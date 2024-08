La herencia de Jano, el ilustrador que empapeló el Madrid de mediados del siglo XX

Hubo un tiempo en el que la Gran Vía madrileña fue el punto de encuentro para cinéfilos de todo el país. En su época dorada, entre los años 20 y 30, llegó a albergar hasta 13 cines. Entonces, la calle estaba repleta de carteles que anunciaban los estrenos más recientes diseñados en un estilo que hoy llamaríamos vintage y que robaban las miradas de los transeúntes. En los 90 cerró el primero, cinco se reconvirtieron en teatros musicales y hoy en día se conservan tres de aquellas salas. El formato del cartel, aunque guarda su función de publicitar nuevas cintas, ha sido sustituido por megapantallas que pasan de una imagen a otra en cuestión de segundos.

En la Gran Vía de los cines, la firma de los carteles cinematográficos no pasaba desapercibida: hubo un ilustrador que trabajó en más de 3.000 de ellos. Francisco Fernández-Zarza Pérez, más conocido como Jano, fue uno de los prolíficos cartelistas que empapeló la capital durante medio siglo. “Desde los 50 a los 70, uno iba al cine y veía carteles de Jano. Iba por la calle y los veía pegados. Iba a un kiosco y veía novelas con sus portadas, o interiores con ilustraciones. Compraba el periódico y abría las páginas de los espectáculos del cine y volvía a ver dibujos de Jano”, expresa Víctor Zarza, hijo del artista.

Con el objetivo de recordar su trabajo, la Biblioteca Regional de Madrid acoge hasta el 15 de septiembre una muestra de más de 200 de obras del ilustrador en las que se incluyen, además de sus carteles, otras piezas como portadas de novelas, retratos conceptuales llevados a un estilo más personal y algunos cómics, o libretos de aventuras, como se llamaban entonces.

La entrada de la exposición Jano. Medio siglo de carteles e ilustración. / BIBLIOTECA REGIONAL DE MADRID

Un reflejo de la evolución del diseño gráfico

De la fase inicial de Jano expuesta en la sala, llama la atención un retrato de Gary Cooper: lo dibujó con 15 años y es la primera obra documentada del ilustrador, fechada en el 38. En él se ven las influencias de un dibujante que no tuvo formación como tal y que aprendió de manera autodidacta, fijándose en las portadas de revistas y tebeos que tenía a su alcance. La obra de Cooper la dibujó a partir de una contraportada de la revista Magazine. La evolución de los diseños del ilustrador es, entonces, un reflejo de los cambios que iba sufriendo el diseño gráfico en España.

Retrato de Gary Cooper realizado por Jano en el 38. / JANO / BIBLIOTECA REGIONAL DE MADRID

En la década de los 40 comenzaría su andadura con los carteles de cine, el producto estrella de su estudio. Empieza a trabajar para la distribuidora Hispano-Mexicana Films en el 43, encargándose principalmente de ilustraciones para prensa y programas de mano. En el 47 diseña el primer cartel, dedicado a ¡Ay Jalisco no te rajes!, estrenada en México en 1941, y ya no dejaría de hacerlo. Bienvenido Míster Marshall, Surcos, Tengo 17 años y La caída del imperio romano son algunos de los títulos a los que Jano puso portada durante sus más de 40 años de trabajo.

Víctor Zarza, que además es el comisario de la exposición, explica que la muestra se centra en la parte más técnica del cartel: “Se ha hecho mucho hincapié en mostrar los diseños originales en lugar de los carteles en papel, que ya se conocían, para enseñar cómo se elaboraban”.

Jano en su estudio (1957). / BIBLIOTECA REGIONAL DE MADRID

Más allá del cartel

Del estudio de Jano salieron, en su mayoría, piezas relacionadas con el cine. Además de los carteles, también se encargaba del diseño de clichés de prensa que informaban sobre próximos estrenos en periódicos y programas de mano que se ofrecían a los quienes acudían a las salas. Se han organizado otras exposiciones sobre el ilustrador en Madrid, pero Víctor Zarza asegura que es la primera vez que se enseña la otra cara de su trabajo. El ilustrador era reconocido como cartelista, "¡Cuántos bodrios me he tragado por culpa de tus carteles!", le decía el escritor Terenci Moix a Jano en los 90, durante una firma en la Feria del Libro de Madrid, pero no era lo único que hacía. Según el comisario, la intención de la muestra es enseñar esa imagen más integral de su padre: “Jano empezó dibujando cómics y, de manera inédita, mostramos esta parte, además de algunas piezas que hizo durante la guerra, cuando era adolescente”.

El cómic 'Ginesito en la selva', dibujado en 1944. / JANO / BIBLIOTECA REGIONAL DE MADRID

Trabajó, además, en portadas de distintas novelas: El gran pecador, de Dostoievski, o ilustraciones como las de El Coyote y Flash Gordon fueron firmadas por Jano. También llegaron encargos relacionados con revistas musicales y espectáculos de circo, pero de lo más representativo es el cambio de mirada que se produce cuando el ilustrador cumple 50 años. La nostalgia aparece en su obra más personal y vuelve la mirada al Madrid de su infancia: "Hemos querido mostrar también su obra más personal, esa parte que él dedicó al Madrid de su niñez, al que podríamos llamar el Madrid castizo", confiesa Zarza.

Durante esa misma época, la popularidad del cartel comenzó a verse de capa caída, pero el trabajo de Jano seguía estando enfocado en el cine. A partir de los 80, la industria cinematográfica vive una revolución con la llegada del vídeo, por lo que el estudio tiene que adaptarse. El comisario de la muestra explica que Jano entró en contacto con Enrique Cerezo y empezó a trabajar en carátulas, algunas de las cuales están expuestas en la Biblioteca Regional. Una exposición que recuerda formatos ya extintos y que recoge la herencia de un artista que "llenó vidas de belleza", como afirmaba Terenci Moix en las líneas que dedicó a Jano durante aquella Feria del Libro.