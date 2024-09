Todos los estrenos de Netflix de septiembre

Con el final del verano a la vuelta de la esquina, Netflix presenta los estrenos del mes de septiembre para amenizar la vuelta a la rutina. En los próximos días llega la segunda parte de la 4ª temporada de Emily in Paris, la serie La pareja perfecta con Nicole Kidman y la tercera temporada de la influencer más internacional con Soy Georgina. En el apartado de las películas, destaca el film de ciencia ficción Ugliesprotagonizada por Joey King. Para los más futboleros, la plataforma ha anunciado el estreno del documental sobre la vida del jugador argentino Ángel Di María: Romper la pared.

EMILY IN PARIS

Día 12. Serie. Temporada 4 (2ª parte)

Las decisiones en el amor de la very demure Emily (Lilly Collins) siguen poniendo en el punto de mira su relación con Gabriel y el hecho de que vaya a ser padre con su ex, Camille. Una llegada inesperada a la Agencia Grateau pone patas arriba el trabajo y la vida personal de Emily mientras crecen los miedos y los secretos entre la pareja. Mindy y su banda continúan luchando por su sueño en Eurovisión mientras un nuevo destino y un apuesto joven aparecen en la vida de la norteamericana. Su corazón deberá decidirse entre cuál de los caminos le llevará al amor: ¿Roma o París?

LA PAREJA PERFECTA

Día 5. Serie

Nicole Kidman protagoniza esta miniserie en el papel de la famosa novelista Greer Garrison Winbury. La joven Amelia Sacks está a punto de casarse con el heredero de una de las familias más ricas de Massachusetts. Ante la mirada aparente de una familia adinerada donde todo parece perfecto, Greer no está nada conforme con el enlace, pese a no desperdiciar ni un centavo en preparar la que puede ser la boda del año. La sorpresa llega cuando aparece un cuerpo en la playa frente a la casa familiar donde la apariencia tan perfecta se va resquebrajando.

SOY GEORGINA

Día 18. Serie. Temporada 3

La celebrity española más internacional vuelve con una nueva temporada y un cambio de look. Un breve teaser muestra un pelazo rubio al más estilo Bad Gyal que promete muchas sorpresas en los nueve capítulos que se estrenan el próximo mes. Con más de 28 millones de seguidores en Instagram, Georgina Rodríguez es modelo, madre, influencer, empresaria, bailarina y pareja de Cristiano Ronaldo. Esta nueva temporada, entre otras cosas, afronta su cambio de vida en Arabia Saudí y su sueño cumplido de debutar en la semana de la moda de París.

UGLIES

Día 13. Película

En Uglies (Los feos), Joey King, conocida por sus papeles en The Kissing Both y The Act, interpreta en esta película a Tally Youngblood. Basada en la popular novela distópica de Scott Westerfeld, este film de ciencia ficción explora un mundo futurista que impone la cirugía cosmética a partir de los 16 años. Tally espera con ansias su turno de unirse al resto de la sociedad y seguir el modelo de belleza perfecta, pero cuando su amiga Shay se escapa para evitar someterse al tratamiento, Tally emprende un viaje para salvarla que cambia su perspectiva sobre todo lo que pensó que quería. Una crítica a los estándares de belleza y las imposiciones sociales por encajar con la normatividad.

ÁNGEL DI MARÍA: ROMPER LA PARED

Día 12. Documental

Uno de los jugadores contemporáneos más importantes en Argentina tendrá su propio documental en la plataforma de streaming. Ángel Di María: Romper la pared repasa la trayectoria del futbolista argentino en un relato íntimo de su vida y su carrera profesional. En el documental compuesto de tres episodios, aparecen testimonios vitales en la carrera del jugador como Leo Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Neymar Jr., Marcelo, Lionel Scaloni y familiares como su esposa Jorgelina Cardoso y sus padres Miguel Di María y Diana Hernández.

PELÍCULAS

REBEL RIDGE. Día 6. Un exmilitar llega a un pequeño pueblo para salvar a su primo y pagar su fianza. El conflicto llega cuando la policía local incauta sus ahorros y se desata un enfrentamiento violento con el jefe de la polícia y la red de corrupción que los rodea.

AGENTE CINTURÓN NEGRO. Día 13. Este film de acción sigue al joven Lee Jung‑do, un experto en artes marciales que, en su nuevo trabajo, ayuda al agente de libertad condicional Kim Sun‑min a supervisar delincuentes y luchar contra el crimen.

LAS TRES HIJAS. Día 20. Película. Carrie Coon, Elizabeth Olsen y Natasha Lyonne protagonizan esta historia. Tres hermanas, Katie, Christina y Rachel vuelven a reencontrarse en Nueva York, tras distanciarse años atrás, para cuidar de su padre enfermo. Durante el proceso, deben superar sus diferencias e intentar recuperar el vínculo entre ellas mientras acompañan a su progenitor en sus últimos días.

