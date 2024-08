Látigos, grilletes y cadenas: el museo que celebra la resiliencia afroamericana

Las naciones surgidas de las revoluciones del siglo XIX y de los movimientos de descolonización del XX son las que mejor han sabido resolver la eterna discusión entre cultura erudita y cultura popular. Su voluntad de desvincularse de las tradiciones academicistas procedentes la metrópoli, sumada a la necesidad de reivindicar una cultura propia, permitió que los criterios relativos a lo que era o no arte se ampliasen y resultaran más laxos que en el continente Europeo. Si bien muchas de esas nuevas manifestaciones culturales seguían estando vinculadas a la oligarquía del país liberado, esas nuevas naciones comenzaron a reconocer poco a poco el valor de las manifestaciones de los pueblos originarios y de las minorías étnicas. Si además estas manifestaciones no hegemónicas se podían rentabilizar a través de los nuevos sistemas de ocio surgidos con la industrialización, como el cine, la radio o el gramófono, el aprecio de esas otras culturas era mayor y su asimilación por el resto de la sociedad, más rápida.

Estados Unidos es un buen ejemplo de cómo hacer cultura de lo popular. Lo que en otros países hubiera encontrado lugar en museos de artes decorativas, folclore o tradiciones populares, en el país norteamericano está incluido en museos sin adjetivo alguno, en los que caben, sin jerarquías, revistas, automóviles, discos, carteles, manuscritos de libros de poesía, merchandising, cuadros, dibujos, esculturas, guitarras eléctricas, vestidos de época o chaquetas de lentejuelas. Así sucede en el National Museum of African American History and Culture o, en castellano, el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, perteneciente a la Smithsonian Institution.

Fundado en 1846 a través de una cláusula testamentaria por James Smithson, científico británico que murió sin herederos y que nunca puso un pie en Estados Unidos, el Instituto Smithoniano es un centro de investigación dependiente del gobierno estadounidense destinado al desarrollo y difusión del conocimiento en diferentes campos. Por ejemplo, la astrofísica, las ciencias medioambientales, la zoología y, muy especialmente, el campo de la cultura y las tradiciones populares, cuyos resultados han sido compartidos con el gran público a través de libros, revistas, documentales, sellos discográficos como Folkways y una importante red de museos, la mayoría de los cuales, incluido el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, se encuentra en la sede central de la institución en Washington D.C.

La colección

Creado por una ley federal de 2003, el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana tiene como objetivo preservar el legado de los afroamericanos en la construcción del país. Un objetivo que queda evidente desde el propio edificio de cuatro sótanos y otras tantas plantas, proyectado por el equipo del diseñador ghanés David Adjaye y el arquitecto Philip Freelon y cuya fachada, que reinterpreta elementos propios de la cultura africana como el arte Yoruba, está recubierta por unas celosías que recuerdan a las que los esclavos realizaban en las herrerías de los estados del sur del país.

El exterior del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. / MUSEO NACIONAL DE HISTORIA Y CULTURA AFROAMERICANA

Mientras se erigía el edificio, los responsables del Instituto Smithoniano realizaron varias convocatorias en diferentes ciudades de Estados Unidos a través de las cuales invitaron a ciudadanos afroamericanos a llevar objetos que hubieran pertenecido a sus familias para que fueran donados al museo e incorporados a la colección. Miles de piezas entre las que se encontraban cadenas, látigos y grilletes de la época de la esclavitud, fotografías, obras de arte y artesanía, cartas y libros, fueron propuestas, aunque solo 25 fueron finalmente incorporadas a la colección. Entre ellas, un violín perteneciente a Jessie Brook, un esclavo encargado de entretener a sus amos tocando dicho instrumento.

Esa veintena de piezas se sumó a una vasta colección que cuenta con, por ejemplo, una biblia perteneciente a Nat Turner —esclavo negro que lideró una rebelión en Southampton, Virginia, en 1831 y que fue ejecutado por ello—, un vagón de tren segregado que separaba pasajeros blancos y negros, una torre de vigilancia procedente de la prisión de Angola en Luisiana, un avión perteneciente a la escuadra Tuskegee —grupo de aviadores negros formados en el Instituto Tuskegee de Alabama y que tuvieron un honroso papel durante la segunda guerra mundial—, ropajes del Ku Klux Klan e incluso el ataúd de Emmett Till, el adolescente brutalmente asesinado en 1955, después de que una mujer blanca lo acusase de haber coqueteado con ella. La dramática carga simbólica de esta pieza hizo que los propios responsables de la institución se plantearan si era o no idóneo exponerla. Finalmente, optaron por incluirla al entender que resultaba coherente con la labor realizada por Mamie Elizabeth Till-Mobley, madre del muchacho, que insistió en que el velatorio se hiciera con el ataúd abierto para que pudieran verse las horribles heridas sufridas por su hijo y cuya valiente actitud desembocaría en las movilizaciones en pro de los derechos civiles de los años 60.

Orgullo, no victimismo

"Mi intención es conseguir un equilibrio entre los momentos dolorosos y los de resiliencia […]. Este no es el Museo del Drama, No es el Museo de los Momentos Difíciles. Es un museo que dice: 'He aquí una historia ponderada de Estados Unidos que nos permite llorar y sonreír'”, declaraba al programa 60 Minutes en 2015, pocos meses antes de la inauguración, el por entonces director del museo, Lonnie G. Bunch III. Casi una década después, todo apunta a que el objetivo de Bunch no solo ha sido conseguido, sino que ha sido continuado por los que han tomado su relevo en el cargo. De hecho, una de las partes más interesantes del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana es aquella que deja patente la importancia de los afroamericanos en la cultura estadounidense contemporánea y muestra el éxito de algunos de sus miembros.

