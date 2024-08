El desamor y las relaciones rotas se exponen en un edificio de Zagreb: el arte de coleccionar adioses

El museo dedicado a olvidar los malos recuerdos sentimentales propone a los visitantes que se lleven un detalle para rememorar su feliz paso por el lugar. Para ello oferta en su tienda de regalos una amplia variedad de productos que, si bien resultan reiterativos en el tema, hacen lo posible por abordarlo desde el humor y el optimismo para así restarle gravedad a esas situaciones de desamor.

Por ejemplo, marcapáginas en los que se puede leer el lema "Pasa página" (2 euros); borradores "para borrar los malos recuerdos" (4 euros); una tira imantada de un metro con diferentes frases inspiracionales para recortar entre las que se encuentran "Mañana será otro día", "Nunca más" o "Mi vida empieza ahora" (4 euros); cerillas para "romper el hielo" que juegan también con el doble sentido del término en inglés (matches) y encuentro (match) (3,50 euros); libretas en cuyas portadas aparecen frases como "Historias más interesantes que las tuyas" o "Cosas que no me atrevo a contar en voz alta" (13,90 euros), o un juego de postales (4 euros) con frases románticas que se pueden completar con un irónico cierre que se descubre rascando la tinta que oculta la segunda parte de la sentencia. Por ejemplo: "Podría pasarme horas observándote", a la que se añade "… pero lo único que quiero ahora es verte marchar", "Me encantan nuestros largos paseos", a los que se puede sumar "… pero es momento de tomar caminos separados" o "Eres perfecto", al que se suma "… pero no es el momento adecuado".

También existe un catálogo con las mejores piezas de la colección (31 euros), tote bags (9,90 euros), velas (8,70 euros), jabones (6,70) y, cómo no, productos de temporada con motivos navideños, una de las fechas en las que el recuerdo de las rupturas sentimentales resulta un poquito más doloroso.