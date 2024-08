10 momentos inmortales de Peret para recordarlo en los 10 años de su muerte

El cantante representó a España en el festival de Eurovisión de 1974, celebrado en Brighton. Interpretó Canta y se feliz acompañado de las coristas Consuelo y Teresa Pubill y de los palmeros Antonio Valentí, Juan Calabuch y Pedro Reyes. La canción obtuvo 10 puntos y quedó en el noveno puesto de 17 participantes. Ganó el concurso ABBA con Waterloo. Peret no quería ir a Eurovisión. Era una estrella internacional que no tenía ninguna necesidad de acudir al festival y el régimen de Franco había ejecutado el 2 de marzo al catalán Salvador Puig Antich y al alemán Heinz Chez, las dos últimas personas ajusticiadas por el dictador. No obstante, Peret fue presionado, incluso con amenazas de muerte, diría más tarde, y se vio obligado a actuar en Eurovisión. La condena internacional de las ejecuciones de Puig Antich y Chez no jugó a favor de Peret en las votaciones.