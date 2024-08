Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Tras el pelotazo de Living In America, la banda liderada por Maja Ivarsson editó el mejor álbum de su carrera: de aquel híper guitarrero Dying To Say This To You sobresalió un tema que, con la dosis justa de electrónica, tan de Suecia como Ikea, les catapultó a la escena internacional. Painted By Numbers podría perfectamente ser un corte de The Killers, pero le hubiese faltado el toque ácido que la líder le da. Han pasado 18 años y sigue sonando espectacular.