UN AUTÉNTICO CABALLERO. Día 26. Una película romántica en la que Saygin representa al hombre perfecto para las mujeres adineradas. Su vida parece ideal hasta que se plantea su propia felicidad y conoce a la joven e inocente Nehir.

REZ BALL. Día 27. Un equipo nativo americano de baloncesto de Nuevo México debe unirse y luchar para poder ganar el campeonato estatal tras perder a su jugador estrella.

SERIES

MEDIANOCHE EN EL PERA PALACE. Día 12. 1995, un hotel, viajes en el tiempo y una búsqueda de respuestas que alteraran el espacio temporal y provocaran una serie de consecuencias en la vida de los protagonistas.

ENVIDIOSA. Día 18. Vicky ha llegado a los 40 y aún no se ha casado. Sus amigas y su entorno son felices con su vida de casadas y Vicky no acaba de saber gestionarlo bien. La envidia la ciega y eso comporta un intento desesperado por buscar al hombre de su vida y encontrarse a ella misma.

LA REINA DE LAS VILLANAS. Día 19. Explica la enigmática historia de Dump Matsumoto (Yuriyan Retriever), la luchadora profesional que desató el furor de la lucha profesional femenina y cosechó fans en todo Japón en los 80.

MONSTRUOS: LA HISTORIA DE LYLE Y ERIK MENENDEZ. Día 19. Del director de Dahmer, esta docuserie repasa el escalofriante caso de los hermanos Menendez.

EL OCASO DE LOS DIOSES. Día 19. Esta serie animada de fantasía y acción ofrece una nueva visión de la mitología nórdica.

LOS REYES DE ORIENTE. Día 25. Serie mexicana que analiza los secretos de la familia Iztapalapa y como estos acaban afectando a lo que ellos creían que era el amor y la amistad.

TODOS QUIEREN SALVARSE. Día 26. Temporada 2. Daniele enfrenta una paternidad dividida, el sueño de ser enfermero y nuevos pacientes.

NADIE QUIERE ESTO. Día 26. Una comedia romántica que narra la historia de una relación casi imposible: Joanne, una mujer agnóstica y franca, y Noah, un rabino poco convencional.

DOCUMENTALES Y 'REALITIES'

AL DESCUBIERTO: HOPE SOLO VS. FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE EE.UU. Día 3. La docuserie regresa con tres historias que explican sucesos que han ocurrido en el mundo del deporte: desde asesinatos hasta un escándalo por robos.

SUPERVIVENCIA EN EQUIPO. Día 4. Temporada 2. La segunda temporada de este reality vuelve a poner a prueba a 16 concursantes que tratan de sobrevivir en la gélida Alaska en la lucha por un premio de 1 millón de dólares.

APOLO 13: SUPERVIVENCIA. Día 5. Nueve meses más tarde de la llegada a la luna de Neil Armstrong, tres astronautas de la NASA se quedan en su camino al satélite tras sufrir un accidente en la nave en la que viajaban.

EL PORTAL: LA HISTORIA OCULTA DE ZONAS DIVAS. Día 5. Una serie documental que narra la historia de mujeres que, en busca de una mejor vida, se ven envueltas en una red de escorts online, sin saber que todo acabaría en una serie de feminicidios.

SELLING SUNSET. Día 6. Temporada 8. Las agentes del Grupo Oppenheim están de regreso. Un reality show ambientado en el lujoso mundo de los bienes raíces en Los Ángeles en el que no faltan el ego, los privilegios, los conflictos personales y los cotilleos.

THE CIRCLE: EE.UU. Día 11. El reality show llega a otra ciudad. Los influencers entran en el chat para competir por el gran premio ante las alianzas y el caos por ser el vencedor.

GUERRA DE CUCHARAS BLANCAS CONTRA NEGRAS. Día 17. Una batalla culinaria en la que más de cien participantes divididos entre chefs profesionales y genios ocultos de la cocina quieren convertirse en estrellas de la cocina coreana.

EN VIVO DESDE EL MÁS ALLÁ, CON TYLER HENRY. Día 17. Semanalmente, el célebre médium Tyler Henry buscará dar respuestas a las preguntas de sus invitados famosos.

Y AHORA QUÉ: EL FUTURO SEGÚN BILL GATES. Día 18. Un documental de cinco episodios en los que el visionario tecnológico plantea una serie de cuestiones sobre el futuro.

FUGA DE PRISIÓN: EL AMOR ANDA SUELTO. Día 25. Una película documental sobre la oficial penitenciaria Vicky White y su historia de amor con un convicto violento dos décadas menor que ella.

VINCE MCMAHON: EL TITÁN DE LA WWE. Día 25. Serie documental sobre la vida, el ascenso a la fama y su posterior caída del cofundador de la WWE.