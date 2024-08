Jonás Trueba: 'La vida es como una película mal montada y el cine es un intento de darle forma'

El punto de partida de Volveréis es muy particular: una pareja en crisis decide celebrar una fiesta de separación. A partir de esta premisa se contempla, de manera a la vez tierna y lúcida, las relaciones de pareja y el fin del amor… Sin aparente dolor, aunque la tristeza impregna algunas escenas del filme.

Trueba lo ha rodado con sus dos intérpretes más habituales, Itsaso Arana y Vito Sanz. Ella entró en su cine en La reconquista. Él ya había protagonizado Los ilusos y Los exiliados románticos. Después formaron pareja en La virgen de agosto y Tenéis que venir a verla. La sintonía entre los tres es evidente. Queda clara en el filme y cuando charlamos con ellos. Porque además de protagonistas excepcionales, Arana y Sanz son también coguionistas.

Itsaso Arana en Barcelona. / LAURA GUERRERO

Algunos directores, como Jacques Rivette, escribían el guion y después incorporaban lo que las actrices le sugerían durante la preparación y el rodaje, obteniendo así crédito como guionistas. ¿Ha sido esta la forma de trabajar o el proceso es el más habitual, la escritura conjunta del guion, teniendo en cuenta, además, que Sanz y Arana están ‘escribiendo’ sus personajes?

“Este método más Rivette lo hacíamos antes, hay otras películas en las que ellos no firman el guion y deberían aparecer”, nos explica Trueba. “En muchas de ellas yo no les doy el guion físico, sino que lo estamos hablando durante el rodaje. En cambio, en esta el proceso ha sido más clásico en todas sus facetas. Para mí era muy bonito ver a los dos actores protagonistas frente a la pizarra, con la escaleta, moviendo escenas, hablando en voz alta no solo los diálogos de sus personajes, buscando juntos el ritmo, el tono, hasta llegar al rodaje”.

El director de Cine, Jonás Trueba, presenta su nueva película, 'Volveréis', protagonizada por los actores Itsaso Arana y Vito Sanz. / LAURA GUERRERO

Estén acreditados o no, la idea es la implicación de los actores en todo el proceso de la película, como hacía John Cassavetes, por ejemplo: “La actuación es la escritura”, apunta el director. Para Vito Sanz, “de este modo tienes una percepción de la totalidad de la película como actor”. Arana asegura que “por la forma de rodar de Jonás siempre hemos sentido que teníamos una parte de autoría. Rueda con planos muy largos y tú marcas el ritmo de la secuencia”. La actriz argumenta que “a veces el guion no estaba tan prescrito, sino más bien acordado, o escrito esa misma mañana. Ahí hay una invitación al error que es bienvenida y que forma parte de nuestro trabajo”. Es un trabajo de enorme complicidad.

Arana opina que La virgen de agosto puede verse como un retrato de ella y Volveréis sobre una relación de pareja, pero también sobre Jonás, su herencia, su amor al cine. “Podría no haber sido así, haberlo escrito en abstracto para otros actores, pero creo que en este caso concreto necesitaba dos actores-autores porque se habla también de la creación”. Arana, que en el filme encarna a una cineasta, debutó el año pasado en la dirección con Las chicas están bien. Sanz, que interpreta a un actor medio en paro, formó en 2015 su propia compañía teatral, Club Caníbal. Estos procesos, por lo tanto, no les son ajenos.

La presencia del actor-guionista es habitual en la comedia, pero no en otros géneros. ¿Cómo se equilibran las dos funciones? “Cuando empieza el rodaje hay algo como de separación de ese aspecto de guionista, me dejó guiar un poco por ciertos cambios que se producen en el rodaje, siempre estoy bastante abierto”, reflexiona Sanz. “No es un guion que intente agarrar y defender cuando hay algún tipo de cambio, al contrario, la película va creciendo, modificando. Yo intento estar abierto y que me sorprenda”. “De la forma en que trabajamos y desde hace tanto tiempo, para mí la guionista se queda en el plano”, comenta Arana. “Eso es lo bonito, que seguimos escribiendo en el rodaje”.

El director de Cine, Jonás Trueba, presenta su nueva película, 'Volveréis', protagonitzada por los actores Itsaso Arana y Vito Sanz. / LAURA GUERRERO

El padre de Itsaso en la ficción, interpretado por el padre de Jonás en la realidad, Fernando Trueba, es el instigador de la fiesta de separación. En una escena les habla de las comedias clásicas de Hollywood denominadas de remarriage, tipo La pícara puritana e Historias de Filadelfia, en la que los personajes masculinos hacían todo lo imaginable para regresar con sus esposas al poco de separarse de ellas. Es un momento muy bonito, ya que en el fondo se trata de lo mismo. “La frase de celebrar la separación es una idea que mi padre me lanzó hace más de 25 años”, recuerda Trueba, “pero no como una idea cinematográfica, sino una idea para la vida. Y hay un momento en el que me doy cuenta qué esta frase era como la sinopsis de una comedia clásica. Dos que se quieren separar celebrando una fiesta es como la quintaesencia de las comedias de remarriage”.

Para Sanz, en el conjunto armonioso del filme, “hay algo de madurez, de haber crecido juntos”. Según Arana, “nos hemos atrevido a jugar más”. Y en el juego, un plano que está filmando Trueba se convierte en un plano que acaba de filmar la protagonista de la ficción, o, en palabras del director, “un plano que resume como sentimos las cosas, con el trabajo y la vida, es algo que a veces he escuchado decir a mi padre, que la vida es como una película mal montada y que el cine es un intento de darle forma a la vida”.