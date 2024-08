Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Antes de conocer a John Cale en 1965 y crear The Velvet Underground, el añorado Lou Reed trabajó como compositor en el sello Pickwick Records y en esta etapa formó parte de su primer grupo, The Primitives (del que un año después entraría a formar parte Cale). A aquel grupo pertenece esta The Ostrich, que ahora el sello discográfico vuelve a sacar a la luz remasterizada en el disco Why don’t you smile now: Lou Reed at Pickwick Records 1964-65. Un rock de garaje muy salvaje y con mucho ruido que anticipa lo que sería después su carrera musical.