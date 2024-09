Cuando Björk deslumbró en Benicàssim

Ataviada con un vestido blanco de cuyas mangas se desprendían una especie de alas, completamente descalza y diríase que poseída por una fuerza sobrenatural. En estado de gracia. Prácticamente fuera de sí. Esa es la forma en la que irrumpió Björk (Reikiavik, Islandia, 1965) sobre el escenario principal del Festival Internacional de Benicàssim el 9 de agosto de 1998, cuando esta era la cita musical de referencia cada verano en España. Cuando los festivales no eran un fenómeno social con implantación en todas y cada una de nuestras provincias. Es difícil que alguna de las 23.000 personas que allí estuvieron haya olvidado aquel concierto. Quienes lo vivimos salimos como en estado de shock. Ella voló, y nos hizo volar también a quienes tuvimos la suerte de estar allí. No traten de localizar la actuación en Youtube porque apenas hay videos. Los smartphones ni existían. Era la primera vez que la islandesa formaba parte del cartel de un festival español. Había pasado por La Riviera madrileña y la Zeleste barcelonesa tres años antes, pero nunca había actuado en nuestro país ante tanta gente. Llegaba con el aval de Homogenic (1997), su sobresaliente tercer álbum, que formaba una suerte de magistral trilogía de pop electrónico junto a los dos anteriores (Debut, de 1993, y Post, de 1995), era ya uno de los nombres esenciales para entender la evolución del pop de los años 90, especialmente en su fusión con las entonces nuevas tendencias de la electrónica, y curiosamente compartía cartel – al igual que en la gira que nos la había acercado en 1995 – con el británico Goldie, cuya actuación también estaba programada por el FIB aquella noche. Pero había una diferencia sustancial: ya no eran pareja.

“Ha pasado tanto tiempo que mi memoria es un poco borrosa, pero sí considero aquel concierto como uno de los mejores que haya habido nunca en el festival y como uno de los mejores de mi vida”, me dice Joan Vich (Palma de Mallorca, 1972), cuya vida está íntimamente ligada al FIB desde su mismo inicio, ya que trabajó en Benicàssim desde casi todos los ángulos imaginables: sirviendo cervezas y cubalitros en las barras de su primera edición hasta formando parte esencial de su engranaje como booker y codirector del festival en su último tramo antes de la pandemia, en 2019, tal y como contó en su estupendo libro Aquí vivía yo. Una crónica emocional de mis 25 años en el FIB (Libros del KO, 2022). Si alguien conoce bien los entresijos de aquella cita musical, es él. Asume, en cualquier caso, que el paso del tiempo puede haber magnificado el recuerdo. Quizá seamos todos un poco más impresionables cuando la experiencia aún no nos ha hecho callo. “Influye que estaba en un momento muy dulce de su carrera y que la posibilidad de verla en directo era casi un sueño, pero también que en aquel momento yo era muy joven y todo me hacía ilusión: quiero pensar y actúo como si no hubiera perdido esa ilusión, pero ¡sorpresa! Un poco sí que la he perdido, inevitablemente”, asume. No se ven las cosas igual a los 26 años que a los 52, obviamente.

Björk actuando en el FIB. / ÓSCAR L. TEJEDA

Una opinión muy similar comparte el veterano periodista Julio Ruiz (Madrid, 1952), quien durante más de veinte años no se perdió ni una sola edición del festival, cuyas tres y hasta cuatro jornadas cubría puntualmente para Radio 3. “Mira que ese FIB del 98 tuvo momentos imborrables por la categoría de los nombres del cartel, con gente como PJ Harvey, The Jesus and Mary Chain, Teenage Fanclub o Sonic Youth, pero sin duda aquel fue un gran concierto, y agrandado más aún por lo poco habitual que era verla en festivales”, me cuenta. De hecho, a él le hizo “mucha ilusión” porque era la tercera vez que la veía en directo, pero sin duda aquella fue la más concurrida: “La había visto en una fiesta One Little Indian en Londres con unos Sugarcubes primerizos, y también con ellos en la sala Jácara de Madrid en 1989”. El firmante de este texto también la había visto antes, sobre el escenario principal del festival de Reading en 1995 en un fastuoso concierto rematado con unos fuegos artificiales, pero lo de Benicàssim superó cualquier previsión. Fue definitivamente otra cosa.

