Ni olvido, ni silencio: teatro y memoria en carne viva, en el Barranco de Víznar

Le pegaron dos tiros. Una de las balas le atravesó el cráneo. La segunda se quedó dentro de su cuerpo. Tenía 12 años, tal vez 14, y sabemos que le asesinaron el primero porque, cuando lo encontraron, había otros 14 cuerpos encima del suyo. Quizá uno de ellos era el de su padre, asesinado después de ver cómo ejecutaron a su hijo. Junto a sus huesos encontrarán un lápiz y una goma de borrar. Y muchos años después, en ese mismo lugar, el Barranco de Víznar de Granada, una actriz llevará en su mano otro lápiz y otra goma y mirará al frente y dirá que ese niño, exhumado de la fosa 16 el pasado mes de abril, tal vez fue ejecutado justo cuando acababa de salir del colegio. Contará también que intercambiará audios de WhatsApp con Francisco Carrión, que dirige el equipo multidisciplinar de la Universidad de Granada que encontró su cuerpo y que desde 2021 ha exhumado a 132 personas de 19 fosas, y él le dirá que aún está consternado y que no se explica cómo alguien puede ejecutar a un niño. Y ese hombre, ese arqueólogo, escuchará la noche del 17 de agosto de 2024 a esa actriz que pone voz a sus palabras y lo hará, emocionado, junto a más de 400 personas que, como él, asistirán a la puesta en escena en el Barranco de Víznar de la obra Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva. Una obra de teatro documental con vocación forense, un informe escénico, poético y trágico que, como hacen Carrión y su equipo, exhumará nuestra memoria en el mismo lugar donde fue encontrado el cuerpo de ese crío sin nombre y muy cerca de donde, tal vez, fue asesinado un hombre convertido en símbolo, Federico García Lorca, hace 88 años, el 17 de agosto de 1936, en la carretera que va de Víznar a Alfacar.

Esa actriz, vestida con traje oscuro y camisa blanca, con guantes de látex en su manos, contará también que Marcelle Auclair, hispanista y amiga de Lorca, pedirá en 1964 información oficial a las autoridades franquistas sobre la desaparición del poeta y años después escribirá Vida y muerte de García Lorca, un libro que la intérprete sacará de una de las cajas repartidas por el escenario, metido en una bolsita de plástico transparente, como si fuera una prueba, y abrirá sus páginas y leerá la dedicatoria de Auclair: “A mis amigos españoles, que podéis decir que Federico es nuestra juventud”. Esa actriz es María San Miguel, que ha llevado a escena con su compañía Proyecto 43-2 la trilogía Rescoldos de paz y violencia sobre el conflicto vasco o piezas como Y llegar hasta la luna o I’m a survivor. San Miguel, que firma el texto y la dirección, comparte escenario con Pablo Rodríguez y Alba Muñoz y los tres dirán que esto que está sucediendo no es otra ficción sobre Federico García Lorca, sino un lugar de especulaciones poéticas, y justo entonces pensaremos que es posible que una de ellas sea esa que une a ambos cuerpos, el del niño y el del poeta, ambos convertidos en símbolo de los miles de represaliados y asesinados tras el golpe de Estado de 1936, ambos convertidos en metáfora de una juventud y de una memoria que aún hoy parecen seguir enterradas en ese lugar que el franquismo convirtió en una fosa común y después cubrió de pinos, como también hizo la democracia, para que fuera más difícil encontrar los cuerpos, para que el relato nunca estuviera completo, para que aún hoy este siga siendo un país lleno de muertos en las cunetas.

Final de la actuación en el Barranco Víznar, en Granada. / IVÁN ROIZ

Y esta obra va de eso, de relatos incompletos repletos de silencios, de lo que dicen de sus dueños los objetos —esa goma, ese lápiz— y de lo que esos objetos dicen de nosotros como sociedad. Y de cómo un símbolo, el de Federico García Lorca, es capaz de transformar la memoria de una comunidad. En escena, un suelo de yute color tierra, maletas viejas apiladas, una carretilla llena de palas y unas cuantas cajas de plástico con brochas, pinceles, cepillos, bandejas, guantes y libros en una escenografía que firma Karmen Abarca. Y todo eso, sobre el suelo que cubre la fosa uno del Barranco de Víznar, donde Carrión y su equipo encontraron los cuerpos de 13 hombres. En un extremo del escenario, el célebre monolito coronado de piedras y flores donde se lee "Lorca eran todos" y en las gradas, entre el público, el alcalde de Víznar y su equipo de cultura, Carrión y parte de su equipo científico de la Universidad de Granada, familiares de víctimas del franquismo, músicos como Antonio Arias (Lagartija Nick y Los Planetas) o artistas como Eugenio Merino, que en septiembre inaugurará en la galería ADN de Barcelona una instalación llamada Banco público en la que el cuerpo de Lorca estará insertado en uno de esos bancos de cemento gris que hay en cualquier calle de cualquier ciudad.

“El preludio de Auschwitz”

La pieza se estrenó el pasado 1 de junio en la casa museo de Lorca en Valderrubio, por encargo de la Diputación de Granada y el festival de títeres y objetos El rinconcillo de Cristobica de Valderrubio, pero el proceso comenzó un año antes, cuando San Miguel empezó a viajar a los lugares de infancia del poeta, Fuente Vaqueros y Valderrubio, donde habló con Pepito del Amor, guardián de la casa de la familia García Lorca y de su memoria, uno de esos hombres sabios de pueblo y campo que compartió con la creadora los chismes que tanto le gustaban al poeta, en quién se inspiró para escribir Yerma o Doña Rosita la soltera o esas rencillas que hubo entre las familias Lorca y Alba tras la publicación del Drama de las mujeres en los pueblos de España, cuyo título cambió el poeta por La casa de Bernarda Alba: “Pepito del Amor me cuenta que a ellos nunca les han escuchado. Que Ian Gibson y todo el mundo ha pasado por ahí, pero cuando han escrito cosas, Valderrubio no aparece en ninguna parte. Somos agricultores, dice Pepito, pero la gente piensa que somos tontos. También me habla del recuerdo que había de Federico, de cuando venía y revolucionaba el pueblo porque era muy alegre y que, por supuesto, no era homosexual y que allí tuvo una novia”.

