"Si Dios cantara, lo haría con la voz de Milton Nascimento": una alianza divina con Esperanza Spalding para santificar el jazz

Sentado en un sofá blanco en su casa de Río de Janeiro, Milton Nascimento (81 años) confiesa que cuándo el mítico pianista Herbie Hancock le llamó para decirle que una joven compositora de jazz quería conocerle, no sabía quién era Esperanza Spalding. El saxofonista Wayne Shorter insistió. "Si les gusta a Herbie y Wayne, quien soy yo para dudar", se dijo Milton Nascimento. A finales de los 2000, Spalding, una promisora revelación en el mundo del jazz, acababa de descubrir Native Dancer, el icónico álbum que Wayne Shorter lanzó en 1975 con composiciones y voz de Milton Nascimento. Ella, fascinada por Milton, ya había regrabado Ponta de Areia, el tema que abría Native Dancer, para su álbum Esperanza (2008). Tras la mediación de los dos gigantes del jazz, Milton y Esperanza se conocieron. En 2010, grabaron juntos Apple Blossom, para el disco Chamber Music Society de la estadounidense. En 2011, tocaron juntos en el festival Rock in Rio. Antes de subir al escenario juntos, diluviaba. "¿No tienes miedo de la lluvia?", le preguntó Esperanza. "Nunca llueve cuando toco", respondió Milton. Y la lluvia paró.

El esperado álbum Milton + Esperanza, lanzado por Concord Music Group el pasado 9 de agosto, es fruto de la obsesión devota de una música que reconoce que en el 90% de sus canciones piensa en Milton Nascimento. Y de un conjunto de carambolas y casualidades. Durante el proceso de grabación –que ocurrió en un estudio del barrio de Copacabana y en la propia casa de Milton Nascimento en Río de Janeiro–, Wayne Shorter llamó a Esperanza, que estaba en componiendo "una música muy extraña", Wings For The Thought Bird. "Cuanto más extraña mejor", dijo Wayne. Meses después, Shorter murió a los 89 años. Y la canción entró en el disco.

Si Herbie y Wayne fueron los mentores artísticos de Milton + Esperanza, su artífice no es otro que Augusto, hijo de Milton Nascimento. En 2022, tras los conciertos en Boston y Nueva York de la gira de despedida de Milton Nascimento, Augusto propuso la idea a Esperanza. "Todos tenemos héroes y nuestras musas, pero creo que nunca pensé en serio que llegaría hacer un disco con un tipo así. Era un sueño. Durante mucho tiempo parecía imposible. No estaba preparada", admite Esperanza en declaraciones a O Globo.

Clásicos

El repertorio de Milton + Esperanza nunca estuvo preconcebido. Desde el inicio, Esperanza reparó que sería una tarea hercúlea escoger canciones de los 35 elepés de Milton. Tampoco quería escoger temas demasiado famosos. A fin de cuenta, las canciones de Milton, galardonado con cinco premios Grammy, ya fueron regrabadas por artistas internacionales como Björk, Duran Duran, Mercedes Sosa, Pat Metheny, Peter Gabriel, Quincy Jones o Sarah Vaughan, a parte de los citados Herbie Hancock, Wayne Shorter. Finalmente, el dúo decidió incluir Cais, Outubro y Morro velho. De manera imprevista, acabó incluyéndose Saudade dos aviões da Panair, en la que colaboran la cantante brasileña Maria Gadú y la inglesa Lianne La Havas.

En los interludios de las canciones del álbum, Milton y Esperanza conversan amenamente. "Parecía que no estuviéramos tan enfocados en grabar un disco, sino haciendo cualquier cosa: conversando, viendo una película, contando historias. Era casi como si trabajar en el disco fuese una interrupción del acto de estar juntos", confesó Esperanza Spalding al diario Folha de São Paulo. El álbum incluye tres canciones inéditas que Esperanza Spalding compuso a lo largo de su vida, "pensando en Milton Nascimento", Get It By Now, Late September y la mencionada Wings For The Thought Bird.

De entre las colaboraciones del álbum, destaca la del estadounidense Paul Simmons, que canta en portugués Um vento passou, un tema inédito de Milton. Ambos artistas ya habían colaborado previamente. Paul Simmons participó en la grabación de O vendedor de sonhos, del álbum Yauaretê (1987). Por su parte, Milton Nascimento colaboró en Spirit voices, del álbum The rhythm of the saints (1990) de Simmons. No podía faltar un homenaje a Wayne Shorter, mentor y amigo del dueto. When You Dream, del álbum Atlantis (1985) del saxofonista estadounidense, cierra Milton + Esperanza. El tema cuenta con la participación de Carolina Shorter, viuda de Wayne.

Milton Nascimento y Esperanza Spalding, en el formato 'Tiny Desk'. / CEDIDA

The Beatles y Mickael Jackson

Milton + Esperanza contiene una versión de Michael Jackson (Earth Song) y una de The Beatles (A Day In The Life). Esperanza Spalding confiesa que, cuando Milton sugirió versionar Earth Song, pasó horas al piano intentando hacer algo diferente. Al escuchar el resultado, llegó a la conclusión de que el espíritu de la canción necesitaba la voz de la cantante de jazz estadounidense Diane Reeves. El resultado final: Milton se enorgullece de que su versión de este tema de Michael Jackson de 1995 es una de "las cosas más increíbles del disco".

La inclusión de una canción de The Beatles era algo casi obligatorio. La pasión de Milton por el cuarteto de Liverpool viene de lejos. Versionó Norwegian Wood en su álbum Minas (1975) y Something en Gil & Milton (2000), junto a Gilberto Gil. Además, popularizó el tema Para Lennon e McCartney (1970), de Fernando Brant, Márcio Borges y Lô Borges. La elegida para Milton + Esperanza fue A Day In The Life, que cierra el mítico álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967). La versión, con un comienzo de suaves arreglos pianísticos y voz en dueto, gana intensidad con batería desbocada, coros y aromas psicodélicos.

Esperanza Spalding, en el vídeo oficial de lanzamiento, reconoce que cuando escucha la voz de Milton Nascimento siente que es como si fuera la voz del planeta. "De alguna manera –dice dirigiéndose a Milton– por tu corazón o por tu espíritu, consigues traducir o transmitir la voz de este planeta. Es familiar. Cuando escucho las melodías, las armonías, las letras, es como estar en casa, es como volver a casa".

Milton, en el vídeo oficial de divulgación, habla poco. "Desde la primera vez que nos encontramos, tuve la certeza de que estaba delante de un ser muy especial. No consigo separar la artista fantástica de esa persona maravillosa que es fuera de los escenarios", declaró Milton a Folha de São Paulo. De vez en cuando, Milton rasga el silencio con confesiones íntimas: "He dado la vuelta al mundo, pero solo tengo nostalgia de viajar en tren". A veces, como en el vídeo de Outubro, Milton sonríe dado de la mano, de Esperanza, música que, en sus propias palabras, "irradia la misma luz que sus dos hermanos", Wayne y Herbie. "Si dios cantara, cantaría con la voz de Milton Nascimento", dijo en una ocasión Elis Regina, la mayor cantante de la historia de Brasil. "Milton es intergaláctico", sentencia Esperanza Spalding en el inicio del concierto que National Public Radio de Estados Unidos grabó en la casa de Milton Nascimento para el lanzamiento del álbum.