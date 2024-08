El día que Beyoncé se convirtió en Beychella

Lo tuvo todo para convertirse en una de las grandes epopeyas americanas de nuestro tiempo. Talento, superación personal, resiliencia al límite de lo humanamente posible, un apabullante sentido del espectáculo y memoria histórica para reivindicar a decenas de artistas del siglo XX. Negros y negras, para más señas. Fue en el Valle de Coachella, en el desierto de Colorado, en California. En uno de los festivales más concurridos del siglo XXI, con toda seguridad el más exclusivo y elitista, aquel en el que campan a sus anchas los influencers, impera el postureo instagramer y los abonos se venden a precio de sangre de unicornio.

El pase más económico para uno de los dos fines de semana de su próxima edición, la de 2025, es de 599 dólares (unos 546 euros). El más barato de 2018 era de 429 dólares (unos 391 euros). Es el mismo festival en el que este mismo año Damon Albarn (Blur) se desgañitaba ante la indiferencia generalizada de la audiencia, que apenas conocía sus canciones. El mismo en el que Daft Punk resignificaron lo que puede ser un concierto de música electrónica con aquella imponente pirámide que escenificó su retorno a los escenarios en 2006, cuando muchos les daban por amortizados.

El 14 y el 21 de abril de 2018 fue cuando Beyoncé, camino de los 37 años y un año después de haber aplazado su actuación prevista para 2017 debido a su inesperado embarazo, se coronó como la mujer más importante de la música popular de nuestro siglo, independientemente de que otras hayan podido vender más discos o más tickets para sus conciertos. Quien quiera saber por qué, no tiene más que prestarle dos horitas de su tiempo al sensacional Homecoming: A Film By Beyoncé (dirigida y guionizada por ella misma, estrenada en 2019), una suerte de mezcla entre documental y grabación en directo que es también una de las mejores películas musicales de las últimas décadas.

Se puede ver aún en Netflix. Se llevó un Grammy y seis nominaciones a los Emmy. Se dice que son un total de 41 millones de personas quienes han visto aquella actuación, ya fuera por el documental o por su versión en Youtube. Que es el evento musical más visto de la historia. En cualquier caso, las cifras marean.

Habitualmente estas grabaciones en directo, comercializadas como película y como disco (también salió Homecoming: The Live Album), están planificadas al milímetro, concebidas y previstas con meses, a veces con años de antelación. ¿Por qué Coachella? La elección no parecía en absoluto casual. El público del macrofestival había sido tradicionalmente blanco y en un porcentaje abrumador, desde su primera edición en 1999. Solo cinco años antes de la actuación de Beyoncé, en 2013, apenas un cinco por ciento de sus asistentes eran de raza negra. Es más, solo dos mujeres habían sido cabeza de cartel hasta 2018: Lady Gaga y Björk.

Hay una lectura tan feminista como racial en su órdago, y no cuesta dar con ambas. Son explícitas. La preparación física a la que se sometió la diva fue extenuante, ya que había sido madre de mellizos solo diez meses antes (Rumi y Sir Carter: ahora tienen seis años y la voz de la primera suena en su último disco, Cowboy Carter, de este mismo año) y llegó a pesar 99 kilos. Sometió su cuerpo y su mente a una disciplina marcial. Se puso a sí misma al límite. Eliminó de su dieta los hidratos, el azúcar, las grasas, el alcohol y la carne. La transformación resultó casi increíble. También la reivindicación de la cultura negra que despliega a lo largo de los 105 minutos que dura su espectáculo es inequívoca: Public Enemy, Nina Simone, Spike Lee, Prince, Michael Jackson, Malcolm X, Chimamanda Ngozi Adichie, Fela Kuti o las estrellas de la Motown tienen su reflejo, de un modo o de otro. Ya sea en forma de discursos, eslóganes, imágenes o guiños sonoros. La música soul, el blues, el jazz y el hip hop estuvieron representados. Fue una visión integrista, panteísta, casi inabarcable, de la cultura negra. Una constelación de referencias musicales y culturales que orbita muy por encima de la media del pop de consumo de cualquier tiempo. Y servida desde la misma entraña del sistema, desde uno de los festivales más elitistas del planeta.

El despliegue escénico fue tan apabullante que cuesta pensar en un solo cabo suelto, en alguna asignatura pendiente por exponer, por mínima que fuera. Nada se dejó al azar. No se dio puntada sin hilo. Contó con su pirámide, con su nómina de majorettes, con su sección de vientos, con sus coros y con su enorme cuerpo de bailarines al servicio de coreografías medidas. Más de 100 profesionales sobre el escenario. Con su homenaje al antiguo Egipto, vestida como Nefertiti en los primeros compases del show, sin importarle que pudieran acusarla de apropiacionismo cultural porque conviene recordar que el lenguaje kermético, por ejemplo, tiene su origen en el antiguo Egipto y es uno de los emblemas del revivalismo cultural panafricano de la segunda mitad del siglo XX, también expuesto antes por estrellas como Erykah Badu o Rihanna (quien, por cierto, no se perdió el concierto). Fue también un tributo a la hermandad femenina, a la sororidad o como diablos la queramos llamar, con la participación de las otras dos integrantes de su antigua banda, Destiny’s Child (Kelly Rowland y Michelle Williams) y de su hermana Solange en momentos puntuales de aquel set de 26 canciones.

Kelly Rowland y Michelle Williams (Destiny’s Child) actuando junto a Beyoncé. / CEDIDA

Beyoncé ya había publicado antes de aquel histórico concierto al menos dos obras maestras, los álbumes Beyoncé (2013) y Lemonade (2016). Sin desmerecer en absoluto sus dos últimas entregas, de tinte más conceptual (Renaissance, de 2022, y Cowboy Carter, de 2024), puede decirse que su deslumbrante concierto de Coachella en 2018 fue como el tercer vértice de su cenit creativo.

Desde entonces, y tal y como expuso estupendamente la socióloga Elena Herrera Quintana en su libro Beyoncé, en la intersección (Dos bigotes), uno de los mejores ensayos nunca publicados sobre su figura (el mejor en castellano, sin duda), a Beyoncé se le ha discutido su autoridad para erigirse en portavoz feminista o racial por ser multimillonaria, por no ser suficientemente negra, por fagocitar sonidos underground en un contexto mainstream (nada que no hiciera, por cierto, la mejor Madonna), por proyectar una imagen teóricamente hipersexualizada, por no conceder apenas entrevistas o por discriminar con un incomprensible celo el acceso de los medios de comunicación a algunos de sus conciertos (en esto ya podía aprender de la inteligente generosidad de Taylor Swift), pero lo que no se le puede negar es que después de aquellas dos imborrables noches de Coachella, la combinación natural de géneros de raigambre negra y la reivindicación de la cultura afroamericana han ido a más, tanto desde lo mainstream como desde lo alternativo, si es que aún existe alguna frontera que los separe. Que les pregunten a Little Simz, Soul Glo, Megan Thee Stallion, SZA, Moor Mother, Sault, Sudan Archives, Noname, Kelela y tantas otras mujeres que han publicado sensacionales discos en los últimos cinco años.