Ejemplo de ello son muchas de las piezas expuestas, entre las que se cuentan una de las trompetas de Louis Armstrong, un saxofón alto de Charlie Parker, objetos y vestidos que pertenecieron a Billie Holliday, el luminoso de la meca del jazz que fue el Minton’s Playhouse, un protector con el que entrenó el campeón de los pesos pesados y militante por los derechos civiles Muhammad Ali, materiales relacionados con los Panteras Negras, ejemplares de la revista Ebony, fotografías de Samuel L. Jackson, libros y documentos del escritor James Baldwin, piezas de vestuario diseñadas por Larry LeGaspi para las componentes de LaBelle, una cinta de Jimi Hendrix con temas grabados en su estudio Electric Ladyland, un Cadillac del 73 propiedad de Chuck Berry, la boom box de Radio Raheem de la película Do The Right Thing de Spike Lee u objetos pertenecientes a los miembros de la familia Jackson tan dispares como una bolsa de viaje de una gira inglesa, contratos, fotografías domésticas antes de ser famosos, un pendiente de Latoya, el micrófono forrado de cristales de Janet, el sombrero Fedora que Michael Jackson llevó en la gira Victory y la camisa plateada que lució en la gira Bad. Definitivamente, en lo que a los Jackson se refiere, solo se echa a faltar el plato en el que Tony Genil le sirvió los famosos macarrones al rey del pop.

El luminoso del Minton's Playhouse que se encuentra expuesto en el museo. / MUSEO NACIONAL DE HISTORIA Y CULTURA AFROAMERICANA

Un museo del ayer, del hoy y del mañana

Lejos que anclarse en el pasado, el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana no ceja en su labor por encontrar nuevos materiales para sus archivos relacionados con la realidad de la comunidad afroamericana tanto pasada como presente. Además de incorporar piezas relacionadas con la historia del colectivo LGTBIQ+ afroamericano, durante el tiempo en que estuvo cerrado por la pandemia, época que coincidió con la muerte de George Floyd a manos de agentes de policía de Mineápolis, sus responsables se dedicaron a recopilar afiches, pegatinas y otras manifestaciones gráficas relacionadas con las movilizaciones en repulsa del homicidio que serán expuestas en el futuro.

Una de las piezas expuestas que recuerda la lucha liderada por Angela Davis. / MUSEO NACIONAL DE HISTORIA Y CULTURA AFROAMERICANA

De hecho, la muerte de Floyd puso de nuevo sobre la mesa la reflexión que Scott Pelley, el presentador de 60 Minutes, le planteaba a Lonnie G. Bunch III en el programa emitido en 2015. Según Pelley, "¿Estaba preparado el país para un museo como este?", a lo que Buch respondía: "Si nos basamos en lo que vemos en el panorama, ya sea en Ferguson [en referencia a los disturbios por la muerte del ciudadano negro Michael Brown a manos de un agente de policía blanco] o en otros lugares, no creo que Estados Unidos esté listo para hablar sobre cuestiones raciales ni que la gente esté realmente dispuesta a arrojar luz sobre todos los rincones oscuros de la historia estadounidense. Mi esperanza es que este museo contribuya, aunque sea un poco, a lograrlo".

A pesar de todo lo conseguido por el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, la historia de las minorías en Estados Unidos sigue siendo un tema controvertido. En 2023, por ejemplo, un grupo de senadores republicanos de origen latino votó a favor de retirar la financiación para la construcción de un museo semejante al de cultura afroamericana pero dedicado a la población latina. Según argumentaron, el museo presentaba a su comunidad como un grupo oprimido por el capitalismo estadounidense, una actitud elitista a la hora de analizar la historia de los latinos en Estados Unidos que trae a la memoria un personaje del que también hay referentes en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana: el Tío Tom, figura que, para muchos negros, es la encarnación de aquellos miembros de su comunidad excesivamente serviles o sumisos con los blancos.

La tienda de recuerdos

El Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana pone a disposición de sus visitantes una amplia variedad de productos relacionados con la cultura afroamericana en general, más allá de los contenidos de la institución. En consecuencia, además del preceptivo catálogo de la colección (14,95 euros), se pueden encontrar libros sobre historia de la comunidad negra, sobre géneros musicales como el jazz o el hip-hop, ensayos sobre cuestiones raciales, biografías de personalidades afroamericanas representativas, recetarios de comidas y títulos que cuentan la historia de los afroamericanos a los más pequeños.

Además, hay una interesante colección de joyas que recrea piezas tradicionales de tribus africanas, así como velas, cojines o pañuelos con estampaciones que recuerdan a la gráfica popular de ese continente. Tampoco falta una línea de ropa dedicada a los héroes de la compañía Tuskegee, un juego de preguntas sobre Hip-Hop (25 euros) y prendas de ropa (entre 95 y 165 euros) con la leyenda Chocolate City, término despectivo que hacía referencia a las ciudades en las que había población afroamericana y que acabó siendo resignificado por esa comunidad gracias a la canción y el disco de 1975 del grupo de funk Parliament.

Tampoco faltan los objetos relacionados con las exposiciones temporales que organiza el museo. Por ejemplo Afrofuturismo, una muestra clausurada el pasado 18 de agosto, de la que existe un catálogo propio (29, 95 euros), que profundizaba en las expresiones culturales afroamericanas relacionadas con el futuro, la exploración espacial o la vida extraterrestre y en la que, entre otras piezas, se pudo ver el traje de la Teniente Uhura de Star Trek, vestuario de la obra de Broadway The Wiz, objetos pertenecientes a Sun Ra, el traje de T’Challa, interpretado por Chadwick Boseman en la película Black Panther o la máquina de escribir de la autora de relatos de ciencia ficción Octavia Butler.