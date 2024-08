"Sentí los clubs gais como una experiencia espiritual": guía para entender a Chappell Roan, la nueva Lady Gaga que arrasa con himnos LGTBIQ+

Desde hace ya unos cuantos años, protagonizar un Tiny Desk Concert se ha convertido en un paso imprescindible para todo músico con ambiciones internacionales que quiera promocionar su trabajo. Por el reducido espacio detrás del escritorio del presentador de la NPR Bob Bolien, creador de esta famosa serie de conciertos que se celebran desde 2008, han pasado desde grandes estrellas como Alicia Keys o Tyler the Creator hasta otros músicos más cercanos como Silvia Pérez Cruz o C Tangana, cuyo concierto, por cierto, es el sexto más visto de la historia de la franquicia. Pero quizá una de las cosas más interesantes que tienen estas piezas es que, de vez en cuando, nos descubren a artistas que se habían escapado de las garras de los algoritmos que dictan lo que escuchamos y lo que no. Chappell Roan es una de ellas.

Su look extremo, drag, una mezcla imprevisible entre una geisha y Cindy Lauper volviendo a las cuatro de la mañana de un baile de graduación en 1984, ya es un aliciente para darle una oportunidad, pero lo que hay detrás es todavía mejor.

Habría que tener la sensibilidad de un bloque de acero para no enamorarse de las cinco canciones que Roan y una banda absolutamente increíble, formada exclusivamente por mujeres, interpreta durante su actuación de apenas 23 minutos. Puro pop con raíces profundamente americanas, honesto, divertido, y que tiene una fuerza inexplicable, tanto en la interpretación como en las letras, cuyo origen y auténtico significado uno solo comprende del todo cuando revisa un poco la biografía de la cantante.

Su publicación marcó un auténtico punto de inflexión en la carrera de la artista, tal y como puede verse en el siguiente gráfico.

Queda claro que estamos asistiendo al nacimiento de una de las mayores estrellas del pop de los próximos años, pero veamos cómo empezó todo.

Una fama fraguada durante casi una década

Chappell Roan, cuyo nombre real es Kayleigh Rose Amstutz, cumplió hace unos meses 26 años. De todos modos, a pesar de su evidente juventud, ya es toda una veterana en el mundo de la música. Quizá el camino se ve más fácil desde la cima pero está claro que a Roan nadie le ha regalado nada.

Su historia de superación personal es el sueño de cualquier guionista del Hollywood más kitsch. Según cuenta ella misma, Chappell creció en un parque de caravanas en Willard, Missouri, un pueblo de 6.000 habitantes del Medio Oeste yanqui que cumplía todos los estereotipos imaginables para que sus habitantes no tuvieran grandes planes para el futuro: white trash, pobres, racistas, conservadores y ultrareligiosos. “Me encantaría que hubiera sido diferente. Me gustaría decir otra cosa, pero mentalmente, lo pasé muy mal allí”, explicó Roan en 2022 a la revista Rolling Stone .

A pesar de todo, el talento musical de Kayleigh se reveló pronto, en plena adolescencia, cuando sorprendió a todo el mundo con una gran actuación en un concurso de talentos de su colegio. Ese éxito la animó a empezar a componer sus propias canciones y con tan solo 17 años, en 2014, subió a YouTube un vídeo cantando una de ellas, Die Young. El tema, ligeramente sombrío, acabó teniendo cierta repercusión en la plataforma, procurándole un contrato nada menos que con Atlantic Records.

Tras abandonar durante unas semanas su Missouri natal para grabar en Los Ángeles y Nueva York, llegó su primer EP, School Nights, del que se extrajo el single Good Hurt en el verano de 2017 ya bajo su actual nombre artístico. Kaleigh se puso Chappell Roan como homenaje a su abuelo, Dennis Chappell, y a su canción favorita, The Strawberry Roan, una canción clásica de cowboys que habla sobre un caballo rosa.

Para aquellos que hayan conocido a Chappell en los últimos meses, ver el vídeo de Good Hurt quizá les deje un poco aturdidos. Nada tiene que ver lo que vemos en pantalla, ni lo que escuchamos, con el estallido de luz y alegría de 2024. Todo en las imágenes es decadencia y tonos sepia y gris, humedad, insectos y hierros oxidados; y la música tiene más que ver con los momentos más oscuros de Lana del Rey o de Lorde. Chappell, con el pelo pegado al cráneo y la cara lavada y pálida, tampoco nos resulta demasiado familiar, aunque también es cierto que todavía era una adolescente.

En la misma entrevista concedida a Rolling Stone, la cantante confesó que, con el tiempo, se dio cuenta de que no estaba preparada para dar ese salto profesional y que quizá aceptar la oferta de Atlantic no fue una buena idea.

Hacerlo le privó de vivir una parte importante de su vida: no pudo asistir a clase durante su último año de instituto, ni tampoco al baile de fin de curso ni a su graduación. Su nuevo y supuesto “trabajo de ensueño” le privó de todos esos rituales de paso a la edad adulta. De cualquier manera, esa música le procuró una base de fans sólida pero todavía algo insuficiente para que se la pudiera considerar una artista de éxito.

Alejarse de la América rural

Todo comenzó a cambiar para Roan a partir de que, en 2018, abandonase Missouri para mudarse a California. El traslado, aparte de un cambio de escenario, fue todavía más importante a nivel mental. Por primera vez se le permitía alejarse de sus orígenes conservadores, de la América rural y trailer trash en la que había crecido, para descubrir que la vida podía ser muy diferente.

