Novelas de fantasía 'young adult' para finiquitar el verano

La trilogía Powerless (Alfaguara), compuesta de tres libros principales y uno secundario, es una de las novedades de este año que más han triunfado entre lectores amantes de la fantasía young adult. La historia, un puro enemies to lovers, te mantiene en tensión desde las primeras páginas y nos enseña que a veces vale más el valor de uno mismo que los poderes en un mundo clasista y estricto con la sociedad. El relato, que recuerda un poco a los Juegos del hambre o a Divergente, nos pone en la piel de Paedyn, una joven que no tiene poderes y que se esconde como médium en una sociedad donde los poderes definen a qué clase perteneces y, en caso de no poseer ninguno, estás sentenciado a muerte. Lauren Roberts, una de las escritoras revelación este 2024, continúa con la trilogía con la publicación de Reckless este julio y la culminará con Fearless en 2025.