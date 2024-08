Alpha Blondy, músico: "Un político solo dice la verdad cuando tilda a otro político de mentiroso"

Seydou Koné, conocido en el mundo de la música como Alpha Blondy, es una leyenda del reggae y de la música popular. Nacido en Dimbokro (Costa de Marfil) en 1953, aterrizó en Benicàssim el pasado fin de semana como principal reclamo de la vigesimonovena edición de Rototom, la principal cita europea de la cultura reggae, que se celebra hasta el 21 de agosto, con Black Uhuru, Alborosie, Green Valley o un excepcional tributo a Peter Tosh entre los máximos alicientes de su nutrida programación, que trasciende con mucho lo meramente musical.

El veterano músico marfileño, hijo de padre musulmán y madre cristiana y buen conocedor de la problemática social y política de su continente, cuenta con el aval de una carrera de más de 40 años y más de una veintena de álbumes en los que se ha expresado en francés, inglés, árabe, hebreo o yulá, y es embajador de la paz por Naciones Unidas por su labor humanitaria desde 2005. Su discurso rezuma una espiritualidad que resulta casi contagiosa.

Alpha Blondy, durante su actuación en el festival Rototom. / CARLO CRIPPA

P. Se crio con su abuela, ya que sus padres eran demasiado jóvenes y tenía siete hermanos. ¿Le proporcionó eso alguna clase de sabiduría prematura?

R. Sí, que te eduque tu abuela es lo mejor que te puede ocurrir. Ella lo escucha todo. Te enseña cosas que cuando eres joven no llegas a entender porque no eres lo suficientemente maduro, pero sí las entiendes cuando pasa el tiempo.

P. ¿En qué momento se dio cuenta de que estaba llamado a dedicarse a la música?

R. No te das cuenta, simplemente te encuentras metido de lleno en ella. Al principio, tocas con tus amigos para pasar un buen rato, pero luego te das cuenta de que si crees en Dios, tu destino es como una autopista. Y tu destino te lleva exactamente a donde Dios quiere que estés. Si intentas que las cosas ocurran de un modo determinado, posiblemente no te salgan bien. Todo está en manos del destino. El destino juega un papel esencial en todo lo que hacemos.

P. ¿Tiene Dios un plan para cada uno de nosotros?

R. Sí. Sin duda. No somos producto del azar. No existen las coincidencias. Hay una energía invisible pero muy presente en cada uno de nosotros. Puedes no verla, pero sí sentirla. Las respuestas a todas nuestras preguntas están ahí.

P. ¿Solo se trata de encontrar esas respuestas?

R. Sí, a veces no das con ellas, o las descubres luego cuando creces y te haces mayor. Si es que tienes la suerte de hacerte viejo, porque ese es un privilegio del que no todo el mundo puede disfrutar.

P. ¿Es cierto que la primera música que le apasionó fue el rock?

R. Sí, tuve una banda de rock entre 1968 y 1972 y 1973, aproximadamente. El reggae aún no era tan popular. Estábamos en el instituto. Empezamos a tener conciencia sobre lo que hacíamos conforme crecimos, hasta que Dios nos guio para toparnos con el reggae. Él quiso que lo descubriéramos y nos identificáramos con el reggae.

P. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Fue cuando vio por primera vez a Burning Spear en directo en el Central Park de Nueva York, en 1976? ¿Cuándo descubrió a Bob Marley?

R. A Bob Marley lo descubrí antes, cuando estuve viviendo en Liberia. A través de una canción: Put It On (1973). Luego en Central Park vi a Toots and the Maytals, que me gustaron pero no me impresionaron. A Jimmy Cliff, que estuvo muy bien pero tampoco me impresionó demasiado. Pero cuando vi a Burning Spear, ahí estaba todo: ese fue el momento. Me recordaban mucho a lo que había vivido en África. Me identifiqué con su estilo y su personalidad, como africano.

P. ¿Le resultaban más auténticos?

R. No, no quiero comparar, es solo una cuestión de sentimiento. Es difícil explicar un sentimiento. O lo sientes o no lo sientes. Y yo con Burning Spear sentía más que con el resto de músicos que formaban aquel cartel. Que también me gustaban. Había una dimensión espiritual en Burning Spear que no sentía con los otros.

P. Le preguntaba lo de su afición primeriza al rock porque sorprende comprobar que su canción más reproducida en Spotify, con mucha diferencia, es su versión del Wish You Were Here de Pink Floyd, con más de 100 millones de plays.

R. Cuando te fumas un porro y lees sobre el rock en los periódicos y en las revistas, y has vivido en la época del festival Woodstock, quieres vivir en la era del flower power, y es normal que descubras a gente como Jimi Hendrix, como Pink Floyd, como Janis Joplin, como Richie Havens, como Bob Dylan… te basas en toda esa gente porque son fruto de tu momento, del momento que vives, y en aquel momento nosotros queríamos ser cool, ser hippies, ser parte de todo aquello. La primera vez que fui a Norteamérica quería ir a Woodstock. Y fui. La gente que vivía en la isla no quiso luego saber nada más sobre música, ya habían tenido suficiente con aquella invasión (risas).

