Taylor Swift interpreta 'Florida!!!' junto a Florence Welch en el final del 'Eras Tour' por Europa

Parecía que el octavo concierto de Londres seguía el ritmo de todos los shows, hasta que llegó el momento en el que terminaba la era de The Tortured Poets Department. Taylor tocó las canciones que estaban previstas, como I Can Do It With a Broken Heart, But Daddy I Love Him o Who’s Afraid Of Little Old Me? La sorpresa llegó cuando la cantante se quedó inmóvil durante unos segundos para presentar Florida!!!, la colaboración con Florence Welch (Florence + The Machine) que no había sido interpretada en directo hasta entonces. Un guiño a la nueva etapa de su gira mundial, ya que el próximo concierto será en Florida y dará comienzo al brazo norteamericano del Eras Tour.

Esta presentación fue uno de los momentos más icónicos de la última noche londinense. Rápidamente, se viralizó en redes sociales para la sorpresa de todos los swifties que no estaban en el concierto. En los vídeos se puede ver la confusión del público, que se mostró expectante ante la posibilidad de que Florence apareciese en escena. Y así fue. Los gritos se apoderaron de Wembley una vez más y la solista de Florence + The Machine subió desde uno de los huecos del escenario principal.

Noche de sorpresas

La inesperada aparición de Florence no fue la única sorpresa del día. Jack Antonoff, amigo y colaborador de Swift, se unió a ella para interpretar en acústico Death By a Thousand Cuts y Getaway Car, recreando el momento en el que compusieron la segunda y que se muestra en Miss Americana, el documental centrado en la artista.

Para culminar con las sorpresas, Taylor volvió a dejar boquiabiertos a los asistentes con So Long, London, una canción que no había interpretado desde el inicio de su gira en marzo del año pasado.

El videoclip de la gira

Horas antes del último concierto de Londres se anunciaba el videoclip de I Can Do It With A Broken Heart, que ha resultado ser un behind the scenes de una de las giras más exitosas de los últimos tiempos.

En él se confirman algunos rumores que recorrían las redes desde el inicio de la gira: efectivamente, la artista llega al escenario escondida en el supuesto carrito de la limpieza. También se explica dónde cae cuando se sumerje en las profundidades de las macroestructuras que forman la escena. Y se muestran los ensayos. Un regalo de Taylor para que los que hayan asistido a sus conciertos puedan conocerlo un poco mejor y, quizás, revivirlo desde la nostalgia.