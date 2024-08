El desconocido festival de teatro que un pueblo de La Mancha ha protegido durante generaciones: “Hasta aquí han llegado personas que no encontraban su sitio”

El verano en La Mancha no sigue el ritmo del calendario. Termina cuando los atardeceres dejan de ser naranjas, las bicicletas vuelven al garaje de los abuelos y el olor de la vendimia inunda cada rincón. Como si de un escenario se tratase toca bajar el telón y abrir paso a la melancolía propia del primer amor y al rumor de las verbenas. En Manzanares, un pequeño pueblo de Ciudad Real, en la Castilla profunda, les tocará despedirse de una de sus señas de identidad en la época estival: el Festival Internacional de Teatro Contemporáneo Lazarillo. Desde este domingo y hasta el 1 de septiembre, esta localidad de 18.000 habitantes se llena de arte como lo viene haciendo durante 50 años ininterrumpidos, lo que convierte a su certamen en el más antiguo de España en esta modalidad.

“Nace de una manera desinteresada, sin dinero a cambio. Nosotros nos encargamos de todo: programar, negociar, trasladar... ”, explica Manuel Sánchez, ex director y actual miembro de la Junta. La emoción se refleja en sus ojos y en la del resto de componentes que le acompañan en la entrevista. Atienden a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en el centro cultural Ciega de Manzanares, lugar en el que se localiza la sede de la asociación Lazarillo Teatro de Cámara y Ensayo, que surgió durante el franquismo, en 1960. “El festival llegó 14 temporadas después. Primero fue una muestra y, poco a poco, ha ido creciendo hasta convertirse en lo que es hoy”, señala Míriam Rodríguez, ex directora y encargada de comunicación. A sus espaldas pueden presumir de haber recibido a 13 Premios Max y 500 compañías nacionales. Además, de producir cerca de 40 títulos infantiles y 20 giras.

Durante sus 50 años en activo han producido más de 20 giras teatrales / ALBA VIGARAY

En este Almagro alternativo, la pomposidad y la fama quedan lejos. También lo clásico, porque la apuesta es distinta. En sus tablas han abordado problemáticas dispares: violencia machista, proxenetismo, diversidad sexual... “Recuerdo un año en el que era menor de edad y me prohibieron entrar porque se representaban relaciones sexuales”, cuenta como anécdota Míriam. Mientras Manuel resalta una trilogía cuya temática principal era el paso de ETA en La Mancha. Esta vez las grandes apuestas son la comedia drag Risas fuera del armario y Federico, sobre memoria democrática y la figura de Lorca. “El objetivo siempre ha sido hacer algo comprometido, que se aleje de lo neutro, que haga pensar. Algunos, incluso, son temas tan políticamente arriesgados que hemos llegado a pensar que no vendría nadie”, comenta Alfonso Rodríguez, miembro de la Junta directiva.

Las obras tienen precios reducidos para que lleguen a todos los bolsillos / ALBA VIGARAY

Sin embargo, la respuesta ha sido la opuesta, pues Manzanares suele volcarse con cada propuesta. Jesús Romero lleva acudiendo más de 20 veranos a la cita. “Llega y el pueblo se transforma, hay un ambiente de euforia y de pasión por el teatro que nos invade a todos”, relata. Asimismo, los hay que les apoyan económicamente a modo de patrocinio, como es el caso de Augusto Rodríguez, dueño de la bodega Vinícola de Castilla. “Tenemos que ofrecer más a la gente joven. De lo contrario, se marcharán tanto por trabajo como por ocio”. Otro sector que se beneficia de ello son los más pequeños, ya que la programación cuenta con una amplia variedad de obras destinadas a ellos. “Queremos acercarlo a los más pequeños para que puedan vivirlo desde dentro de modo accesible y divertido”, apunta Míriam.

