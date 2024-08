VMAs 2024: fecha, actuaciones y todo lo que hay que saber sobre la 40ª edición de los premios de MTV

Un año más, los MTV Video Music Awards –más conocidos como VMAs– llegan para reconocer a los mejores vídeos musicales. Desde su primera edición en 1984, esta gala ha dejado momentos que se han grabado en el imaginario colectivo: el beso de Britney Spears, Christina Aguilera y Madonna en 2003, el traje de carne cruda de Lady Gaga en 2010 o cuando Taylor Swift subió a recoger un premio acompañada de todas sus amigas en 2015.

¿Cuándo son los VMAs 2024?

La 40ª edición de los VMAs se celebrará en el UBS Arena, en Long Island, Nueva York. En un primer momento, estaban programados para la noche de 10 al 11 de septiembre, pero la fecha se ha atrasado un día debido al próximo debate presidencial en Estados Unidos, previsto para esa misma noche.

En España, la gala tendrá lugar durante la noche del 11 al 12 de septiembre, a partir de las 2:00 de la madrugada. Los premios se retransmitirán en directo desde el canal MTV y también en YouTube.

Taylor Swift, a punto de convertirse en la artista con más VMAs

MTV ha anunciado los nominados de este año. Taylor Swift vuelve a encabezar la lista con 10 nominaciones, una más que en la edición anterior: ocho por el vídeo de Fortnight, su feat con Post Malone, y otras nominaciones en las categorías de artista del año y mejor pop. Detrás de ella, su colaborador Post Malone, con las mismas ocho nominaciones por Fortnight y una más por el country I Had Some Help en el que también participa Morgan Wallen.

Swift ya reúne 23 de estos premios, y estaría a las puertas de convertirse en la artista más premiada de los Vmas. Tendría que añadir 4 galardones a su palmarés para alcanzar a Beyoncé, que tiene 28 (dos de ellos con Destiny’s Child), y una sola nominación este año.

Katy Perry, protagonista

El cartel de actuaciones de la próxima edición de los VMAs ya tiene forma, aunque todavía podría haber sorpresas. Algunos de los invitados son Sabrina Carpenter, que acaba de lanzar nuevo álbum, LISA, Chappel Roan, Rauw Alejandro, Anitta, Rosalía, Shawn Mendes y Karol G. Hay rumores de una posible presentación de Rosalía junto a LISA para interpretar New Woman, pero habrá que esperar futuras confirmaciones.

Por otro lado, la de Katy Perry es una de las actuaciones más esperadas de este año: la artista recibirá el premio Video Vanguard, un galardón que cada año reconoce la trayectoria musical de un cantante diferente. "Con su visión creativa revolucionaria, se ha convertido en un fenómeno global y se ha presentado en los escenarios más grandes del mundo. El dominio de Katy estará en plena exhibición en vivo en los VMAs con una actuación que no se pueden perder, abarcando su carrera y celebrando sus momentos más grandes y sus éxitos que encabezaron los charts" ha afirmado Bruce Gillmer, director de programación y eventos de Paramount.