que, tras su experiencia clínica, comenzó a asesorar a empresas para que incorporasen en sus estructuras entornos en los que sus trabajadores puedieran experimentar sin miedo a fracasar, convencido de que, "el fracaso es el camino para el progreso, y con eso me refiero a cualquier tipo de progreso, no solo a los productos de consumo y los nuevos dispositivos".

En 2016, después de visitar el Museo de las Relaciones Rotas de Zagreb, dedicado a relaciones sentimentales malogradas, Samuel West pensó que sería una buena idea recopilar otro tipo de fracasos para reflexionar sobre un hecho que es inherente al desarrollo humano. La idea dio lugar a una muestra itinerante, cuya primera apertura al público tuvo lugar en junio de 2017 en el Museo de Helsingborg. Durante poco más de un mes los visitantes pudieron ver un germen de lo que es la colección actual, al final del cual, West recibió la demanda judicial de un ex-socio que argumentaba que le había robado la idea.

Arruinado por los costes legales del proceso, el promotor del museo se encontró ante la tesitura de resignarse y aceptar que él también había naufragado por no haber sido más diligente a la hora de negociar esa separación empresarial o seguir adelante y aprender de los errores. "Recibí la misma medicina que yo le daba a mis pacientes. Tuve que aceptar el dolor y decidí seguir adelante con el Museo del Fracaso convertido ya en un verdadero experto en el tema", bromeaba durante una conferencia West, que no sería la única vez que encallase con el proyecto: cuando decidió registrar el dominio web, descubrió que había escrito mal la palabra museo.

Exposición del Museo del Fracaso. / MUSEO DEL FRACASO

Incomprensión e hilaridad

La colección del Museo del Fracaso cuenta con alrededor de doscientas piezas que abarcan productos mal concebidos, objetos mal diseñados, avances tecnológicos que llegaron demasiado pronto, aquellos otros que, sin ser malas ideas, quedaron obsoletos rápidamente y decisiones empresariales que no fueron entendidas por el público, que receló de ellas a pesar de proceder de algunas de las primeras marcas del mercado.

Ese es el caso de la lasaña congelada lanzada por Colgate en los años 60, cuando la conocida empresa de higiene bucal decidió abrirse camino en el sector de la alimentación; la variedad de ketchup Heinz que sustituían el tradicional color rojo por verde, azul, morado, rosa o naranja, o la Crystal Pepsi, una variedad del popular refresco cuya principal particularidad residía en que era transparente para asociar la bebida a la idea de salud.

La fallida Crystal Pepsi. / MUSEO DEL FRACASO

Si bien Samuel West deja claro que su intención a la hora de crear el Museo nunca fue hacer befa y mofa de esos productos fallidos, lo cierto es que no son pocos los objetos que conforman la colección que llevan a la hilaridad. Por ejemplo el UroClub, un tubo con aspecto de palo de golf que era en realidad un accesorio para hacer pis en mitad de los 18 hoyos; la línea de colonias de Harley Davidson, que fue despreciada por los rudos aficionados a esas motocicletas por considerar que esas cosas eran, como diría El Fary, propias de "hombres blandengues", o las gafas Magneto de Nike, un modelo sin patillas que exigía adherir previamente un imán a la cabeza del usuario para pegar el resto de la montura. No faltan los esquís para hierba, pensados para que los practicantes de este deporte pudieran seguir entrenando en verano y equipados con unas ruedas de oruga parecidas a las de los tanques, o el mismísimo Delorean, el coche de Regreso al futuro que, más allá de su innovador diseño, fallaba en casi todo lo demás.

Las colonias de Harley-Davidson expuestas en el museo. / MUSEO DEL FRACASO

Errores fatales

A pesar su premisa, resulta complicado asumir que todos los fallos han sido un paso necesario para avanzar en la investigación, especialmente cuando se produjeron en el campo de las ciencias y la salud donde, antes de producir sus efectos beneficiosos, provocaron daños irreversibles.

