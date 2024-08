Luis Merlo, actor: "Me trato fatal. Soy poco condescendiente conmigo mismo"

Agradece a la vida no haber parado de hacer teatro en cuarenta años. Dice que en determinada etapa de la vida el romanticismo sustituye a la pasión, y parece referirse a él. No concibe la vida sin el amor a los cuadrúpedos. También a los humanos.

Conspiranoia: Tema muy adecuado para los tiempos que corren.

Yo pienso que sí. Es la paranoia de la conspiración, que es de lo que se habla. Atreverse a pensar diferente y a caer en ideas que pueden resultar peregrinas, extrañas, raras, poco convencionales, pero que indudablemente todo el mundo tiene derecho a creer en ellas.

¿Qué teoría de la conspiración prefiere: España se rompe, Pedro Sánchez es un infiltrado de Putin, Elon Musk hace al Madrid ganar la Liga…?

Yo, que el Madrid gane la Liga. Siempre. A causa de lo que sea.

Le doy más posibilidades: Armstrong no llegó a la Luna; las vacunas nos inoculan microchips; africanos musulmanes vienen a Europa a reemplazar a blancos cristianos; Elvis sigue vivo.

Lo de las vacunas es una frase que luego se quitó literal de esta función. Yo creo que la mía favorita es que el hombre no pisó la Luna, que eso lo dirigió Stanley Kubrick.

El protagonista de la obra dice de su mujer: "La forma de la Tierra nos empezó a separar", porque ella se ha hecho terraplanista. ¿La gente se agarra a cualquier cosa para separarse?

Es que el caso es separarse, aunque sea por la forma de la Tierra.

¿La Tierra es plana?

No, yo o lo creo. Lo que pasa es que respeto mucho a los que lo piensen y lo defiendan. No porque me parezca un pensamiento muy acertado, sino porque tienen derecho a pensar lo que les dé la gana.

Aquí no hay quien viva, El internado, La que se avecina… La televisión ha sido parte importante de su trabajo.

El grueso de mi trabajo ha sido el teatro, desde los 18 años. Y tengo 58. Son cuarenta años sin parar, no algo a lo que me he acercado, algo que he tenido la suerte de experimentar, no. El teatro es mi medio de vida anual. Y estoy muy agradecido. Pienso que no parar ni un año en cuarenta es una anomalía, también.

En su carrera artística empezó en el cine con una película, Hay que deshacer la casa, en la que acosaba a su tía, Amparo Rivelles. Hoy hubiera acabado en los tribunales.

Pues igual acabo allí por otros motivos distintos [ríe]. Ya desafortunadamente no puedo acosar a mi tía Amparo [falleció en 2013]. Me acuerdo de esa película que sí, fue para mí la primera. Yo empecé con Nuria Espert en la Salomé de Oscar Wilde, versionada por Terenci Moix, y dirigida por Mario Gas en el Teatro Romano de Mérida, en Atenas, en Roma. Estuvimos en muchos sitios, y he de decir que fue un principio milagroso, maravilloso, al que estoy agradecidísimo.

Supongo que, cuando hace balance, reconoce el culmen de su arte en el disco Mi pollito amarillito, cuando tenía nueve años.

Se vendieron dos discos. Uno lo compró mi madre y el otro la madre del que cantaba conmigo. Un éxito arrollador.

¿Hizo que se retirara de la canción?

Hizo que casi me retirara de la profesión [ríe].

El actor Luis Merlo en Madrid. / Alba Vigaray

“Soy mejor espectador que actor”. Pues estamos buenos.

Es que el espectador no tiene ninguna responsabilidad, más que la de que le hagas feliz. Ser espectador para la gente que amamos el teatro es un regalo maravilloso., y un lujo en el cual tú solo tienes que sentarte a que te den el masaje. Pero yo me considero buen actor, qué tontería.

Le gustan los "personajes con infierno". ¿Cuál es su punto oscuro?

Quiero decir que me he acercado mucho a la luz con la madurez. He tenido rincones oscuros que afortunadamente ya no tengo.

