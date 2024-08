Susan Marshall, la corista de Memphis que une a Lynyrd Skynyrd, Primal Scream y M Clan

En 1995, el grupo M Clan tomaba un avión rumbo a Estados Unidos para grabar su primer disco, Un buen momento. Decidieron que la grabación se realizaría en los Ardent Studios de Memphis, Tennessee, con el productor Jeff Powell y su esposa Susan Marshall, cantante de The Mother Station.

Hasta ese momento, el currículum de Susan ya incluía colaboraciones con Lynyrd Skynyrd, Afghan Whigs y Screamin’ Cheetah Wheelies. La formación clásica de Marshall le permitió, según ella misma explica, sostener su voz para enfrentar las exigentes melodías vocales de The Mother Station. Mientras hay personas que pierden la voz con el tiempo, ella puede manipular la suya a placer. “No tendría la voz que tengo si no fuera por la formación que recibí”, dice. En casa, su padre, abuela y hermana también cantaban. Pero fue en Ardent donde Susan Marshall encontró su hogar.

Los Ardent Studios, en Memphis. / ARCHIVO

De pequeña, Susan soñaba con ser “famosa”, pero hoy considera que la fama no es lo más importante. Se siente satisfecha con la suerte que ha tenido al trabajar con diferentes artistas de diversos géneros musicales, lo que le ha permitido alcanzar un nivel de crecimiento que, quizás, no habría logrado de haberse enfocado únicamente en la fama.

Susan Marshall debutó discográficamente con Lynyrd Skynyrd, en el álbum Lynyrd Skynyrd 1991, el primer trabajo de estudio de la banda de Jacksonville, Florida, tras el trágico accidente aéreo del 20 de octubre de 1977, en el que perdieron la vida algunos de sus miembros (el cantante Ronnie Van Zant, el guitarrista Steve Gaines y la corista Cassie Gaines). “Grabar con Lynyrd Skynyrd surgió porque Jeff, que era mi novio en aquel momento, estaba trabajando con el productor Tom Dowd en el proyecto. Necesitaban dos cantantes más que pudieran cantar soul, y me sugirió. Así me uní a Dale Rossington, la esposa de Gary Rossington (miembro original de Lynyrd Skynyrd). Le encantó mi voz y me contrataron”. En solo dos o tres días grabaron diez de las once canciones que formaron parte del disco.

Su segunda gran sesión se dio con el productor Jim Dickinson. Tom Dowd le habló de Susan a Jim, quien estaba trabajando con Toy Caldwell (The Marshall Tucker Band). “Me pidió que cantara en el disco. Fue la primera vez que trabajé con Jim. Participaba mucho en sus sesiones. ¡Hasta me pidió que les diera clases de canto a sus hijos cuando eran niños!”, exclama.

Una banda efímera con mucho potencial

Es en 1991 también cuando Susan Marshall comienza su militancia en The Mother Station, aunque no firmarían con Eastwest Records America hasta 1992. Posteriormente entraron al estudio para asegurarse de que las canciones fueran lo mejor que podían ofrecer. “Nos llevó tiempo encontrar a las personas correctas para la banda y para que el A&R Derek Oliver nos viera”, comenta Marshall. Ese mismo año grabaron Brand New Bag, que se publicaría finalmente en 1994. Con este LP, The Mother Station logró entrar en las listas de rock de la revista Billboard y abrir los conciertos en Europa de ZZ Top. Sin embargo, la banda, compuesta por Gwin Spencer, Paul Brown, Mick Jacques, Rick Shelton y Susan Marshall tuvo una vida muy corta. “Una de las razones por las que no continuamos fue porque el sello se fusionó con East West. En ese momento sentimos que nos estábamos perdiendo en lugar de consolidarnos, y tampoco recibimos la atención que necesitábamos”. Cuando la discográfica se negó a apoyar la gira en Europa abriendo para ZZ Top, decidieron que era el fin.

The Mother Station, con Susan Marshall segunda por la derecha. / ARCHIVO

Unos años después de la disolución de la banda, consideraron grabar algunas de las canciones que no habían llegado al primer álbum, como Losing You (The Faces) y 99 lbs (Humble Pie), esta última grabada con Ann Peebles. “Entramos al estudio para terminarla, sin dinero y sin una discográfica que la lanzara. Fue una idea romántica intentar otro álbum. Queríamos mucho a la banda, pero no funcionó”. Ese material, por cierto, está en manos de Susan y, por el momento, no tiene planes de hacerlo público.

Llamada a Memphis

Brand New Bag fue lanzado en España por DRO, por lo que el grupo hizo promoción en Barcelona y Madrid. Es en la capital donde Susan Marshall sabe por primera vez de unos chicos murcianos llamados M Clan; acababan de firmar con DRO y buscaban un ingeniero y productor para su primer disco. Javier Bilbao, encargado de prensa, fue quien proporcionó esta información y llevó a The Mother Station a la sala El Sol. Allí hablaron con M Clan y les sugirieron ir a Ardent para conocer a Jeff Powell. “Aunque no podíamos comunicarnos muy bien, nos conectamos musicalmente”, reconoce Susan Marshall. “Así fue”, confirma Ricardo Ruipérez, guitarrista de M Clan. “Vinieron Susan y un compañero suyo como dúo. Nosotros estábamos empezando en DRO y fuimos a Madrid con mucha ilusión”. “Éramos fans del rock sureño, un poco por contemporaneidad, de una serie de bandas de esa época que seguían la estela de The Black Crowes, como Screamin’ Cheetah Wheelies, The Hatters, Reef, Jellyfish...”, enumera Carlos Tarque, voz de M Clan.

