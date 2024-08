Diccionario Mafalda: cosas que quizá no sabes de "la nena" de Quino

A Quino le encantaba la buena sopa casera y prefirió que Mafalda la odiara, como "gesto simbólico contra las imposiciones y autoritarismos" y, en concreto, como alegoría de la dictadura argentina, "por todo lo que nos querían hacer tragar. A mí sí me gusta la sopa pero no cuando te la imponen, como los regímenes militares". Por ello se indignó ante la propuesta de una empresa de publicitar sus caldos. "Según ellos, a Mafalda le gustaría ahora la sopa, pero solo de su marca. ¡Ni por toda la plata! Me da la sensación de que no entendieron mi trabajo o, lo que es peor, sí lo entendieron y no lo respetan".