Sectas, drogas y viajes: la vida salvaje de Cookie Mueller arrasa en las redes sociales

En 1969, una joven hippie vivía en un sótano plagado de cucarachas en Baltimore. Afortunadamente, tenía como mascota a un mono que las cazaba en cuanto asomaban las antenas y se las comía con gusto. Una noche, la inquilina y dos de los habituales de aquel cuchitril en el que siempre había gente, fueron a una sala de bingo a ver Mondo Trasho, la película de un realizador llamado John Waters. Tras la proyección, se sorteó una cena en una hamburguesería y una prueba de cámara, que ganó esa chica habitante del subsuelo de la ciudad. La conexión con el director fue inmediata, casi automáticamente la incluyó en el elenco de Multiple Maniacs junto a otras estrellas del underground más under como Divine. Fue el inicio de una gran amistad con toda aquella pandilla de genios iconoclastas.

La protagonista de esta historia rocambolesca –que bien podría ser una ficción, pero no lo fue– es Cookie Mueller, la autora de los textos autobiográficos recopilados en el volumen Caminar por aguas cristalinas en una piscina pintada de negro, que la editorial Los tres editores ha publicado recientemente en España con traducción de Rodrigo Olavarría. El libro, si se utiliza su presencia en las redes sociales como medidor, ha sido un éxito: su cubierta, de fondo rosa con tipografía en verde diseñada por Oriol Corsà, ha aparecido en perfiles de Instagram de famosos como la actriz Anna Castillo además de en muchos otros pertenecientes a simples mortales.

Jochen Vivallo, uno de los responsables de la editorial, comenta que “la acogida del libro ha superado nuestras siempre limitadas expectativas”. Se trata de una traducción de 300 páginas, con un título largo – “y difícil de retener”, apostilla– de una autora poco conocida fuera de Estados Unidos y que murió en 1989. Pero aunque Mueller vivió solo hasta los 40 años, lo hizo intensamente y acumuló una gran cantidad de anécdotas. No siempre fueron divertidas pero su manera de contarlas en el papel las llenó de gracia. Salvar a un amigo a punto de fallecer de una sobredosis de heroína con una jeringuilla, sal y agua en el suelo de un baño no precisamente esterilizado no es una experiencia deseable, pero ella la transformó en un relato casi cómico.

El primer texto del volumen está fechado en 1964, cuando Mueller aún vivía en casa de sus padres, estaba en el instituto y tenía dos parejas: Jack, un rebelde alcohólico de 17 años, y Gloria, una compañera de clase con mucha pericia para cambiar de peinado. A los 18, después de varios años de jugar con los nervios de sus progenitores con sus frecuentes desapariciones, cogió el petate, se fue a vivir con cinco hippies y conoció la vida laboral "de nueve a cinco". Según su narración, en apenas unos días boicoteó a la empresa que le daba trabajo como asistente del gerente de crédito, es decir, la encargada de llamar por teléfono a los clientes que no pagaban sus deudas. En una carambola digna de premio, consiguió liberar a los morosos y vengarse de su asqueroso jefe. No tenía muchas dudas, pero aquella vivencia le dejó claro que los convencionalismos no eran para ella.

Mueller se metió de lleno en el movimiento hippie, con sus drogas, sus sectas –estuvo a punto de conocer a Charles Manson, pero se bajó de la furgoneta de sus seguidores antes de que apareciese– y sus viajes atolondrados. Joan Didion escribió sobre todo aquello como observadora, Mueller como protagonista. Aunque se definía a sí misma como "una rubia de Estados Unidos", tenía un estilo estético que la diferenciaba del resto de compañeros de aventuras. “Yo me maquillaba los ojos. Era una forma de evocar un período en que me embadurnaba toda la cara y me cardaba el pelo [su época de noviazgo con Gloria]”, explica en el libro. “Nadie usaba maquillaje en Haight... El único maquillaje visible era, quizá, una ocasional flor o un tercer ojo pintado en la frente. Pero nadie se pintaba los ojos”.

Cookie Mueller junto a John Waters. / CEDIDA

El cardado capilar sí era muy propio del universo de Waters. En ese ámbito conoció y se hizo gran amiga de Divine, protagonista de Pink Flamingos (1972) y de la escena posiblemente más famosa rodada por el director en toda su carrera: la de la caca de perro (si no la conoce y decide buscarla en internet, prepárese para una posible arcada). Trabajaron juntos (Divine se vestía de mujer, pero utilizaba pronombres masculinos) durante un tiempo compartieron casa en Provincetown y hasta llegaron a tener un accidente de coche que Mueller cuenta en el capítulo que le dedica en exclusiva. “Un día que Divine estaba cansado de sentir tanto frío se fue de la casa en medio de una ventisca, con el televisor bajo el brazo, y lo cambió por un tanque de queroseno. Es el tipo de persona que resuelve los problemas”, describe.

La cronista de una época que fue

Esa facilidad de Cookie Mueller para contar penurias con ligereza fue lo que llevó a los responsables de Los tres editores a publicar su obra. “Conocíamos a Cookie como actriz y escritora, pero la revelación fue en 2022, cuando Semiotext(e) publicó las obras completas. El efecto de leer 300 páginas de Cookie, la acumulación de anécdota sobre anécdota, nos encantó”, explica Jochen Vivallo. “En la página 100 pensamos: esto hay que publicarlo porque dialoga muy bien con otros títulos de nuestro joven catálogo: la sensibilidad de Luis Chaves o el desparpajo de Hervé Guibert van de la mano con la literatura Cookie Mueller”, sostiene.

Después de las andanzas hippies, la escritora se trasladó a Nueva York, la ciudad en la que pasaba todo, con su hijo Max. Los servicios sociales no andaban muy avispados, pues Mueller no fue nunca lo que se dice una madre convencional con sus salidas nocturnas y su consumo diario de drogas. Sus insaciables ganas de diversión y de captar lo que pasaba –le ocurriera lo que le ocurriera, ella era escritora– la convirtieron en una it-girl que conocía a todo el mundo y tenía la llave para entrar en cualquier fiesta: su propia persona. Los artículos que publicaba en los diferentes medios, como el consultorio Ask Dr. Mueller en el East Village Eye, plasmaron cómo la heroína se coló en la vida social como una droga más aunque en aquel momento aún no fuesen conscientes de las consecuencias que llegaría a tener.

De hecho, ella y su marido murieron en 1989 con una semana de diferencia, ambos enfermos de sida. Su adicción la había alejado de amigos como John Waters y de su vida profesional, aunque unos años antes había escrito la obra Drugs junto a Glenn O'Brien, un trabajo que pasó a la posteridad y que años después inspiró a creadores de diferentes disciplinas, como al diseñador Raf Simons para su colección Youth In Motion (2018).

“El propio libro, que está ordenado cronológicamente, describe esa trayectoria: comienza con una chica singular en el Baltimore de los 60, pasa por la California hippie, y acaba a finales de los 80 con una plaga que va destruyendo diversos modos de vida, mientras el resto de la sociedad hace oídos sordos”, declara Vivallo. Como la propia Mueller escribió en Una última carta, el texto que cierra Caminar por aguas cristalinas en una piscina pintada de negro: “Vivimos en una zona de guerra, pero es un campo de batalla diferente. No son balas las que se están llevando a estos soldados y no hay ni bombas ni fuego enemigo. Esta gente muere en un suspiro”. Sus cenizas están esparcidas por muchos de los lugares que visitó en su fugaz existencia –Provincetown, Sorrento o Nueva York, entre otros– porque ella no dijo que no a ningún viaje, literal o metafórico. Y, por suerte, los dejó escritos para la posteridad.