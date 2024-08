El frustrante baño de masas de U2 en Live Aid: arrasaron, pero Bono lo consideró un fiasco

Fue el 13 de julio de 1985. Dos conciertos colectivos que se celebraban simultáneamente: uno en el estadio de Wembley, en Londres, y otro en el JFK Stadium de Filadelfia. El objetivo, recaudar dinero para pailar la hambruna en Etiopía y Somalia. La televisión nos acercaba aquel drama a nuestras casas: imágenes de niños desnutridos, al borde de la muerte por inanición. Nunca hasta entonces la sociedad occidental había sido tan consciente del problema. El impacto fue considerable, al menos a corto plazo. Ambos conciertos contaron con una audiencia de 1.500 millones de espectadores. En su cartel figuraban algunos de los músicos más célebres del planeta en aquel momento. Ninguno de ellos era africano, por cierto, salvo que contemos como tal a Sade Adu, de origen nigeriano. Se recaudaron 127 millones de dólares y se logró situar el enorme desequilibrio global en el centro del debate público a escala mundial, pero quedó la sensación de que no se abordaban los problemas estructurales de fondo. No hay más que ver lo que ha ocurrido en el mundo desde entonces para confirmarlo.

El mastodóntico Live Aid, impulsado por el músico y filántropo Bob Geldof, quien ya había orquestado unos meses antes el single benéfico Do They Know It’s Christmas?, número uno británico en la navidad de 1984 (y que a su vez fue emulado por el norteamericano We Are The World en marzo de 1985) fue un festival atípico. Se gestó por una buena causa, pero ni todas sus actuaciones fueron memorables (Led Zeppelin o Madonna hicieron bien en correr un tupido velo, así como un Bob Dylan igual de perdido – como pulpo en un garaje – que en la grabación de We Are The World: no se pierdan el documental sobre su grabación en Netflix) ni tampoco muchos de los músicos escaparon a la sospecha de que en realidad todo aquello les suponía una auto promoción fabulosa en tiempos de opulencia discográfica, con la MTV y la cultura del videoclip comulgando con la ceremonia como esenciales proyectores mundiales de la cultura pop que eran.

¿Es contradictorio lucirse en público con estar contribuyendo a recaudar dinero contra la hambruna? Quizá no, pero hoy en día imperaría un cierto decoro que entonces no se estilaba. Conviene recordar también que quien no aparecía en la parrilla de la MTV prácticamente no existía, aunque los 80 fueran mucho más que Status Quo, Paul Young, Dire Straits, David Bowie, Simple Minds, Thompson Twins y el resto de los más de cincuenta artistas que pisaron los estadios de Wembley y JFK aquel día. El buen samaritanismo pop tocó techo en aquel 1985, y en el Live Aid fueron dos las actuaciones musicales que mayor poso dejaron en el imaginario popular: la de Queen y la de U2. Ambas en Wembley.

De izquierda a derecha, George Michael, Bob Geldof, Bono, Freddie Mercury, Andrew Ridley y Howard Jones en el escenario del Live Aid. / AP

El cuarteto liderado por Bono venía de publicar The Unforgettable Fire (1984), un cuarto álbum refrendado con la notable pero en absoluto desbordante cifra de cuatro millones de copias vendidas. No era uno de los mayores reclamos de aquel cartel. Ni mucho menos. The Edge aún lucía melena. Ni siquiera se les concedió una prueba de sonido previa a su set, que en un principio iba a contar con tres canciones repartidas en veinte minutos: Sunday Bloody Sunday, Bad y Pride (In The Name of Love). Al final, solo fueron dos. La interpretación de Bad, a priori el tema más anticlimático de su breve set – por algo lo colocaron justo en medio – se alargó hasta unos inexplicables doce minutos y se comió a la última, que no pudo sonar porque ya habían agotado su tiempo, y que estaba concebida como el momento cumbre de su set. Sin embargo, Bad es la canción por la que todo el mundo recuerda a U2 en Live Aid. Es un hito en su carrera, aunque en su momento ellos lo vieran como un fiasco y abandonaran el escenario con cierta frustración.

