'Isla perdida', el último estreno de Fernando Trueba que no está convenciendo a la crítica

El 23 de agosto se estrenó Isla perdida (Haunted Heart en su título internacional), la última cinta firmada por Fernando Trueba. El director ha tardado diez años en sacar adelante este noir que ha sido rodado en inglés, español y griego y que está protagonizado por Aida Folch, que trabaja por cuarta vez con el cineasta, el colombiano Juan Pablo Urrego y Matt Dillon. Está ambientado en las islas griegas y tiene el jazz como telón de fondo.

La cinta, dividida en tres partes como tres movimientos de una composición musical, comienza en verano, cuando Álex (Folch), una aspirante a maître, llega tarde a su cita laboral con Max (Dillon), dueño y chef de un restaurante al que solo se accede en barco, y debe conformarse con trabajar de camarera.

Un homenaje frustrado según la crítica

En las entrevistas de promoción de la película, Trueba ha afirmado que la intención era hacer un tributo al cine de Alfred Hitchcock y a las novelas de Patricia Highsmith, pero la crítica española afirma que al ganador del Oscar por Belle Époque no le ha salido bien. Javier Ocaña comenta en su crítica cómo Folch y Dillon funcionan bien por separado, pero no juntos. Marcos Vasco afirma en e-cartelera que “estamos ante una película totalmente predecible delatada por dos cuestiones: su reparto y su estructura narrativa”, destacando también el fallo en la elección del reparto. Santiago Alverú habla también de la película en Cinemanía: “Es cine clásico que no lo parece”, dice sobre el filme.

Matt Dillon y Aida Folch junto a Fernando Trueba en la presentación de 'Isla Perdida'. / EFE

Fuera de España, la actitud ante el filme, aunque mejora, tampoco es positiva: “la película es entretenida, pero muy convencional, no hay nada nuevo o inesperado en ella”, afirma Jonathan Holland para la revista británica Screendaily, coincidiendo con las opiniones que manifiestan en redes aquellos que ya han visto Isla Perdida en cines: una película de luces y sombras.