Oasis, 18 años tormentosos: las peleas más brutales de los hermanos Gallagher

Vuelve Oasis, y con ello, el recuerdo del enfrentamiento entre los hermanos Gallagher. Es normal discutir con un hermano, especialmente en los años de adolescencia, momento en el que más broncas puede haber en una casa. Lo común es que la tormenta amaine con el paso del tiempo, pero no es el caso de los componentes de Oasis, que ni eran adolescentes cuando comenzaron su disputa ni tampoco han sabido resolverla con los años. Esto podría haber cambiado.

Desde 1994 hasta la separación definitiva del grupo en 2009, fueron 15 años de tensiones infernales, una pelea constante que llegó a su punto más álgido en los 2000. Durante ese tiempo, la relación fue compleja: Noel y Liam Gallagher no viajaban juntos y no hablaban a no ser que fuese estrictamente necesario.

El catálogo de enfrentamientos es interminable. Los primeros recuerdos vienen de septiembre de 1994, cuando la banda se presentó en el Whiskey A Go-Go de Los Ángeles. Ellos mismos consideran este como el peor concierto de la historia de la banda en Oasis: Supersonic, el documental de 2016. En el que ha sido llamado Crystal Meth Concert –por la cantidad de dicha sustancia que habían ingerido en el camerino–, Noel empezó a tocar una canción diferente. Liam se sentaba en el suelo, desesperado, hasta que en un momento se acercó a su hermano: “que te den”, le dijo justo antes de golpearle en la cabeza con una pandereta. “Tiene suerte de que no le he lanzado un monitor o una batería”, añadió. El resultado: los dos salieron de escena antes de acabar el concierto.

Un año después tuvo lugar la pelea que se hizo viral cuando todavía no existía el término. Fue durante una entrevista de los dos hermanos con John Harris, cuyo audio fue publicado. Durante casi 15 minutos, los hermanos se insultaron de todas las maneras posibles cuando se mencionó un altercado provocado por Liam en un tren en Países Bajos. Los echaron del tren. Noel, durante la entrevista, comparaba a su hermano con un hooligan y Liam le responde que se meta su dinero donde le quepa. Lo más curioso de esta pelea es que no provocó la separación del grupo, sino que acrecentó su fama. El audio sigue disponible en YouTube.

1996, el año fatídico

Grabar un MTV Unplugged era de lo mejor que podía pasarle a un artista en los 90. Oasis tuvo la oportunidad, pero no supo aprovecharla: Liam llegó con la garganta destrozada a la grabación y, de un momento a otro, dejó de cantar. El problema llegó cuando unas cámaras captaron a Liam bebiendo en el backstage. Noel tuvo que hacer de vocalista durante el show y Liam se enfadó por este motivo. Finalmente, quiso volver para cantar Hello, pero tanto la productora como Noel se negaron.

En el mismo año, durante la gira de (What’s the Story) Morning Glory?, los hermanos discutieron tanto que resultó un milagro que la banda no se separase. Se cancelaron varios conciertos, la banda se separó de manera temporal, Noel Gallagher se fue dos veces y, después del MTV Unplugged y con los preparativos del brazo estadounidense del tour, Liam desaparece. Finalmente, se reunió con la banda, pero ni siquiera eso calmó los ánimos.

El principio del fin

Llega la década de los 2000 y con ella, la inminente separación de Oasis. Había un concierto programado en Barcelona que se canceló por una lesión del batería Alan White. Decidieron salir esa noche y fue entonces cuando Liam cuestionó la paternidad de Noel, asegurando que Anais no era su hija. Llegaron a los puños y Noel volvió a alejarse de la banda. En 2002 volvieron a girar con Heathen Chemistry: Liam perdía la voz constantemente y Noel estaba cada vez más cansado de su hermano. El 30 de noviembre de ese año Liam perdió varios dientes en una pelea de bar en Múnich. Esa noche, los componentes de Oasis –excepto Noel– empezaron a reñir después de haber estado bebiendo durante horas, y acabaron molestando a otros clientes, que entraron en la pelea. Liam acabó golpeando en el pecho a un agente de policía. El altercado les costó la gira, que acabó cancelándose.

En 2005 estaban en Italia. Noel mostró en una entrevista la profunda desilusión que sentía respecto a su hermano. No había vuelta atrás, la separación estaba a la vuelta de la esquina. Y, finalmente, llegó el 28 de agosto de 2009. Oasis encabezaba el Rock En Seine en París cuando todo estalló por los aires. Lo contaba el mayor a la revista Esquire en 2015: "Nos quedaban dos conciertos y creo que si hubiera llegado al final de esa gira y hubiera tenido seis meses de descanso simplemente me habría olvidado de ello y habría seguido adelante, pero la gota que colmó el vaso fue la noche en París y eso fue una pelea. No hay oscuridad oculta". Liam salió del vestuario minutos antes del show y comenzó a destrozar una guitarra. Noel cuenta que no aguantó más y acabaron en el suelo. Estaban tan acostumbrados a estos altercados que nadie hizo nada, todo el mundo miró hacia otro lado: “¿sabes qué? Me voy de aquí”, dijo Noel, y desapareció cinco minutos antes de comenzar el concierto. El día siguiente anunció la ruptura: “no podía seguir trabajando con Liam ni un minuto más”, anunciaba Noel en el comunicado de separación.

Han pasado otros 15 años desde entonces y queda otro más para la reunión de Oasis en un nuevo tour. Hay previstos 14 conciertos de uno de los regresos más esperados: Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín serán los escenarios en los que se comprobará si la tregua de los Gallagher es cierta. Parecía imposible, pero, al final, ninguna tormenta dura eternamente.