Los M Clan de los primeros tiempos. / ARCHIVO

Cuando se le ha preguntado, Ricardo cree que fueron Charlie Sánchez y Alfonso Pérez de DRO quienes pensaron en grabar en Memphis y que el disco lo produjera Jeff Powell. Tarque, aunque confirma que la discográfica ayudó, sostiene que grabar en Memphis fue una idea del grupo: “No fue algo rápido, lo fuimos madurando lentamente”, matiza. “Llevábamos maquetas y estuvimos como dos años en contacto con ellos, haciendo bolos. Ya metíamos entre trescientas y cuatrocientas personas en algunos lugares”. Íñigo Uribe, teclista del grupo, cuenta que surgió por la compañía. Cree que a DRO le daba “miedo” que grabaran en Madrid por si los músicos, a lo mejor, se dispersaban por las noches: “los costes de grabar en Memphis eran muy elevados, pero sabían que allí nos podían tener un poco más acotados”.

Y así, un buen día, en Ardent recibieron la llamada desde España que cerraba el plan. Los M Clan no conocían a Jeff, pero sí a Susan. Tampoco sabían cómo era el estudio y sus dimensiones. Ricardo Ruipérez se refiere a esta etapa como “la Prehistoria”: “Estábamos empezando, no teníamos ni idea, y entramos en un estudio espectacular. Fuimos casi un mes. Hoy en día sería impensable”. “La Prehistoria… con sus cosas buenas y malas. En esa prehistoria éramos una banda con una ilusión brutal”, aporta Carlos Tarque. “Quizás porque no teníamos esa voracidad que tiene ahora la gente por triunfar en seis meses”. Evita criticar los nuevos tiempos, sólo cree que antes había más tiempo para hacer las cosas y que todo se hacía de otra manera. “No podemos ser detractores de la actualidad ni del pasado. Cada época tiene sus pros y sus contras”. “Por aquel entonces todo valía: la selección de canciones era la que nos salía”, añade Ricardo. “Los primeros discos de las bandas son una especie de vómito; lo que has aprendido rápido lo vomitas en un primer disco”.

Un lugar fascinante

A la hora de producir, el grupo recuerda que tenían tantos tracks de guitarra que Jeff no sabía cómo iba a poder mezclarlos. El guitarrista de M Clan opina que Powell “inventó” un poco el sonido de Un buen momento. “Había temas más oscuros, como No sabes hacerlo bien, y otros más honky tonk, como Se calienta, con el piano de Íñigo Uribe como protagonista”. Tarque recuerda que el estudio tenía cintas de Led Zeppelin por los pasillos, que era muy grande e importante en Memphis, una ciudad que en entonces estaba viviendo un revival del blues, además de una lluvia “casi monzónica” a la que le solía preceder un calor tan húmedo como sofocante.

Para Susan Marshall, que grabó los coros por sugerencia del grupo, aquel fue un encuentro muy divertido. De hecho, se habla de unas grabaciones caseras realizadas con una cámara Super-8 por el batería Oti (Juan Antonio Otero) e Íñigo Uribe. Dichas imágenes aún permanecen inéditas. En ellas, Susan Marshall aparece imitando a Chiquito de la Calzada (Gregorio Esteban Sánchez Fernández). El día que los M Clan llegaron a Memphis, Susan fue a buscar al grupo al aeropuerto para luego enseñarles el estudio y el lugar en el que se iban a alojar, una casa “típicamente americana” que se encontraba a escasos cien metros. Más tarde, ya de noche, saldrían para celebrarlo. Sigue Íñigo con la anécdota: “Con el jet-lag y las cervezas que habíamos tomado, nos pusimos un poco pedetes. En una de esas, me acerqué a Susan y le pregunté si era capaz de decir en inglés '¿Te da cuen?'. Desde entonces, estuvimos con esa tontería o con las cuatro cosas que le habíamos enseñado”. Entre otros detalles, Carlos Tarque hace mención del cariño que Susan les mostró. La opinión de sus dos compañeros (Ricardo e Íñigo) es compartida.

Después de la grabación de Un buen momento, Susan Marshall se unió a Lenny Kravitz y Primal Scream, firmaría algunos discos en solitario y terminaría siendo Presidenta de la Academia de los Grammy en Memphis. En cuanto a M Clan, más o menos perdieron la relación con Susan Marshall y Jeff Powell, pero no por dejadez, sino porque, tal y como dicen tanto Carlos Tarque como Ricardo Ruipérez, “las relaciones eran en el momento y no había móviles”. El teclista Íñigo Uribe sí regresó a Estados Unidos cuando se casó y Carlos Tarque sigue hoy a Susan Marshall en Instagram. Aunque el tiempo la diluya, en su memoria quedará para siempre la imagen del matrimonio llorando mientas los despedían en el aeropuerto.

De regreso a España, se planeó una gira conjunta de M Clan con Susan Marshall y el solista Jonny Kaplan. O eso era lo que le hubiera gustado a Carlos Tarque, que lamenta la falta de ayuda por parte del mánager, que dijo no ver interesante la propuesta. Se ve que en la puerta de embarque alguien había dejado en tierra aquel sueño tan americano.