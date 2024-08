Reflexiones sobre la danza, la salud mental o el proceso creativo protagonizan el nuevo ciclo de Canal Baila

Diez serán los estrenos que este año compongan el programa de Canal Baila, la propuesta anual de residencias para la creación coreográfica que mantienen los Teatros del Canal con carácter anual. Este año, las propuestas, que se subirán a escenas en la sala negra (la de menor aforo de los teatros) entre el 5 de septiembre y el 20 de octubre, propondrán reflexiones acerca de la danza misma, la salud mental, la inmigración, la violencia y los efectos en el cuerpo. Las compañías seleccionadas, algunas, debutantes, otras, con una relación anterior con el ciclo, abarcan en sus piezas disciplinas como la danza española y flamenco, danza contemporánea y clásica, pero con elementos de otros estilos como la danza urbana, el teatro, las danzas tradicionales o incluso las acrobacias, el vogue y los bailes de salón. "Canal Baila arranca y da visibilidad a la amplia programación que durante toda esta temporada desarrollará el Centro Coreográfico Canal", ha indicado en la presentación del ciclo este viernes Luis Martín, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. "Es un placer estar protegido en la danza y formar parte de este ciclo", ha dicho la bailaora y coreógrafa Helena Martín, una de las participantes.

Martín, además de Marta Gálvez, Mar Aguiló o compañías como Dacelab Berlín, Miller de Nobili o Alejandro Lara Dance Project son algunos de los nombres propios seleccionados para el programa de residencias de 2024 del Centro Coreográfico Canal. Un jurado compuesto por Blanca Li (exdirectora de los Teatros del Canal), Jesús Carmona (director del Ballet Español de la Comunidad de Madrid), Eva López Crevillén (Directora del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila) y el bailarín contemporáneo Daniel Abreu (Premio Nacional de Danza 2014) han sido los encargados de seleccionar las diez compañías de residencias de creación que conforman este ciclo de estrenos y las 21 residencias de investigación restantes.

Arranque 'queer' de danza contemporánea

La compañía encargada de abrir el ciclo Canal Baila en la sala negra de los Teatros del Canal es EYAS Dance Project, con sede en Valencia. Carlos González y Seth Buckjley, integrantes de la compañía, estrenarán Sensual Texion: Reloaded, una obra en la que los autores dicen reflexionar acerca de "las violencias sobre los cuerpos y las sexualidades". La pieza, en la que han trabajado con artistas queer, usa el lenguaje de la danza contemporánea, aunque incluye influencias de otros estilos como las danzas urbanas, el vogue o los bailes de salón. EYAS Dance Project ya contaron con una residencia de investigación el año pasado, con lo que llevan formando parte del programa dos años.

El 10 y 11 de septiembre se presentará la primera propuesta de flamenco y danza española de la mano de la catalana Marta Nogal, que estrena Expectativas, una obra en la que reflexiona sobre la identidad y la salud mental.

Algunos de los participantes en el nuevo ciclo de 'Canal Baila' posan junto al viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín (c) y Beatriz Arzamendi, coordinadora del Centro Coreógrafico Canal (segunda derecha). / PABLO LORENTE

Latido y tañido es el proyecto que continuará el programa, los días 13 y 14, por Alejandro Lara Dance Project. Es la tercera obra de Alejandro Lara, que después de haber trabajado en algunas compañías de danza española como Ibérica de Danza, Ballet del Teatro de la Zarzuela, la Compañía Antonio Gades, o la de Antonio Najarro, repasa y readapta, con ayuda del coreógrafo Adrián Manzano, algunas de las coreografías más emblemáticas que ha bailado en su carrera adaptadas a su personalidad artística.

Le seguirá una debutante, la bailaora Marta Gálvez, que se estrena como coreógrafa con Dama de Noche los días 19 y 20 de septiembre. Gálvez es una bailaora curtida en compañías como la de David Coria o el Ballet Flamenco de Andalucía que dice haber sentido la necesidad de ponerse en el centro y crear una pieza en la que reflexiona sobre su propia identidad y su carrera como bailaora. "Surge de la necesidad de querer seguir creciendo", ha explicado la bailaora en la presentación. El espectáculo recorre una noche y cierra con el amanecer con un nuevo comienzo, porque la flor no muere, sigue viva en la planta".

Teatro y danzas urbanas para 'Esperando a Godot'

En un registro completamente diferente se presenta la compañía Miller de Nobili, residente en Alemania, compuesta por Maria Chiaria de Nobili y Alexander Miller y que ya fueron residentes del Centro Coreográfico Canal en 2023 para otra obra. Ambos presentarán el 24 y 25 de septiembre There was still time II, inspirada en la obra de teatro Esperando a Godot, de Samuel Beckett. En la pieza, que mezcla la danza contemporánea con danzas urbanas con teatro, exploran sus reiteraciones dramáticas en el contexto de la sociedad moderna.

Cierra el mes Helena Martín con Carne de perro, una pieza que aborda la relación entre acompañar y sostener el dolor ajeno. "Cada cuerpo es infinito en su manera de recibir los golpes, incluso los cuerpos que llamamos carne de perro", ha explicado Martín en la presentación. "Esta es una pieza de danza española contemporánea, que creo que es la causante de las grandes obras de ballet narrativo de danza española desde mediados del siglo XIX".

Veteranos para octubre

El ciclo continuará en octubre con la presentación de las obras de algunas compañías veteranas. Los días 3 y 4 de octubre será el turno de Dancelab Berlín, compañía conformada por el español Jorge Morro y el alemán Norbert Servos, que estrenarán OUT-CAST-Woyzeck. Baila! La obra, que parte del drama Woyzeck, de Georg Büchner y lo trae al presente que viven muchas personas migrantes, pretende reflexionar sobre cómo una víctima puede convertirse en victimario al perder contacto con la realidad a partir de una propuesta cuya narrativa conforma un collage.

La Ridícula Danza, compañía conformada por Mariana Collado y Lucio A.Baglivo, estrenarán La revolución.. de las flores, una propuesta que acerca el flamenco y la danza contemporánea a las acrobacias y la música en directo, los días 8 y 9 de octubre, antes del estreno, los días 12 y 13 de octubre, de Swans, de Mar Aguiló, que después de haber trabajado durante 14 años como bailarina en la Compañía Nacional de Danza propone una reflexión acerca de la identidad de las bailarinas. "Es una reflexión sobre la tradición de la danza clásica, una celebración de la diversidad que incluye".

Cerrará Canal Baila Laia Santanach, el 19 y 20 de octubre con JARANA, propuesta de danza contemporánea sobre la preservación de las tradiciones. Santanach, bailarina catalana de danza contemporánea, cierra el ciclo que inició con una residencia de investigación el año pasado con este trabajo acerca de las prácticas de celebración tradicionales que están desapareciendo o en vías de desaparecer.