P. ¿Llegó a conocer personalmente a Bob Marley?

R. No en persona. Le vi en concierto, trabajé con su mujer y sus músicos, pero no tuve la suerte de conocerle en persona. El productor de mi primer álbum en 1982, George Taï Benson, le conoció bien, y quiso invitarle a Costa de Marfil, pero desgraciadamente Bob ya estaba entonces enfermo. He trabajado con The Wailers y con Rita Marley, y la vibración está ahí, y me encanta.

P. ¿Cómo se siente cuando alguien le describe a usted como el Bob Marley africano?

R. No me gusta. Solo hay un Bob Marley. No hay un Bob Marley europeo ni africano ni asiático (risas). Yo soy Alpha Blondy, y soy africano. También Bob Marley o Buju Banton tenían algo de África, aunque fueran jamaicanos: es como si pones un trozo de madera en las aguas de un río y pretendes que se convierta en un cocodrilo. No ocurrirá nunca. Así lo veo yo.

P. Usted acuñó el término democrature, que es una combinación de los conceptos de democracia y dictadura, para calificar el estado de algunos países africanos. ¿Cree que es extensible hoy en día a algunos países europeos o americanos?

R. Sí. Mira, desde mi punto de vista, todos los políticos pertenecen a la misma tribu. Da igual que sean españoles, franceses, americanos, africanos… son la misma comunidad. Son como algo que no es bueno pero al mismo tiempo no podemos prescindir de ellos. Con ellos quizá no se solucionen las cosas, pero sin ellos, es el caos. ¿Qué elegimos?

P. Siempre abogó por la unión entre las religiones: entre el islam, el judaísmo y el cristianismo. ¿Cómo ve el estado del mundo ahora? ¿Cree que estamos más lejos o más cerca de ese sentimiento?

R. El mundo es el que es. Como un río que fluye. Tú y yo solo estamos de paso. Cada generación tiene sus problemas, sus alegrías y sus tristezas. Así es la vida. La gente se queja, claro. Mucho antes de que estuviéramos nosotros aquí, también. Nosotros nos quejamos, nuestros nietos también lo harán. Pero la vida sigue.

P. ¿Cree que la humanidad está condenada a cometer los mismos errores?

R. El proceso de la evolución del ser humano no está completo aún. Desde nuestra vanidad queremos aparentar que sí, pero no es así. Pero tengo sentimientos muy positivos acerca del ser humano. No es malo por naturaleza. ¿Qué haya veinte o más que lo sean significa que siete billones sí lo son? No. Como digo en una canción, hay dos razas en este mundo: los buenos y los fraudulentos. Vayas a donde vayas, tendrás gente buena e idiotas. Así es la vida. Y tendrás que encajar en alguna de las dos categorías. Nadie te obliga a ser fiel a la gente mala. Hay gente excelente, y otra tan malvada y estúpida que te asombra. Así son las cosas. Se necesita una noche muy oscura, negra, para apreciar el amanecer. La gente mala nos permite apreciar a la gente buena.

P. Quizá la gente mala o mezquina es ahora más visible, o detenta más poder.

R. Bueno, hacen lo que tienen que hacer. Un escorpión está programado naturalmente para aguijonear. No puedes hacer nada para cambiar a la gente mala. Déjame que te diga algo gracioso: el único momento en el que un político dice la verdad es cuando acusa a otro político de mentir. ¿Entiendes? Se conocen bien entre ellos.

P. ¿Hay algún disco o canción del que se sienta especialmente orgulloso?

R. No, en realidad me gustan todos, pero es cierto que el primero es muy especial porque es aquel con el que la gente te descubre. Es como la realización de un sueño. Nunca pensé que ocurriría. Y de repente, como de la nada, ocurrió. Gracias a Dios por abrirme esa puerta. Y todos los álbumes siguen la energía del primero. No quiero defraudar a Dios ni a quienes me ayudan, ni a quienes compran mis discos o viene a mis conciertos. Tengo la obligación de complacerles. Y por eso doy lo mejor de mí.

P. Su último álbum es Eternity (2022). ¿Está trabajando en otro?

R. Está en el laboratorio, preparado para el momento correcto de pulirlo. No sé aún si para este año o el que viene, no tengo ni idea.

P. A principios de los 90 superó una depresión y luego se recuperó…

R. ¿Me recuperé? (risas)

P. ¿Qué fue más importante para volver a la actividad? ¿La música o la religión, si es que las puede separar?

R. Todo lo que tiene que ver con la especie humana, al menos para mí, tiene una espiritualidad que no puedes disociar. No puedes disociar al ser humano de Dios. Es lo que pienso. Todo lo que nos ocurre, tanto lo bueno como la malo, es energía. Y tiene que ver con Dios. ¿Por qué es así? No lo sé. Solo él lo sabe.