“Me habían contado que esta ciudad era demoníaca y que aquí vivían satánicos”, contó en el semanario NME en febrero de este año . “Pero cuando llegué a West Hollywood [un barrio conocido por su activa comunidad LGBTQ+], abrí los ojos con respecto al hecho de que todas las cosas sobre las que me habían advertido no eran ciertas, especialmente en lo relativo a la comunidad queer. Comencé a ir a clubs gais por primera vez en mi vida y lo sentí como una experiencia espiritual”.

En aquel Los Ángeles prepandemia, se produjo también un encuentro que resultaría decisivo para la nueva encarnación musical de Chappell: el productor Dan Nigro, que en ese momento estaba ayudando a Caroline Polachek a crear su disco Pang, y con el que Chappell conectó a las mil maravillas.

De esa colaboración, y directamente influida por el despertar que supuso para Roan su llegada a California, nace Pink Pony Club una canción luminosa, que va creciendo de forma exuberante y que, de alguna manera, marca y representa el nacimiento de Chappell Roan tal y como la conocemos hoy en día.

En multitud de entrevistas Roan ha contado que la inspiración para esta canción surgió al visitar uno de los centros neurálgicos de la vida nocturna gay de LA, The Abbey. La canción trata de una chica de provincias que rompe con su pasado para convertirse en stripper en el Pink Pony Club.

La canción destila libertad, alegría y el alivio supremo de alguien que, tras pasarlo muy mal e incluso enfrentarse a su familia, encuentra su auténtica identidad. “¡Oh, mamá! En el escenario, subida a mis tacones, me siento como en casa”, exclama en el estribillo de la canción.

Un 'hit' durmiente

Pero el destino no ha sido precisamente generoso con Chappell a lo largo de su carrera. La alegría chispeante de Pink Pony Club, publicada en abril de 2020, se topó de bruces con el estallido de la pandemia de la covid. El tema, creado para desmelenarse en las discotecas y celebrar la vida, se encontró con los clubes cerrados y el público asustado y encerrado en casa. Para acabar de perfilar la tragedia, la canción tampoco gustó demasiado en Atlantic, a quienes no les cuadraba demasiado el giro estético y artístico que la artista estaba tomando y decidieron despedirla en agosto de ese año. En el plano personal, todo esto coincidió también con una ruptura con el hombre con el que llevaba cuatro años.

Con mucho en lo que pensar y una carrera que parecía eternamente a punto de arrancar, pero que se resistía fuertemente a hacerlo, Chappell decidió dar un paso atrás, volver a Missouri y ponerse a trabajar como camarera en una cafetería. Resulta extraño pensar que de eso hace apenas tres años. Roan tenía 21 y apenas 4000 seguidores en Twitter. Pero claro, la música de Chappell no se desvaneció. Pink Pony Club seguía teniendo el potencial para ser un hit internacional a pesar de todo y, muy poco a poco, la canción comenzó a sonar en redes como TikTok y a circular por Instagram y WhatsApp.

Un artículo de Rebecca Alter en Vulture , dio cuenta de ello. La periodista se preguntaba: “¿Y si la canción del verano 2021 es esta historia de una stripper del verano pasado?”. Alter describió la canción como “un bombazo pop proveniente de una línea temporal alternativa que, de alguna manera, ha llegado a la nuestra por accidente”, haciendo referencia a los desgraciados acontecimientos que acompañaron a la publicación del tema.

El resurgimiento

Esa especie de travesía del desierto autoimpuesta por Chappell acabó con la vuelta a su vida laboral de Dan Nigro, que había estado muy ocupado trabajando con Olivia Rodrigo en su álbum Sour. Cuando volvieron a encontrarse, el productor le dijo: “Vas a mandarlo todo a la mierda si no haces las cosas a tu manera”.

Ella se tomó muy en serio las palabras de Nigro y, ya reincorporada en la música y habiendo dejado de nuevo su pueblo, en marzo de 2022 lanzó al mercado de forma independiente Naked in Manhattan, un tema en el que seguía la estela de Pink Pony Club y desarrollaba un poco más su personalidad y su estética drag de chica excéntrica, divertida y un poco alocada, vestida con la ropa más llamativa de una tienda de segunda mano.

Naked in Manhattan fue su primera canción abiertamente queer. En ella, cuenta la historia de una chica que está cansada de los chicos, a la que le atraen otras mujeres, pero que todavía no se ha atrevido a dar el paso. La propia Chappell ha reconocido que así era exactamente como se sentía en ese momento. Hoy en día, la cantante se identifica como lesbiana.

Desde entonces, y tras ser telonera de Olivia Rodrigo durante su gira de presentación de Sour, Roan fue encadenando single tras , afinando su estética y su estilo hasta lanzar The Rise And Fall Of A Midwest Princess, su primer disco, con un título que lo dice todo.

Si añadimos a esto su gira de presentación, The Midwest Princess Tour, que comenzó en septiembre de 2023 y que, de hecho, sigue en marcha; sus múltiples apariciones de televisión; el Tiny Desk; sus conciertos en Coachella que se hicieron virales; y el éxito fulgurante de canciones como Good Luck, Babe!, que acumula más de 19 millones de visualizaciones en YouTube y casi 450 millones en Spotify sumaríamos la mayor parte de los factores que han acabado de encandilar a millones de fans de todo el mundo para la que Roan es, ahora mismo, la artista más interesante del pop mundial. Una artista llena de luz y optimismo en un momento que andamos escasos de todo eso. La autora ideal para la banda sonora de un hipotético Estados Unidos presidido por Kamala.