¿La canción del verano ha muerto? Los padres del pop hablan: "Fuimos una generación irrepetible, creábamos felicidad"

No la esperen. Este año, una vez más, desde hace unos cuantos, no habrá canción del verano. Es cierto que la Potra salvaje de Isabel Aaiún reúne méritos para llevarse el título, pero no lo será. Como tampoco lo conseguirán Karol G (Si antes te hubiera conocido), Lola Índigo (La reina) ni Omar Montes (El pantalón). Aunque las cifras no les fallan, la época en la que han gestado sus propuestas es distinta a la que encumbró a Sonia y Selena (Yo quiero bailar), The Refrescos (Aquí no hay playa) y Las Ketchup (Aserejé). En 2024, los artistas buscan una producción que les permita diferenciarse del resto y que, por tanto, les aleje de fórmulas trilladas. Es decir, ya no utilizan las melodías pegajosas y los estribillos facilones que catapultaron a figuras míticas del subgénero como Los Mismos, Los Tonys, Fórmula V, Los Mustang y Los Ángeles. A ellos, a punto de arrancar la gira Pioneros, en la que retomarán sus grandes éxitos, recurrimos para analizar un fenómeno de capa caída.

Los cinco lo conocen de primera mano. Entre los 60 y 80 coparon las radiofórmulas con temas tan populares como El puente, Enséñame a cantar, Eva María, Submarino amarillo y Mañana, mañana. Todas ellas tienen en común que arrasaron en sus respectivos agostos. “Éramos jóvenes ilusionados con ganas de mostrar nuestros sentimientos, un motor que siempre ha dado paso a la creatividad. Por aquel entonces, nos tocó desbancar al flamenco, la copla y el paso doble para introducir una nueva forma de pensar”, explica Helena Bianco, de Los Mismos. Junto a Los Mustang, solían traer a España los últimos pelotazos a nivel internacional. Incluso, ojo, antes de que las originales llegaran hasta aquí.

A diferencia de Rosalía, Rauw Alejandro y Ana Mena, las coreografías no estaban pensadas para viralizarse en TikTok. Simplemente, buscaban que el público se divirtiese por encima de todo. “Eran canciones con corazón”, subraya Santi Carulla, de Los Mustang. A lo que Micky, de los Tonys, añade: “Había naturalidad y, por qué no, cierta ingenuidad. Eran blancas. Al principio, nuestro repertorio dependía de las decisiones que otros tomaban. De hecho, nos sugerían grabar cosas que odiábamos, como Un pueblito español y Amor, amor, amor. Los primeros en romper esta tendencia fueron Los Brincos, que jamás tocaron una que no fuera suya. Cuando haces lo que te gusta, se nota. Y los oyentes lo reciben así. Aquella franqueza con la que cantábamos nos arrimó muchísimo a ellos”. Hoy, a pesar de las redes, la cercanía de la que habla es otra.

Asimismo, la industria ha cambiado y, hasta la irrupción del gigantesco Spotify, el verano y la navidad eran consideradas periodos de recuperación: para aplacar las limitadas ventas del curso, los sellos apostaban por un tema que les permitiese entrar en el recopilatorio Caribe Mix o salir en la revista Súper pop. Esta era la vía más rápida para vender miles de elepés y, por supuesto, participar en las galas pagadas por los Ayuntamientos. “El concepto discográfico es diferente. La tarea para lograr un número 1 es agotadora. Antes, la idea era que el grupo tuviese un recorrido más largo con el fin de que hubiese una evolución”, puntualiza Popi González, de Los Ángeles.

Creadores de felicidad

La televisión jugó un papel clave. Aparecer en programas como Noche de fiesta aseguraba una audiencia masiva que, en la actualidad, es casi imposible de concentrar. Que Georgie Dann, por ejemplo, pisara este escenario para presentar El chiringuito le garantizaba un impacto intergeneracional que internet, más fragmentado e individualista, difícilmente alcanzará. Las tecnologías no sólo han transformado la manera de consumir música, sino también el modo de mostrársela al mundo. De ahí que Aitana, Feid y Abraham Mateo cuiden tanto el material que editan: es su gran baza para llegar al mayor público posible. “Somos, fuimos y seremos una generación irrepetible. Creábamos felicidad. Aunque nuestros temas eran amables y fáciles de comprender, detrás de ellos había un trabajo de armonías y arreglos tremendo. Los que las vivieron tienen asociados guateques, amigos, verbenas, viajes, novios…”, sostiene Paco Pastor, de Fórmula V.

Dicho esto, si antes sólo se consumía lo que aparecía en radio y televisión y, por contra, ahora podemos escoger entre todo el abanico que proporcionan las plataformas de streaming, las opciones para convertirse en canción del verano se reducen: hay bastante donde elegir, por lo que es más difícil que una masa heterogénea se identifique en exclusiva con una letra. “Nuestro objetivo era hacer disfrutar. Y lo conseguimos. Hoy, en cambio, veo que los artistas están demasiado obsesionados con ello. Viven pasados de rosca”, dice Helena. Popi, a su vez, destaca las bazas de aquellos himnos: “Eran súper producciones. Los que no llevaban unos metales, tenían bajos, coros, baterías… No había máquinas”.

Falta frescura y sinceridad

No hay que perder de vista que, en los últimos años, hay hits que se lanzaron en marzo, arrasaron en junio y aún sonaban en octubre. Quizá porque, ante la saturación del mercado, necesitamos fijar la atención en algo que nos proporcione el bienestar que antes era más fácil de encontrar. “El sistema está tan machacado que se le ha dado la vuelta. No hay pautas. Si te vas a El Corte Inglés, podrás comprar cinturones, bragas, sujetadores… de todo menos discos. Eso dice mucho del momento en el que estamos”, cuenta Santi. Sin embargo, no sólo es el contexto, en la música también pueden vislumbrarse cambios. Paco da en la tecla: “Se necesita lo mismo de antes: frescura, sinceridad, gancho… y, en especial, una melodía pegadiza y una letra que no te haga pensar en las desgracias que nos rodean”.

El 12 de enero rememorarán en el Teatro Calderón de Madrid, precisamente, aquellas que marcaron una España en transición. El suyo y el de todo aquel que, con independencia del tiempo, las haya incorporado a su vida con más o menos pasión. “Yo sigo grabando para no vender ni un puto álbum. Pero, oye, estoy haciendo unas canciones de belleza atronadora. No te puedes dormir. Sigo operativo. De lo contrario, me moriría. Como ellos. Hemos ganado dinero. Estamos tranquilos. La gente nos lleva en el recuerdo. ¿Qué más queremos? Ya está. Eso es la felicidad”. Para los cinco y, obvio, para quienes han hecho suyas las historias que paladean. Tal vez, por ello, no nos ponemos de acuerdo en elegir a sus predecesoras.