La culpa la tuvo Bono, a quien le dio la volada de pedirle a su asistente, Greg Carroll (fallecido un año después: a él le dedicarían One Tree Hill, incluida en The Joshua Tree) que le desenredara el cable de su micro para poder bajar del escenario y acercarse a las primeras filas del público con el fin de escoger a una persona al azar, subirla con él a escena y fundirse en un intenso abrazo ante miles de personas. Era en esencia lo mismo que había hecho, vaya, Bruce Springsteen en el videoclip de Dancing In The Dark (1984), pero sin estar preparado: aquí no había una Courteney Cox fichada por Brian de Palma para dar vida a una fan de pega, aquí lo que hubo fue una chica, Kal Khalique, una adolescente de quince años que en realidad ni siquiera era fan de U2: ella y su hermana estaban apostadas frente al escenario para ver a Wham!, quienes aún tardarían unas horas en salir.

Bono, quien había comenzado la canción fraseando la letra de Satellite of Love (1972) de Lou Reed, quizá como un guiño a lo extraño y novedoso que nos resultaba entonces que dos conciertos fueran retransmitidos mundialmente a la vez vía satélite para todo el mundo, hizo todo esto sin avisar a nadie, ni siquiera a sus compañeros de grupo: la cara de póker de Adam Clayton, Larry Mullen Jr. y The Edge mientras Bono busca a alguien desde el foso, invisible para ellos, que no sabían si su vocalista seguía vivo, es notoria. Es todo un poema. No les hizo ni pizca de gracia, y se lo afearon luego al vocalista, quien también se arrepintió en un primer momento de su arrebato en pro de la hermandad universal. “Sentimos que habíamos desperdiciado una gran oportunidad,” dijo Larry Mullen Jr. A las pocas horas se dieron cuenta de que el público no lo había visto así. Son miles los fans de U2 que consideran aquel momento como una de las cúspides de su carrera. Y seguramente algo tuvo que ver en su proyección internacional. Y en el hecho de que su siguiente disco, The Joshua Tree (1987), sextuplicase las ventas y la repercusión de su predecesor, colocando más de 25 millones de copias en los hogares de todo el mundo. Y también que aquel acaparador éxito los llevase a incurrir en maniobras tan auto complacientes como Rattle and Hum (1988), película incluida.

37 años después, Bono recordaba así aquella tarde de Wembley en las páginas de su libro autobiográfico, Surrender. 40 canciones. Una historia (2022): “Cuando me veo obligado a mirar imágenes de U2 tocando en Live Aid, sólo hay una cosa que puedo ver: el mullet. Todos los pensamientos de altruismo y de justicia, todas las razones correctas por las que estuvimos allí, todo eso huye de mi mente, y todo lo que veo es el peor pelo que he lucido nunca”, confesó. Ocurre que Bono en particular y U2 en general no tardaron en dejarse empapar por una de las mejores virtudes del ser humano, al menos una de las más inteligentes: el sentido del humor, sobre todo cuando se aplica a la capacidad de reírse de sí mismos.

La misma que los llevó a renacer con el sobresaliente Achtung Baby (1991), el notable Zooropa (1993) y la renovación escénica de las giras que los sucedieron en su rutilante primera mitad de los 90, después de que muchos les dieran por amortizados. La misma que también debería haberles llevado a admitir que si Songs of Innocence (2014) fue el primer álbum spam de la historia, también lo que hizo Bono con aquella cándida fan de Wham! de solo 15 años (ante 72.000 espectadores in situ y otros 127 millones desde sus casas) fue otro spam de los gordos, por mucho que Kal Khalique, hoy en día una arquitecta de 54 años que trabaja en proyectos de cooperación con Bangladesh, recuerde aquel fugaz instante de gloria mediática con el cariño y la emoción propias del momento. Seguramente lo haya superado.