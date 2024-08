La reunión de Oasis está cada vez más cerca: esto es todo lo que se sabe hasta ahora

Lo imposible está a punto de volverse realidad: los rumores de reunión de Oasis parecían estar en lo cierto. Liam Gallagher siempre dejó en el aire la posibilidad de un reencuentro, pero su hermano, Noel Gallagher, no estaba por la labor.

Se cumplen 30 años del lanzamiento de Definitely Maybe, uno de los álbumes más reconocidos del britpop. El disco ha sido reeditado por Big Brother Recordings y saldrá a la venta el 30 de agosto, coincidiendo con la gira aniversario en la que Liam lleva envuelto desde junio. De su hermano no hubo noticias hasta el 22 de agosto. La banda anunció en su cuenta de X (antiguo Twitter) que Noel había regresado a Sifters Records para contar cómo se grabó el álbum, siendo el primer acercamiento del pequeño de los hermanos a la banda en años. Los rumores ya estaban sobre la mesa, pero la entrevista a Noel ha dado esperanza a la legión de fans que el grupo conserva.

Conciertos 15 años después

Rolling Stone ha asegurado que los hermanos podrían haber solucionado sus diferencias 15 años después de la pelea que le costó la vida a Oasis justo antes de su actuación en el Rock En Seine de París. El mayor de los dos hermanos lanzó un comunicado en ese momento: “no podía seguir trabajando con Liam ni un minuto más”, anunciaba Noel Gallagher. Pero un nuevo post en redes que tanto Liam Gallagher como la banda han compartido en sus cuentas de redes sociales da pistas sobre un posible cambio de actitud: 11 segundos de vídeo en el que aparecen una fecha y una hora, el 27 de agosto de 2024 a las 8 de la mañana.

Los fans coinciden en que este anuncio estaría relacionado con una nueva gira de Oasis. The Times cuenta que los hermanos podrían estar planeando una presentación en su ciudad natal, Manchester, seguida de una serie de 10 conciertos en Wembley para 2025, lo que superaría el récord de 8 noches consecutivas alcanzado por Taylor Swift este año.

Liam ha estado respondiendo a los fanáticos en X. Uno de ellos comentó que el recinto donde supuestamente se celebrará el concierto de reunión en Manchester es un lugar pésimo para ello. “Nos vemos al frente”, aseguró el músico, aumentando todavía más el nerviosismo de los fans. El día 27 saldrán de dudas.