No se sabe hasta qué punto la presencia de Goldie en el mismo cartel, por entonces aclamado como el rey de la música jungle, pudo suponer una motivación extra o un plus de sensibilidad para que el set de Björk, aderezado con una amplia sección de cuerda y la esencial asistencia del músico Mark Bell (LFO), gozara de ese punto de cocción que separa lo sobresaliente de lo directamente memorable. Quizá tan solo sean elucubraciones de un joven – cualquiera de los veinteañeros que estuvimos allí – marcado por recientes discos de resaca emocional tan vibrantes como Una semana en el motor de un autobús, de Los Planetas, o El escarabajo más gran de Europa, de El Niño Gusano, prendados de ese resquemor sentimental con el que era tan fácil identificarse. Al fin y al cabo, Homogenic (1997) también era en cierto modo un disco de ruptura, aunque no tan evidente como el postrero Vulnicura (2015), que grabaría tras su separación de Matthew Barney: Björk lo había grabado en el estudio El Cortijo, en El Madroñal (Málaga), huyendo de aquella relación sentimental fallida con Goldie, pero, sobre todo, del acoso que sufrió en su propio domicilio por parte de un desconocido, Ricardo López, quien le envío una bomba a su casa y acabaría grabando su propio suicidio. ¿Cruzaron sus caminos Björk y Goldie en el backstage, aunque fuera por simple casualidad? No les consta ni a Joan Vich ni a Julio Ruiz. Lo que sí recuerdan ambos es la impresionante ovación que se llevó la islandesa en aquel backstage nada más terminar su concierto. “Fue un paseo triunfal, entre los aplausos de artistas y trabajadores, desde el escenario hasta su camerino, que estaba en un lugar especial y separado de los camerinos del resto de artistas, algo que era muy poco habitual en el FIB, casi inédito, y que demuestra que ella tuvo trato de estrella muy por encima del resto del cartel”, recuerda Joan Vich. “Me pilló el final de su concierto en el backstage, y recuerdo que bajaron del escenario ella y Raimundo Amador a la vez, y recibieron una ovación de quienes estábamos allí”, me dice Julio Ruiz.

El espíritu de zozobra que transmitía el tercer disco de Björk se cifraba especialmente en So Broken, su colaboración con Raimundo Amador en aquel estudio malagueño. El guitarrista irrumpió sobre el escenario al final del concierto para interpretarla junto a Björk, en un rarísimo bis, ya que en aquella época los horarios eran estrictos (que se lo digan a los Primal Scream del 2000) y no se concedían. Julio Ruiz recuerda que le sorprendió, “porque la organización guardó celosamente que iba a haber ese encuentro”. Joan Vich reconoce que no recuerda si él ya sabía que aquella colaboración se iba a producir. Fue el inesperado broche de oro, chocante para algunos y genial para otros, a un sensacional concierto que algunas crónicas calificaron como “un temerario salto al vacío sin red que quedó registrado en la memoria colectiva de los aficionados como el espectáculo más hermoso, lírico e imprescindible” de aquella edición del FIB, tal y como recogía la crónica que el periodista Dani Grau escribió para El País. Björk había grabado el disco que presentaba aquella noche en la sierra de Grazalema de Málaga, a apenas seis horas en coche de Benicàssim, y contar con Raimundo Amador, por sorprendente que pudiera resultar para algunos entonces por el aparente choque entre la modernidad que encarnaba y la tradición jonda del ex Pata Negra, era algo de lo más lógico. Hoy en día nadie se tiraría de los pelos, inmersos como estamos en una era de trabajos que funden folklore y vanguardia hasta convertir tal fusión en un tópico. La islandesa y el sevillano solo tocarían juntos en directo una vez más, en el programa de televisión de Jools Holland, el mismo año. De esa actuación sí hay constancia en Youtube, lógicamente.

La ausencia de grabaciones ha teñido de un halo casi místico todo lo que rodeó aquel fascinante concierto, prendado de una de esas conexiones entre músicos y audiencia que no se atienen a lógica alguna. Fue un momento único, sujeto a esas circunstancias imponderables que hacen que un instante teóricamente diseñado para la rutina, por la propia naturaleza de las grandes giras, se convierta en irrepetible. En esta era de masivas citas clónicas, en la que cada vez es más difícil esquivar la repetición de nombres o ahuyentar los eternos bucles de la nostalgia, el recuerdo de aquella noche de agosto en Benicàssim aún refulge como un hito en la historia de los festivales españoles. Porque no fue un sueño, aunque lo pareciera. Fue real.