De Lola Herrera a Gemma Cuervo

Por las calles de Manzanares se respira cultura a raudales. Lo raro es que haya un sólo vecino que, por unas u otras, no tenga relación con alguna asociación. Aquí se vive el teatro con tal ímpetu que el público que acogerá esta semana resulta más que familiar. Eso no les impone, al contrario. “Este es un lugar diverso. Hasta aquí han llegado personas que no encontraban su sitio. Es precioso ver que alguien se emociona con una obra que, sin darse cuenta, está contando su historia”, relata Míriam. Una magia que no entiende de edades. De hecho, jóvenes y mayores compartirán esa parte más auténtica de sus vidas: aquella que, alejada de la rutina, como si de un mundo aparte se tratase, les permite sentirse fieles a sí mismos. En parte, por la cercanía que se impone a esta orilla de la calle Virgen del Carmen. Escuchar a Lola Herrera, Nuria Espert y Asunción Balaguer a ras de piel es una experiencia poco común en muestras nacionales.

En la compañía hay familias enteras: abuelos, padres e hijos / ALBA VIGARAY

Cada año, la organización convoca a una figura representativa del arte dramático para otorgarle su Premio Escena, que reconoce su trayectoria profesional. Este 2024, tras 23 galardones, será para Gemma Cuervo. “Una de las cosas más bonitas es codearse con artistas de la talla de José Sacristán. A mí, me tocó recogerle en coche en la estación de tren. Recuerdo que nos metimos por dirección prohibida y, de repente, soltó con la voz tan característica que tiene: ‘Creo que no se puede ir por ahí’. De todo aprendemos. Y eso es lo más chulo”, sostiene Manuel, que subraya la progresiva profesionalización del centro. Abajo, al lado del patio donde celebran los talleres y proyecciones, repleto de sillas, tienen el almacén donde atesoran trajes, atrezzo, focos… Un botín que rememora cada iniciativa que han impulsado en estas cinco décadas. Y que, de vez en cuando, reutilizan para otros nuevos.

Entradas, sillas, carteles...

“Aunque es un festival pequeñito, cada vez nos conocen más compañías. Como curiosidad, hay actores que han bajado su caché al descubrir lo que significa esta cita para el pueblo. No existe un formato igual, lo que les acaba entusiasmando. Pepe Viyuela, por ejemplo, tras recibir su placa, nos pidió que no nos levantásemos ya que quería regalarnos su espectáculo”, mantiene Míriam. Una experiencia que no deja de asombrar a la juventud, representados por Almudena y Rodrigo en esta charla. Tienen 19 primaveras y la alegría intacta bajo el brazo. Ella empezó en 2017; él, en 2019. Y, desde entonces, han mimado el proyecto tanto como la familia que les esperaba. “Al principio, nos daba respeto. Lazarillo era un nombre muy grande. Entramos como azafatos y, paso a paso, desarrollamos funciones: cortar entradas, poner sillas, pegar carteles… Lo mejor es hacerlo juntos. Eso es maravilloso”, aseguran. En el futuro, les gustaría seguir madurando su vena artística.

Una de las actividades más importantes son las escuelas de teatro para los más pequeños / ALBA VIGARAY

La media del equipo es de 26 años, lo que demuestra que la tradición ha ido pasando de generación en generación. De ahí que el compromiso sea enorme. “Somos personas diferentes, pero unidas por el teatro”, dice Almudena. A lo que Rodrigo añade: “Se han creado vínculos fuertes entre nosotros. Nos apoyamos”. Y no se equivocan. Basta con ver la postal que corona este reportaje: ahí, sobre el escenario, con la mirada vidriosa, todos coinciden que ésta es su casa. Y, como tal, no puede faltar la complicidad que les une. En las buenas y en las maduras, pues los nervios de redactar los contratos, negociar los sueldos o coordinar los hoteles pueden desgastar. No obstante, por suerte, ante las dudas, siempre hay alguien dispuesto a devolver tal ilusión. “He pasado por épocas en las que no tenía con quien salir un viernes y aquí hice amigos que no me han soltado nunca”, concluye Carlos. “Somos una familia”. Sobre y bajo las tablas.