La capacidad de absorción de los tampones Relly era tal que podía provocar choques anafilácticos"

Entre otros ejemplos contenidos en el museo se encuentran medicamentos como la Talidomida; los tampones Relly —cuya capacidad de absorción era tal que podía provocar choques anafilácticos—, la pasta de dientes Bofors —creada por la empresa sueca de armamento del mismo nombre y que contenía componentes de alta toxicidad—, el filtro micronite para cigarrillos de la marca Kent fabricados nada menos que con amianto, o el ordenador Watson de IBM. Este modelo, uno de los primeros ejemplos del uso de la inteligencia artificial en el campo del diagnóstico clínico, terminó siendo descartado por la empresa tecnológica porque la máquina no era capaz de interpretar correctamente los historiales médicos de los pacientes, no sabía diferenciar los síntomas que le planteaban los enfermos y, en consecuencia, realizaba diagnósticos errados y peligrosos.

Como todo nuevo campo de conocimiento, el de la inteligencia artificial es todavía abundante en errores por lo que, además de IBM Watson, en el Museo del Fracaso se analiza el caso de Tay, la inteligencia artificial de Microsoft, programada para hablar con los usuarios y aprender a medida que se sucedían las conversaciones. Una idea que no parecía descabellada en el papel, pero que se reveló pésima cuando, a las pocas semanas de su puesta en marcha, Tay comenzó a desplegar discursos homófobos, racistas y xenófobos que le habían sido inculcados por unos interlocutores con esos rasgos sociopáticos.

Pecar de avaricia

De los ejemplos incluidos en el museo se deduce también que, una de las principales razones para el fracaso de muchos de estos emprendimientos ha sido, lisa y llanamente, la avaricia y estrechez de miras de los fabricantes que prefirieron beneficios a corto plazo que proyecciones a futuro. Ejemplo de ello es el vídeo Betamax de Sony —que fracasó por la negativa de la compañía japonesa a compartir la patente con otros fabricantes, permitiendo así la popularización del VHS—; el Facebook Portal —sistema de videollamadas que no funcionó porque la compañía de Zuckerberg utilizaba el dispositivo para escuchar las conversaciones de sus usuarios— o la agencia de viajes de Amazon, empresa que quiso también rentabilizar el potencial publicitario de la misma, lo que le llevó a ofertar banners tan baratos, que permitían que se anunciasen en ella agencias de la competencia con servicios mejores y más económicos. En el otro extremo de estos casos estaría una lima automática para las durezas de los pies tan duradera, que sus fabricantes tuvieron que abandonar su fabricación porque los usuarios no compraban más que una unidad a lo largo de su vida.

Anuncio del Betamax de Sony. / MUSEO DEL FRACASO

Hablando de compras, la principal fuente de obtención de piezas para la colección del Museo del Fracaso son las adquisiciones que Samuel West realiza periódicamente. No obstante, desde su página web, informa que está abierto a recibir donaciones. Entre las recibidas está la realizada por Matthew Brooks, creador de la NuSpoon, una pequeña cuchara de cartón pensada para reducir el uso de plástico y que resultó un fracaso porque la gente no era capaz de plegar correctamente la pieza para que tuviera la forma de una cuchara y se pudiera utilizar como tal.

La tienda de recuerdos

Por mucho que su creador se empeñe en afirmar la importancia del fracaso en la evolución, no parece que los humanos quieran recordar esas malas experiencias ni siquiera en forma de souvenir. De hecho, el Museo del Fracaso es el único centro de todos los aparecidos en esta serie veraniega dedicada a museos curiosos del mundo que no cuenta con una tienda de recuerdos. Ni camisetas, ni imanes, ni pegatinas, ni marcapáginas, ni catálogo… Para solucionar este particular, el responsable del centro invita a los visitantes a proponer qué se podría vender en él. "¿Que deberíamos vender? ¿Alguna propuesta divertida?", pregunta West que, por lo que se ve, prefiere ir a lo seguro en lugar de probar y, llegado el caso, fracasar y aprender para la próxima.