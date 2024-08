Tini: "Cuando dijeron que mi padre se iba a morir, hablé a Dios para pedirle un milagro. Al día siguiente, despertó"

El día que Tini anunció su retirada se prometió volver con el aplomo que había perdido tras sucesivos reveses. Las expectativas depositadas sobre su quinto álbum, Un mechón de pelo (2024), no sólo terminaron de noquearla, sino que avivaron ciertos miedos del pasado. La enfermedad que su padre sufrió en 2022 le hizo replantearse su carrera y, desde entonces, no ha dado ningún paso sin tenerlo todo calculado. De hecho, tal es su nivel de exigencia, que tardó ocho meses en grabar su último proyecto. Hoy, con el pecho en calma, sin la presión de antaño, regresa a las tablas de la mano de Coldplay. Lo hará este jueves en el Croke Park de Dublín para interpretar We Pray, el nuevo corte del esperado álbum de la banda británica. “Estoy emocionada”, dice a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA a dos horas de la cita. No es para menos.

“Todo empezó en Argentina, cuando el grupo vino a tocar. Se pusieron en contacto conmigo porque querían que colaborase en sus conciertos. Fue increíble. Al tiempo, Chris Martin me llamó para decirme que tenía una canción entre manos. La escuché y, por supuesto, le dije que sería un honor cantarla con él. Jamás hubiese imaginado algo así”, apunta. Tini ha sido la encargada de poner el toque hispano a una canción de vocación universal, pues en ella participan también Burna Boy, Little Simz y Elyanna. El objetivo con la compusieron fue, precisamente, para representar el gigantesco crisol de culturas que nos rodea. Y en el que la artista, acostumbrada a dar su particular visión de la vida, tan certera como esperanzadora, aporta la chispa que le caracteriza.

Tini, en una imagen promocional de su anterior gira. / ARCHIVO

Basta con echar un vistazo a su discografía para descubrirla: Miénteme, Oye, La triple T, Suéltate el pelo, La_Original.mp3… Pelotazos pop que, desde que debutó en solitario en 2016, alejada ya del fenómeno juvenil Violeta, la han posicionado como una de las autoras más efectivas del momento. “Necesitamos más amor y empatía. No hay que juzgarse, sino acompañarse. No importa de donde vengas, todos estamos unidos y queremos lo mismo”, cuenta en relación al título del tema que la ha devuelto a los escenarios, una plegaria musical sobre la necesidad de superar obstáculos. Como los suyos, vaya.

Durante la conversación telefónica desde Irlanda, Tini saca lustre a su mundo interior: se toma su tiempo para responder y, de vez en cuando, es ella quien formula preguntas. No es una persona religiosa, pero sí tremendamente espiritual: “Tengo mi relación con Dios. Empezó a los 16. No suelo ir a la iglesia, pero tengo un vínculo cercano con él. Recuerdo que, cuando me dijeron que mi padre se iba a morir, le hablé para pedirle un milagro. Al día siguiente, despertó. Siento que estamos conectados”. Tanto es así que sus letras no pueden obviar los sentimientos sobre los que ha cimentado su cosmos. Quizá, la fórmula perfecta para conquistar a miles y miles seguidores a diario. Sin querer, se ha convertido en un espejo para ellos.

¿Visitará España?

Aún en proceso de recuperación, está centrando sus esfuerzos en la interpretación. Según adelantó la periodista Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana, estaría grabando los capítulos de una nueva serie. Sin embargo, por ahora, no ha trancendido ningún dato más. En cambio, la gira que arrancará en 2025 está más que asegurada. “Hace 15 años era impensable que la música hispana ocupara el lugar de hoy. Me siento feliz de formar parte de esta generación que la está llevando a todas partes. Es un orgullo cantar en español”, sostiene. De fondo, se escucha barullo. Maquillaje y peluquería, ya saben. No obstante, se mantiene ajena a ello. A pesar de los nervios, atiende con gusto a los pocos medios convocados.

“Contar lo que he vivido me ha ayudado a sanar. Y, sobre todo, a sacar fuera cosas que no hubiese podido en otro momento. Este respiro ha sido necesario. Ahora vuelvo a subirme a un escenario y, ante todo, estoy intentando respetar mis tiempos y mi salud mental. Estoy haciendo música, he vuelto al estudio de grabación... y ¿quién sabe?”, concluye Tini, que ha colaborado con nombres de la talla de Alejandro Sanz, Karol G, David Bisbal, Sebastián Yatra y Aitana. Antes una última duda. Tal vez, la más importante para los fans. ¿Visitará España? “Ojalá. La última vez que estuve pude contar al público el proceso que estaba atravesando. Me recibió increíble y eso, de alguna manera, me ayudó”.