¿No tiene cuarto oscuro?

Sí, todos lo tenemos. Pero he tenido más. He sido muy Géminis y he tenido bastante equilibrada la balanza de lo oscuro con lo luminoso, de lo negativo con lo positivo. Y ahora me encuentro con que está ganando el bienestar que produce la luz.

Está tendido al sol.

Estoy al sol, porque produce mucho bienestar. Y a mi edad ya se empieza a necesitar.

El Principito, de Saint-Exupéry, es su cuento preferido. ¿Usted también partió de un asteroide hacia otros planetas? ¿Se ha encontrado más flores o más zorros?

Yo he viajado hasta los aros de Saturno y he vuelto. Y me he encontrado zorros, pero también más rosas. Si tuviera que poner un ejemplo de zorros actualmente diría que determinada clase política.

"Estoy más cerca de la locura que del romanticismo". ¿Sigue en esa tónica?

No. Ahora estoy más cerca del romanticismo, por eso de cumplir años. A la hora de respirar, la poesía hace que ese pan que nos tenemos que comer que es la vida, y que a veces está muy seco, entra mejor si crees un poquito en el idealismo, en lo romántico que definitivamente es estar vivo. Estar vivo es un acto de romanticismo

¿Desde su Mauri de Aquí no hay quien viva se ha convertido en un icono LGTBI? Por cierto: ¿Sabe distinguir todas las denominaciones del colectivo: no binario, gay, bisexual, intersexual, queer, lesbiana, transgénero, pansexual… ?

Yo me sé lo que quiere decir cada cosa, porque creo que es importante que llamemos a las personas de la manera que más feliz les hace ser llamadas. Yo he hecho un trabajo para aprenderme cada término, para saber cómo quiere ser llamada una persona a la que identifica y provoca respeto una palabra.

¿Sigue teniendo un punto de enfant térrible? Cuando sus cuatro perras y tres gatos se tumbaban en la cama con usted decía que no le gustaba solo la zoofilia, pero que no la excluía.

No quiero decir que solo hay que ser amante de los animales. Hay que amar al ser humano. Pero es imposible que mi vida transcurra sin el amor al cuadrúpedo. La zoofilia cómo no la voy a excluir. Si hace años no la excluía, era irónico.

Vive en el campo. No sé si sigue al pie de la montaña, como Heidi, según admitía. ¿Quién es su señorita Rottenmeier?

Yo mismo, siempre.

¿Se lleva derecho como una vela?

Me trato fatal. Soy poco condescendiente conmigo mismo. Me exijo mucho.

¿Y de qué personaje del cuento se siente acompañado?

Mi hermano Pedro es como el abuelito de Heidi. Me protege mucho.

¿Qué es capaz de hacer por la noche y luego jurar que no se acuerda, porque es sonámbulo?

Comer. Es un hábito que tiene mi madre y que tengo yo. Y si hay gente, me lo cuentan al día siguiente. Lo hago en algún momento más duerme que vela.

En una entrevista en 2008 me dijo: "He tenido toda la vida un culo fantástico". ¿Lo mantiene? (Me refiero a su opinión).

No, no. Me han dicho que tenía un culo fantástico, pero yo no me miro, no llego. El caso es que el que tuvo, retuvo. Pero fantástico ya no hay nada. Estamos bien.

¿Qué tiene Conspiranoia de distinto a todo lo que ha hecho anteriormente?

Pues que es muy original, Es una comedia romántica, que empieza, como tal, en discordia para llegar a un punto determinado del romanticismo. Por eso creo que el romanticismo es una parte importantísima de la vida. A partir de una etapa sustituye a la pasión.

¿Los conspiranoicos son unos románticos perdidos?

Yo encuentro que tienen el valor de pensar en algo diferente. Lo que no me gustan son los fanatismos. Pero es de lo que trata esta función: ¿Por qué quieres cambiar mi forma de pensar para quererme? Nos podemos querer pensando tú de una forma y yo de otra.

Y usted se quiere a sí mismo así, como es.

Yo me caigo bien, sí.