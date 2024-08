Sufrir como Los Planetas: si te duele el corazón, póntelos... nada como 'La playa' para llorar un poco más

En el verano de 1998, miles de jóvenes indies –porque por aquel entonces la ¿escena? aún no peinaba canas– encontraron consuelo sentimental en la letra de La playa. Fue el tercer single de Una semana en el motor de un autobús, el álbum que consagró a Los Planetas, después del Súper 8 (1994) y Pop (1996). Su fandom y el de tantas bandas dedicadas al pop que aún no era mainstream tenían cierta tendencia a recrearse en sus pesares amorosos y frases como “El verano que estuviste en la playa/ Y yo estaba solo en casa/ Sin saber lo que pasaba/ Y no me llamaste ni una sola vez” llegaban directas a sus corazones dañados y un tanto rencorosos, la verdad.

No hace falta decir que quedarse solo en vacaciones, mientras los demás se sumergen en mares lejanos, dan paseos por la montaña o se remojan en la piscina, es una tristeza. Pero si, además, quien se va es la persona amada el bajón ya es nivel premium. Afortunadamente, por aquella época no había redes sociales y la diversión sin límites de los demás solo se podía imaginar, no ver en directo en la pantalla del smartphone. Pero el despecho puede llevar a la mente por caminos complicados y retorcidos, así que palabras como “Y me preguntaba qué estarías haciendo/ Y me mataban los celos/ Cada vez que alguno de éstos/ Me decía cualquier cosa sobre ti”, también daban en cada clavo que cerraba el ataúd de su alegría.

En aquellos años no había Instagram pero tampoco demasiada conciencia de que en nombre del amor romántico se llevan a cabo actos más que cuestionables. O sí, pero se tomaba como algo normal. A día de hoy, que alguien se vaya a espiar qué está haciendo su pareja cegado por las sospechas de una traición hace saltar todas las alarmas. Pero 26 años atrás, la chavalada popera se identificaba con estrofas como: “Y pensaba en destrozarte todo el tiempo/ Hasta que te oí diciendo/ Cuánto me echaste de menos/ Y que no te habías podido despedir”. Con la mirada fija en el techo y camisetas de rayas, se hundía en la miseria de la estación anual divertida por excelencia.

Al final, el antihéroe de la canción se rinde ante la fuerza de sus sentimientos y ve cómo su idea de romper esa relación se esfuma cuando la otra o el otro regresa de su viaje: “Cada vez que intento hacerlo/ Apareces justo en medio/ Y salta por los aires cuanto planeé”. Eso sí, como buen alma en pena que reside en el interior del indie noventero, la experiencia se le queda grabada y siempre recordará aquel verano como una pesadilla. De hecho, lo dice para que no haya ninguna duda: “Si me acuerdo, me duele todavía”. Que lo sepas.

'Una semana en el motor de un autobus', disco de Los Planetas de 1998 que incluye el tema 'La playa' / EPE

Por muchas banderas rojas que se detecten ahora en su letra, La playa es un himno incontestable. La banda sonora perfecta para unas vacaciones solitarias, despechadas y envidiosas, porque además de celos ante la posibilidad de la infidelidad, también hay un cierto resquemor porque mientras él estaba en su casa amargado, la otra persona estaba a orillas del mar pasando de todo y pasándolo bien.

Pullas encubiertas

El proceso de composición de Una semana en el motor de un autobús fue un calvario. El futuro del grupo colgaba de un hilo: May y Raúl Santos se habían bajado del barco, la relación de Florent con las drogas era cada vez más peligrosa y Jota estaba tan empeñado en hacer carrera en la música que no le importaba darse contra la pared. Además, aún tenían el regusto amargo de haber firmado con una multinacional, una decisión que por aquel entonces se sintió como una traición (eran otros tiempos). Ese tercer trabajo sería el que determinaría la continuidad o disolución de Los Planetas y la situación iba cada vez peor.

Todo esto se sabe ahora, sobre todo después del estreno de Segundo premio, la película sobre el proceso de grabación de ese disco dirigida por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez. Ganadora de la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, llegó a los cines en mayo de 2024 y fue una sorpresa para el público, tanto para los fans de Los Planetas como para aquellos que nunca les habían prestado demasiada atención. La historia que se cuenta en el filme –un tanto maldito, ya que antes de los realizadores que la llevaron a las salas, lo intentaron otros como Jonás Trueba– es la de una banda musical, pero por encima de todo es la narración de una amistad llena de matices.

Muchos de los espectadores y espectadoras descubrieron que Jota no le cantaba a una novia sino a Florent, su verdadera pareja en múltiples aspectos. Los Planetas eran ellos dos, por muy importantes que fuesen el resto, incluida May. Eran Jota y Florent, pero el segundo estaba cada vez más lejos de la realidad y más cerca de la sobredosis, lo que hacía muy difícil trabajar juntos. Letras “Que vengas a explicar que todo ha terminado/ que tengas que decir que no me quieres ver/ Es imposible que hayas olvidado/ lo que los dos podí­amos hacer” de Segundo premio o “Cuando no te puedas mantener en pie/ y ya no te quede nada por beber” de Desaparecer cobran otro sentido cuando se sabe lo que había detrás.

Pero este drama no era la primera vez que se contaba. Antes de que Lacuesta y Rodríguez lo adaptasen (con licencias) al cine, el periodista musical Nando Cruz lo hizo en su libro Una semana en el motor de un autobús. La historia del disco que casi acaba con Los Planetas. Publicado en 2011, en la colección Cara B de la editorial Lengua de Trapo dirigida por Víctor Lenore –que, lo que son las cosas, puede que sea la persona de este país que más ha renegado de su gusto por el indie– desgrana con todo detalle la epopeya que supuso sacar ese álbum adelante.

Entre otras muchas cosas, Cruz explica que cuando Jota compuso La Playa, pidió ayuda a su colega Manuel Carlos Ferrón, a quien conocía de los bares de Granada. Casi tenía terminada la letra, pero se había encallado y no sabía cómo salir. “Manu escribía relatos en un fanzine entre musical y literario: Música en blanco y negro”, explica Cruz. “Se le daban muy bien aquellas historias de romanticismo adolescente con un punto existencial y sabía que podría ayudarle a redactar un par de estrofas con las que completar la canción”. Por aquel entonces, Jota estaba leyendo El bello verano, de Cesare Pavese (título también de la canción de Family, otro himno del indie patrio), que influyó en la composición y le dio el nombre original: Verano. La playa a la que Florent se fue en junio fue una desintoxicación en Madrid y la angustia de Jota era por la pérdida de oportunidades que temía o intuía.

Sin embargo, las canciones nacen de la cabeza de sus compositores pero el público las hace suyas y les otorga su propio significado. Y La playa, más allá de las pullas de Jota a Florent, es la narración de unas vacaciones desgraciadas en las que en lugar de salitre, granizados y puestas de sol (por ejemplo) hay amargura, celos y malos pensamientos. Porque sea por desamor, traición o por falta de recursos para hacer la maleta, quedarse solo en casa –involuntariamente– deprime hasta al más animado.