Esos relatos de Pepito del Amor, que bajará la voz cuando le explique algunas de estas cosas a María San Miguel para que no le escuchen sus vecinos del pueblo, estarán presentes en esta pieza, pero también las investigaciones de Agustín Penón, que bautizó Víznar como “el preludio de Auschwitz” (a la entrada del barranco, un cartel dirá: “Aquí hubo un genocidio”), o ese magnetófono que Ian Gibson usó en secreto en los años 70 para grabar sus entrevistas a falangistas y que solo descubrió Ramón Ruiz Alonso, el hombre que ejecutó la orden de arresto del poeta. ¿Y las mujeres? “Quisimos hablar con las mujeres, pero el silencio grita por ellas”, dirán los intérpretes en escena.

¿Y si echaran nuestros cuerpos a una fosa?

“Si nos mataran juntos ahora y nos echaran a una fosa común, ¿cómo nos reconocerían?”, preguntará Pablo Rodríguez en escena y esa pregunta se quedará flotando en el barranco mientras avanza la noche y se encienden las dos guirnaldas de bombillitas que coronan el escenario y los tres actores recuerdan a todas esas mujeres represaliadas y asesinadas, “mujeres que siempre aparecen arrojadas en las fosas con menos, con todavía menos, dignidad”. Dice San Miguel que en Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva “estamos hablando de vidas, de lo que nos ha pasado, de lo que nos pasa, de por qué no entendemos algunas cosas que nos pasan… y a mí me dan miedo algunas cosas que pasan hoy. Las mujeres de la Comisión Feminista de Víznar me decían: cuando se descubrió que había fosas solo de mujeres pensamos que podíamos haber sido nosotras”.

Alba Muñoz, María San Miguel y Pablo Rodríguez, en el escenario. / IVÁN ROIZ

Mujeres que en esta pieza estarán representadas en la figura de Agustina Gómez López, la Zapatera, filósofa, escritora, política, feminista, esa mujer que se vestía de hombre para poder salir a pasear por Granada por la noche y que fue ejecutada, dirán los tres actores, “durante el terror caliente, en las primeras semanas de agosto del 36, por puta”. Su cuerpo será exhumado e identificado en 2023 por Carrión y su equipo de "detectives del olvido", los grandes inspiradores de esta pieza en la que late, explica María San Miguel, “su compromiso con la memoria, que es también un compromiso político con el presente”.

De cuántos silencios está construida nuestra memoria

“He buscado por tierra, he buscado por aire, y aunque me quiten la vida y aunque me roben la sangre, tendré que seguir cantando, aunque no me escuche nadie”. Con estos versos de la canción final, escrita e interpretada por Juan Alberto Martínez (Niños Mutantes), terminará la pieza, con más de 400 personas en pie ovacionando al equipo artístico, tan emocionado como ellos. Después, el silencio volverá al Barranco de Víznar, mientras los actores y el equipo técnico y de producción de la obra terminan de desmontar la escenografía. En una grada, cuando ya apenas quede nadie, Francisco Carrión hablará con este diario de todos los silencios que habitan nuestra memoria colectiva: “(Cuando trabajamos en las fosas) está ese silencio que existe cada vez que bajamos un nivel de tierra, un silencio que es continuo hasta que llegas a los restos y entonces ese silencio se rompe porque ese cuerpo nos habla, hay un lenguaje entre él y nosotros porque le vamos preguntando a partir de lo que vemos: por qué estás atado, por qué te colocaron un encendedor encima de la cabeza…”

El segundo silencio es ese otro que Carrión siente que aún resuena en las casas y en las calles de lugares como este, Víznar, un pueblo cargado de culpa, “condenado al silencio durante 88 años por el miedo y el pánico que causaron aquellos años de terror y una culpa que ellos no tuvieron porque fueron prisioneros en un pueblo en el que, al atardecer, la gente tenía toque de queda y en sus casas tenían que alojar a la fuerza a los asesinos. Romper ese silencio es un trabajo también de los sociólogos de nuestro propio equipo porque todavía hay personas mayores que preguntan por qué y para qué tenemos que estar ahí desenterrando a la gente”.

El tercero será el silencio político: “Aquí no hubo una Transición”, dirá Carrión, “aquí lo que hubo es una transacción del franquismo. Nosotros estamos trabajando desde hace solo cuatro o cinco años con fondos del Estado y de la Comunidad Autónoma y cuando estuvo aquí (José Luis Rodríguez) Zapatero de visita, yo le preguntaba, pero José Luis, ¿y antes por qué no, por qué no con Felipe González si vosotros también fuisteis víctimas? Eso fue producto de esa transacción, que lo dejó todo atado y bien atado”. “Es que acercarse a eso que está tapado por el silencio es muy doloroso”, dirá María San Miguel, “y eso que ha ocurrido y no queremos mirar o no nos dejan mirar duele mucho, tengas o no un familiar represaliado, ser consciente de que la democracia de tu país ha crecido sobre las bases de la crueldad y el terror más absolutos, te atraviesa. En la pieza, ese silencio se rompe nombrando”.